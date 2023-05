Zbog puknuća magistralnog cjevovoda gradskog vodovoda, koji prolazi kroz područje Elektrane-toplane Zagreb, obustavljena je isporuka toplinske energije na zapadnom dijelu Zagreba, izvijestilo je HEP Toplinarstvo u petak navečer.

Zbog toga je privremeno obustavljena isporuka toplinske energije svim krajnjim kupcima u zapadnom dijelu grada Zagreba - odnosno u naseljima Trešnjevka, Voltino, Gajevo, Stagliše, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice.

"Taman sam se sinoć vratila s treninga i htjela se istuširati kad ono - led ledeni. Ne bih ništa rekla da se ovo inače ne događa, ali već stvarno postaje nenormalno...", rekla nam je ljutita čitateljica Net.hr-a.

Tomašević: 'Toplu vodu isporučuje HEP'

Iz HEP Toplinarstva su rekli kako je zbog havarije magistralnog cjevovoda gradskog vodovoda, koji prolazi područjem Elektrane-toplane Zagreb, poplavljena proizvodna postrojenja Elektrane, pa su iz sigurnosnih razloga odmah isključena.

"Po mojim informacijama, došlo je do puknuća zbog građevinskih radova koji su u tijeku od strane HEP-a kao investitora, međutim, istraga će to do kraja dokazati. Ovisno o tome će se financirati sanacija same cijevi. Što se tiče građana koji nemaju toplu vodu, to nije nešto što je u gradskoj domeni, gradskih poduzeća. Toplu vodu isporučuje HEP, a mi isporučujemo vodu", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.