Hrvatski veleposlanik pri NATO-u u Bruxellesu Mario Nobilo jučer je doveden u krajnje neugodnu situaciju nakon što su predsjednik Republike Zoran Milanović i Vlada najavili da će mu dati potpuno suprotne naputke kako glasati o zahtjevima Finske i Švedske za članstvom u zapadnom vojnom savezu. Predsjednik traži da glasa protiv, a Vlada da digne ruku za. Po hrvatskom Ustavu predsjednik i Vlada zajednički kreiraju vanjsku politiku, piše Novi list.

O zahtjevu Švedske i Finske glasat će se krajem lipnja na summitu NATO-a u Madridu, a odluku mora jednoglasno potvrditi svih 30 članica saveza.

Milanović: Napisat ću instrukciju Nobilu

Predsjednik Milanović je u srijedu novinarima rekao da svakog veleposlanika zajednički imenuju premijer i predsjednik, ali da mu vjerodajnicu potpisuje predsjednik. "O tome bi trebalo voditi računa", poručio je Milanović. Kazao je kako je morao posegnuti za takvim rješenjem jer premijer Andrej Plenković ne odgovara na njegov prijedlog za održavanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS) na kojoj bi se uskladila vanjska politika spram BiH.

"Deset dana nema odgovora. Ništa. Muk. Gdje se možemo dogovoriti? Na sjednici VNS-a. Pa i razići. Ali to dokumentirati. Što mi onda preostaje? Jedino da napišem instrukciju hrvatskom veleposlaniku, čovjeku pred mirovinom koji 30 godina služi hrvatskoj državi. I dao joj je deset puta više nego Plenković. Dovodim ga u neugodnu situaciju da mu napišem instrukciju. Napisat ću mu instrukciju. I ako želi imati svoj mir, neka se makne. Neka to pusti Plenkoviću. Neka on da mandat za potpisivanje ugovora svojoj tajnici. Ili Frki. To može potpisati bilo tko. Ne petljati Hrvatsku diplomaciju u to", rekao je Milanović.

Milanović se, podsjetimo, protivi hrvatskoj ratifikaciji ulaska Švedske i Finske u NATO sve dok međunarodna zajednica ne napravi pritisak na Bošnjake u BiH da prihvate promjenu tamošnjeg izbornog zakona. Milanoviću je sporno što postojeći izborni zakon omogućuje da višestruko brojniji Bošnjaci biraju hrvatskog predstavnika u BiH.

Vlada: Nobilo ima naputak da glasa 'za'

S druge strane, stav je Vlade da to pitanje ne bi trebalo dovoditi u vezu s prijemom Švedske i Finske u NATO. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je u srijedu da je stalnom predstavniku pri NATO-u u Bruxellesu dao naputak za prihvaćanje zahtjeva za članstvo te dvije zemlje.

"Stalni predstavnik pri NATO-u u Bruxellesu Mario Nobilo ima moj naputak za prihvaćanje aplikacije Finske i Švedske u Savez te će dobiti punomoć Vlade za potpisivanje protokola koji će uslijediti ovih dana", rekao je Grlić Radman.

Veto na ulazak Švedske i Finske najavila je Turska, s tim da Ankara svoj stav obrazlaže time da te dvije nordijske zemlje podržavaju terorizam. Pritom Turska konkretno misli na Radničku partiju Kurdistana (PKK) i kurdsku miliciju u Siriji, koje smatra "terorističkim skupinama", a koje navodno uživaju podršku Švedske i Finske.