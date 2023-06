'Sve formalnosti su obavljene i možemo nastaviti s planovima repatrijacije četiri bračna para i njihove djece. Mi smo ovdje da pružimo pomoć u svemu što je potrebno. Naši državljani su u inozemstvu i mi smo tu da im pomognemo.', istaknuo je za N1 veleposlanik Hrvatske u Egiptu, Tomislav Bošnjak.

Ipak, ističe da su moguća iznenađenja s dvije strane. Prvo može proizaći iz zambijskih krugova, dok je drugo povezano s tehničkim pitanjima i logistikom njihovog putovanja.

"Hrvatski roditelji su danas dobili svoju djecu i već ih imaju od podneva. Još uvijek postoji nekoliko tehničkih stvari koje treba riješiti, a koje nisu jednostavne. Ipak, optimistični smo da će se sve brzo riješiti. Za dan ili dva ćemo vidjeti apsolutno rješenje, ali moram napomenuti da su moguća iznenađenja, no spremni smo ih riješiti. Nije jednostavno, ali je vrijedno uložiti napore u rješavanje ovog pitanja", kaže i pojašnjava da eventulani problemi se mogu pojaviti iz zambijskih krugova, dok je drugo povezano s tehničkim pitanjima i logistikom.

"Ovaj postupak je kompliciran, ali možda je ovo zgodan trenutak da spomenem nešto drugo. Poučeni ovim iskustvima, možda ćemo uspostaviti bolje odnose sa Zambijom. Moguće je postići dogovor i sporazume kako bi se takve situacije mogle izbjeći u budućnosti", ističe veleposlanik.

'Bili su presretni kad su ugledali svoju djecu'

"Što se tiče postupaka nekih dijelova državne uprave, s nekim smo postupcima zadovoljni, neke ne možemo komentirati. Sva četiri bračna para su bila presretna kad su ugledali svoju djecu. Oni tu djecu nisu vidjeli šest mjeseci, a prije toga na par dana. Djeca su se veselila svojim roditeljima i pružala im ruke, to je bio dirljiv prizor.", ističe.

Navodi kako su pripreme u tijeku za povratak u Hrvatsku, ali parovi će napustiti Zambiju čim prilike to budu dozvolile. "Krenut će danas ili najkasnije do konca sutrašnjeg dana. Oni će u Hrvatsku doći što kraćim putem i u Hrvatskoj će biti do kraja sutrašnjeg dana ili u nedjelju ujutro", zaključio je.

Zbog zambijske birokracije propustili jedini let

A nitko nije sretniji od obitelji koje se konačno vraćaju u Hrvatsku. Susret sa djetetom su dočekali nakon šest mjeseci, ali povratak i dalje čekaju. Dok su se riješile formalnosti u imigracijskoj službi, propušten je jedini međunarodni let iz Ndole, pa je odlučeno da se leti prema glavnom zambijskom gradu Lusaki, odakle ima više linija prema Europi.

Njihove obitelji u Hrvatskoj sretne su, ali i uplašene i to nakon što su u veljači četiri para gotovo na ulazu u avion, ponovno bila uhićena.

'Još je puno opreza, i bit će ga dok ne uđu u avion'

Majka Damira Magića, Marijana Magić, rekla je za RTL: "Majka moje snahe i ja smo se međusobno tješile. Govorila sam da trebamo čekati i, evo, dočekale smo i taj dan!"

Za osmero Hrvata i njihovu djecu najvažniji je sada mir, poručuje odvjetnica obitelji Sandra Marković kojoj na mobitel napokon stižu sretne fotografije iz Zambije, prenosi Danas.hr. "Teško je opisati osjećaje, jaki su to osjećaji, a njihovi su onda neopisivo na višoj razini! Još je puno opreza i straha i bit će tako sve dok ne uđu u avion", govori Sandra Marković. Ako sve bude prema planu, četiri para u Hrvatsku bi trebala stići u subotu, a s njima i četvero novih hrvatskih državljana koji prvi put dolaze u zemlju u kojoj će nastaviti život.