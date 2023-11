U prvom valu evakuacije iz Gaze nema Hrvata, ali sutra je planirano puštanje njih 23, javlja RTL Danas. Prema podacima ministarstva vanjskih i europskih poslova, ondje ih je ukupno 47-ero.

"Imamo dobru vijest, od prije sat i pol vremena. Priopćeno je da će 23 hrvatskih državljana, ili dvojnih državljana, koji su se prijavili za evakuaciju, a to su svi, dosad ih se prijavilo 23, nema drugih. Da će svih 23 biti prebačeni preko granice sutra. Spremamo ih se prihvatiti", kaže Tomislav Bošnjak, veleposlanik Hrvatske u Egiptu.

"Sutra do konca dana, ako sve bude išlo po planu, bi trebali naši državljani biti u Kairu. Preksutra se nadamo da bi mogli već biti na zrakoplovu (za Hrvatsku). Ali opet, to su vijesti za sada, to će biti dobre vijesti tek kada se obistine."

Ne zna se točno zdravstveno stanje

Što se tiče zdravstvenog stanja, kaže da za sada pretpostavljaju da su svi u redu.

"Jedna grupa je, kako znamo od jutros, od granice udaljeni oko 30 kilometara. Drugi su bili malo bliže, jedni su bili skroz blizu. Što se zdravstvenog stanja tiče, nismo sigurno u kakvom su zdravstvenom stanju. Međutim, organizirali smo liječnika i čim dođu k nama, to će biti prva stvar koja će biti učinjena, pregledat će ih liječnik."

"47, ta brojka nije sigurna, neki su dolazili, neki su odlazili. Ta je brojka najbolja brojka koju imamo. A od toga imamo 23 koji su se prijavili za evakuaciju. Za ostale mi čak ne znamo jesu li živi jer na tom području traju vojne operacije i to vrlo ozbiljne, intenzivne vojne operacije već dugi niz dana", dodao je.