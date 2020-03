VELIKOGORIČANIN PODIGAO DOBITAK OD 500.000 KN I OTKRIO NA ŠTO ĆE POTROŠITI NOVAC: ‘Nisam se mogao prestati smijati…’

Dobitak će mu dobro doći za rješavanje stambenog pitanja, a kaže kako je oduvijek vjerovao u mogućnost osvajanja. Stoga i drugim igračima poručuje da igraju, a on će, kao i do sada, nastaviti igrati svoje igre: Bingo i Eurojackpot

Velikogoričanin, dobitnik Plutajućeg Binga od 500.000 kuna uplaćenog na tržnici u Velikoj Gorici, podigao je svoj dobitak. Kako navode u Hrvatskoj lutriji, ovaj dobitak nije najviši osvojeni dobitak na ovom prodajnom mjestu, ali je ovom dobitniku najveći i najdraži.

U prodajnom mjestu ‘Roko’ je do sada ostvareno više višemilijunskih dobitaka, a najveći je bio onaj od 12,5 milijuna kuna iz lipnja 2007. godine.

“Dobitnik, ovog posljednjeg dobitka osvojenog na sretnom velikogoričkom mjestu, kaže kako je gledao izvlačenje, a spoznavši da je upravo on dobitnik, nije mogao zaustaviti smijeh i radost. Dobitak će mu dobro doći za rješavanje stambenog pitanja, a kaže kako je oduvijek vjerovao u mogućnost osvajanja. Stoga i drugim igračima poručuje da igraju, a on će, kao i do sada, nastaviti igrati svoje igre: Bingo i Eurojackpot. Čestitamo našem sretnom dobitniku i želimo mu još puno sreće i dobitaka”, priopćila je Hrvatska lutrija.

