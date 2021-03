VELEDROGERIJAMA 900 MILIJUNA KUNA: Ipak, nastavlja se ograničena isporuka lijekova; Beroš tvrdi: ‘Pacijenti nisu ugroženi’

Tražili smo hitno uplatu 3,5 milijarde kuna i plan plaćanja do kraja godine, no ponuđeno nam je samo 900 milijuna kuna do kraja tjedna, izjavili su predstavnici veledrogerija nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva

Do kraja tjedna veledrogerijama će za dugove biti uplaćeno 900 milijuna kuna, na što nezadovoljne veledrogerije poručuju da će nastaviti s ograničenom isporukom lijekova bolnicama, a ministar zdravstva Vili Beroš tvrdi da time pacijenti neće biti ugroženi.

Ograničenja u isporuci lijekova će se nastaviti

Predstavnici veledrogerija tvrde da su im bolnice i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) dužni 6,5 milijardi kuna, nezadovoljni su ponuđenim rješenjem te najavljuju da će se ograničenja u opskrbi bolnica lijekovima nastaviti. Najveća hrvatska veledrogerija Medika ovoga je tjedna obustavila isporuku lijekova za sve 64 bolnice zbog duga od 2,1 milijarde kuna. Od tog iznosa 1,4 milijarde kuna su dugovi bolnica, a ostalo je dug za lijekove na recept.

Predsjednica HUP-ove Koordinacije veledrogerija Diana Percač poručila je da će svaka veledrogerija nastaviti poslovati prema svojim internim odlukama, a ograničenja u isporuci lijekova će se nastaviti.

Predsjednik uprave Medike Jasminko Herceg rekao je da Medika do petka neće isporučivati lijekove bolnicama, a u petak će donijeti odluku o daljnjem postupanju ovisno o tome koliko novca dobije.

Predsjednik Uprave PHOENIX Farmacije Jasmin Huljaj istaknuo je da ponuđeni iznos nije dovoljan pa treba očekivati daljnje restrikcije u isporuci lijekova. Uprava će, kaže, u petak donijeti konkretne mjere.

Glavni direktor HUP-a Damir Zorić poručio je kako je za gospodarstvo neprihvatljivo dodatno opterećenje povećanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih građana. “Sustav treba resetirati, imamo prevelik broj bolnica i previše slučajeva socijalnih izuzimanja u plaćanju. Zdravstvo je ostalo jedini nereformirani sustav u Hrvatskoj, ne može se neracionalnost tog sustava svaljivati na leđa poslodavaca”, poručio je Zorić.

Ministar zdravstva Vili Beroš nakon sastanka je izjavio novinarima da “pacijenti u ovom trenutku nisu ugroženi obustavom isporuke lijekova”.

Isplata 900 milijuna kuna je kratkoročno rješenje

Naglašava kako je uplata 900 milijuna kuna kratkoročno rješenje, a riječ je o svoti koja je u ovom trenutku bila moguća proračunskim transferom. Radi se o ubrzanom proračunskom transferu novca koji je ove godine bio namijenjen za zdravstveni sustav.

Izrazio je nadu da će taj iznos omogućiti poslovanje veledrogerijama i pritom podsjetio na sve probleme zdravstvenog sustava u doba pandemije, koja ga je dosad koštala 2,5 milijarde kuna. “Samo trećina radno sposobnog stanovništva uplaćuje doprinose u zdravstveni proračun, a prava pacijenata nisu smanjena”, istaknuo je Beroš.

Kaže da povećanje doprinosa za zdravstvo nije izvjesno, a prihodi će se pokušati povećati “određenim proračunskim izdvajanjima”, koja se odnose na upotrebu štetnih tvari, poput duhana, alkohola i šećera. Tu bi se, kaže, moglo naći veća izdvajanja za zdravstveni sustav.

Poručio je da Vlada misli o bolesnicima i radi na reformi zdravstvenog sustava. Određeni koraci već su poduzeti, poput kontrole prekovremenih sati i analize propisivanja lijekova, detektirat će se ishodi liječenja, a radi se i na okrupnjavanju javne nabave. Beroš vjeruje da će koraci koji su poduzeti dati učinka te da bi se smjer reforme mogao vidjeti već za šest mjeseci do godinu dana.

