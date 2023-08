S najnovijim informacijama o uhićenim BBB-ovcima iz Atene se javila reporterka RTL-a. Kaže da su dva razloga zašto se dugo čekaju rezultati DNK analize osumnjičenih za ubojstvo navjača AEK-a.

"I Grci tvrde da žurno rade ove rezultate i da prikupljaju sve uzorke, no dva su problema. Jedan koji se komunicira javno, a to je činjenica da je veliki broj onih koji se nalaze u pritvoru kojima se uzorci trebaju uzeti pa usporediti i drugi razlog, koji se ne komunicira javno, a to je da smo u sredini kolovoza kada Grci odlaze na godišnje odmore i policijski laboratorij ne radi u punom kapacitetu. Znamo da su uzorci uzeti, u idućim danima krenut će usporedbe, ali koliko će to sve trajati je vrlo teško prognozirati", kazala je za RTL Danas reporterka Ana Mlinarić.

Izjava o snimci ubojstva dala lažnu nadu

Što se tiče snimke ubojstva, koju navodno imaju istražitelji, to je tvrdnja grčkog odvjetnika trojice uhićenih Hrvata.

''Provjerila sam to kod odvjetnika koji brani većinu BBB-ovaca i on mi takvu informaciju nije potvrdio. Čini se da je ta izjava probudila lažnu nadu i kod njihovih roditelja", rekla je reporterka.

Teško će biti, kaže, i udovoljiti zahtjevi da svi uhićeni BBB-ovci budu smješteni u isti zatvor. Njih se, naime, tereti za zločinačko udruživanje, a u tim se slučajevima i u Grčkoj, kao i u Hrvatskoj, vodi računa da se uhićeni razdvoje.

"Zadnja informacija govori da je donesena odluka da se njih 40 smjesti u 16 zatvora diljem Grčke. Provjerila sam to s veleposlanstvom pa kažu da ta odluka nije konačna, i da sutra imaju sastanak u kojem će tražiti da što više Hrvata bude smješteno u što manje zatvora", rekla je reporterka RTL-a iz Atene.

POGLEDAJTE VIDEO: Mogu li Boysi biti sigurni u zatvorima od osvete?

Malenica: Poduzet ćemo sve da olakšamo navijačima

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica poručio je da će hrvatska Vlada i Ministarstvo poduzeti sve da olakša navijačima uhićenima u Grčkoj preuzimanje kaznenog progona ili preuzimanje izvršavanja kazne, ali da najprije treba pričekati odluku grčkog suda.

''Prerano je o tome govoriti. Treba pričekati odluku suda u Grčkoj o kaznenim i prekršajnim djelima koja se stavljaju na teret'', kazao je u Malenica u izjavi za medije emitiranoj u nedjelju.

Malenica je ranije zatražio da se hrvatskim državljanima osigura pravo na pravično suđenje, pravnu zaštitu i razumijevanje postupka, kao i druga prava za vrijeme lišenja slobode i za trajanja postupka. Ministar je istaknuo da Republika Hrvatska očekuje da će se u suradnji svih nadležnih tijela tijekom postupka rasvijetliti sve okolnosti navijačkih nereda u kojima je poginuo grčki navijač.

Skupina roditelja i članova obitelji Dinamovih navijača, pritvorenih u Ateni nakon ubojstva suparničkog navijača, uputili su u nedjelju pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter apel u kojem traže da poduzme sve potrebne radnje kojima bi se pomoglo uhićenim hrvatskim državljanima. Ranije su pozvali Vladu i Predsjednika RH da učine isto, strahujući od osvete grčkih navijača, kršenja presumpcije nevinosti i prava na pravično suđenje.

Roditelji uhićenih upozorili su i na medijski linč, a od pravobraniteljice su, između ostaloga, zatražili da učini sve napore kako bi se uhićene stavilo u jedan zatvor, sve zajedno, te da ih se ne razdvaja radi njihove sigurnosti.

Pravobraniteljica Šimonović Einwalter je u javljanju za Dnevnik Nove TV izjavila da se svako suđenje i ocjenjivanje postoji li nečija odgovornost za djela koja mu se stavljaju na teret mora zadržati unutar sudnice, a ne na ulicama, društvenim mrežama ili medijskom prostoru.

Hrvatski veleposlanik u Ateni Aleksandar Sunko kazao je pak da službene optužnice još nema i da bi se hrvatske navijače moglo teretiti za narušavanje javnog reda, uništavanje imovine i zločinačko udruživanje.

Mediji su ranije izvijestili da se skupinu od 98 uhićenih tereti za 11 kaznenih i prekršajnih djela, a poseban naglasak je stavljen na istragu ubojstva 29-godišnjeg navijača AEK-a, za što su osumnjičeni Hrvat, Albanac i tri Grka.