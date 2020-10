VELEDROGERIJE SU PRESTALE ISPORUČIVATI LIJEKOVE, ALI ŠTO JE S TESTOVIMA ZA KORONAVIRUS? ‘Tu se radi o ljudskim životima’

Nakon što su veledrogerije, poslije neuspješnih pregovora o otplati duga bolnica i ljekarni, obustavile isporuku lijekova, postavlja se pitanje što je s isporukom testova na koronavirus i hoće li doći do obustave testiranja u bolnicama

Najveće veledrogerije su nakon propalog sastanka u Vladi obustavile isporuku lijekova velikom broju bolnica u Hrvatskoj, koje im duguju 4,3 milijarde kuna. Tom iznosu vrijedi pribrojiti i 700 milijuna kuna duga ljekarni. Veledrogerije su od Vlade tražile plaćanje 2,7 milijardi kuna do kraja godine i plan otplate preostalog iznosa. Predložili su i da četiri najveće veledrogerije kreditiraju bolnice do 30. lipnja iduće godine s dvije milijarde kuna, a cijeli zdravstveni sustav s tri milijarde dok se situacija s epidemijom ne smiri.

“Spremni smo tri milijarde kuna nositi na svojim leđima neko vrijeme, ali nikako pet milijardi kuna”, poručio je Jasminko Herceg, direktor tvrtke Medika.

PREDSTAVNIK VELEDROGERIJA: ‘Beroš nas je na sastanku šokirao svojom izjavom, tada smo prekinuli pregovore’

Sporazum s veledrogerijom

No, hoće li bolnice, osim bez lijekova, ostati i bez testova na koronavirus; i to u vrijeme žestokog rasta broja novooboljelih. Milorad Gošev, direktor Rochea, jednog od proizvođača testova za koronavirus kojima se služi gotovo polovica bolnica u zemlji, tvrdi kako tvrtka nije prekinula isporuku lijekova niti testova za koronavirus. Dodao je kako isporuku lijekova rade sami, a testove bolnicama distribuiraju preko jedne veledrogerije koja je odlučila obustaviti isporuke zbog dugova. No, potvrdio je kako je Roche sporazumno dogovorio s veledrogerijom da se njihovi testovi nastave isporučivati bolnicama, čak i ako im se ne isporučuju lijekovi.

Gošev smatra da bi bilo neetično obustaviti isporuku testova “u ovoj kriznoj situaciji u kojoj netestiranje samo može razbuktati broj inficiranih”. “To se ne može koristiti kao sredstvo ucjene u pregovaračkom procesu jer se radi o ljudskim životima”, rekao je Gošev za RTL, a isto su poručili i iz veledrogerije dodavši kako je isporuka testova za koronavirus u javnom interesu.

I LJEKARNE BI MOGLE OSTATI BEZ LIJEKOVA? Oktal Pharma prekinula opskrbu za 33 bolnice; ‘OB Dubrovnik može raditi do kraja mjeseca’

Beroš bez odgovora

No, pitanje je što je s testovima drugih proizvođača, s obzirom na to da je načelni stav veledrogerija obustavljanje isporuke svih materijala bolnicama. Odgovor na pitanje hoće li zbog toga doći do zastoja u testiranjima nije dao niti resorni ministar Vili Beroš.

PREMIJER O PROPALIM PREGOVORIMA S VELEDROGERIJAMA: ‘Javljaju se u intervalima, biraju trenutak; ponudili smo što se moglo’