VELEPOSLANIK HRVATSKE U SRBIJI O PROBLEMIMA IZMEĐU DVIJE ZEMLJE: Dijalog mora ići dalje, ali odnose opterećuje odnos prema hrvatskoj manjini

Hrvatski veleposlanik u Beogradu Gordan Bakota izjavio je za tjednik “Hrvatska riječ” od petka da dijalog predstavnika državnih tijela dvije zemlje postoji, ali da odnose opterećuje neispunjavanje obveza Srbije prema hrvatskoj manjini, kao i odavanje počasti umjesto osude srbijanskih ratnih zločinaca iz rata na prostoru Hrvatske.

“Ono što je dobro i što je prepoznato i u Srbiji i Hrvatskoj je da dijalog mora ići. Nastavili smo rad na gotovo svim radnim skupinama za otvorena pitanja, gdje postoje i zajednički koordinatori koji se sastaju kao i stručnjaci na području sukcesije, utvrđivanja pitanja granica, pravosudne suradnje, manjinskih pitanja i pitanja nestalih”, naveo je u razgovoru za tjednik Bakota.

Nedostatak pravih iskoraka

Po njegovim riječima, velika prepreka je nedostatak pravih iskoraka kada je riječ o najbolnijim pitanjima hrvatsko-srpskih odnosa, posebice o pitanju nestalih. U otvorena pitanja dvije države veleposlanik je svrstao srbijansko neispunjavanje Međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina koji su potpisale dvije zemlje.

“Postoji vrlo veliko odstupanje između onoga što je zajamčeno srpskoj manjini u Hrvatskoj i onoga što ima hrvatska manjina u Srbiji”, kazao je Bakota navevši da postoji puna integracija srpske zajednice u političkom životu u Hrvatskoj, no da toga nema u Srbiji. Izostaje “inkluzivnost na djelu, dakle sudjelovanje autentičnih predstavnika hrvatske zajednice u Srbiji, od Narodne skupštine pa do pokrajinskih vlasti i lokalnih tijela”, kazao je veleposlanik dodavši da će Hrvatska “inzistirati na svim sastancima da do takve implementacije dođe“.

Javne prijetnje i govor mržnje

Komentirajući javne prijetnje i govor mržnje spram Hrvata u Srbiji Bakota je ukazao na činjenicu da “ne postoji osuda sve većeg broja incidentnih situacija kada je riječ o pripadnicima hrvatske zajednice“.

Uzme li se, uz to, u obzir i činjenica da pravomoćno osuđeni ratni zločinac poput Vojislava Šešelja sjedi u parlamentu, da se na sajmovima promiču djela osoba koje su također presuđeni ratni zločinci, vidi se da na sve to nema odgovarajuće osude srpskih vlasti, istaknuo je Bakota te podsjetio na najnoviji sličan neprihvatljivi događaj komemoriranja i odavanja počasti osobi koja je sudjelovala u agresiji na Vukovar.

“Oštro osuđujemo da osoba koja je vodila Novosadski korpus u napadu na Vukovar – Mladen Bratić, koji je zapovijedao sjevernim dijelom operacije zajedno s drugima na južnom dijelu vukovarskog bojišta, s 211 tenkova, dobije u Novome Sadu posebnu zahvalu i prigodnu ploču. Mislimo da je to apsolutno neprihvatljivo ponašanje za državu koja se sprema i želi ući u EU i koja želi dijeliti europske vrijednosti“, kazao je Bakota.

Podupire eurointegracijski proces Srbije

Hrvatski veleposlanik kazao je da Hrvatska ipak podupire eurointegracijski proces Srbije polazeći od načela da “bude fer, ali da traži puno ispunjavanje svega onoga što su obveze Srbije”.

Pohvalio je i napore vodstva hrvatske manjine u Srbiji koje ulaže u očuvanje zajednice i njezina identiteta, a upitan o eventualnom službenom posjetu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Srbiji rekao je kako je sada fokus na predsjedanju Hrvatske Vijećem EU te da je tako nešto stvar dogovora dvije zemlje.