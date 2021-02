Milanović je danas žestoko odgovorio na kritike spisateljice

Vedrana Rudan na svojem je blogu odgovorila Milanoviću nakon što je on na Facebooku napisao kako je ona “polupismeno, vulgarno pskaralo” te da ga dosad nije napadala. “To me je, bogami, tištilo”, napisao je Milanović.

NAJŽEŠĆE MILANOVIĆEVE UVREDE KOJE SMO IKAD ČULI: ‘Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo…. Protiv fašističko-boljševičkog terora!’

Njegova objava bila je reakcija na njezinu raniju kritiku u kojoj ga je nazvala “potkapacitiranim divljakom” te rekla da bi bilo najbolje da “hrče do kraja mandata”.

RUDAN IZVRIJEĐALA MILANOVIĆA KAO NITKO DO SADA: ‘On je potkapacitirani divljak. Spas bi bio ostane u krevetu i hrče do kraja mandata’

Rudan je na svojem blogu objavila novi odgovor predsjedniku. Njezin tekst s bloga prenosimo u cijelosti.

“Pijetao se probudio

Svi već znate, ali nekako moram početi. Danas sam gostovala na televiziji N1 u Zagrebu kod novinarke Ive Puljić-Šego. Da mi je netko rekao da ću postati brejkingnjuz zato jer sam o trenutačnom predsjedniku Hrvatske rekla ono što o njemu godinama pišem, pomislila bih da je lud.

Nikad mi nije palo na pamet da bi bilo koji tekst mogao do njega stići. Čovjek je bio premijer, danas je predsjednik, moraš kao autorica koja je prisutna samo na svom blogu biti zaista bolesno opsjednuta svojom veličinom pa pomisliti da će se na neki tvoj komentar osvrnuti Predsjednik osobno, pa bio on i Milanović.

Kad tamo…Evo zore, evo dana, evo i Zorana. Što mi poručuje junak mog jučerašnjeg bloga?

Pijetao se, tko zna čime izazvan, probudio i kukuriknuo:

„Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo.“

Zoki, pjetliću, ako si budan, baci oko na ove linkove.

Pijetao, na svom fejsu, u trećem licu jednine, nabraja sve svoje herojske pobjede koje je krvavom borbom izvojevao dok je bio premijer. Jebeni, glupi, tupi, slijepi građani “Slučajne Države Hrvatske“, kako joj je ne tako davno tepao trenutačni predsjednik, ni jednu od pobjeda nisu prepoznali. Smrt narodu, živio Predsjednik!

Zoki, Zoki! Davno je poznati, američki kongresmen Daniel Patrick Moybihan rekao: „Svatko ima pravo na vlastito mišljenje, ali ne i na vlastite činjenice.“

Jučer sam ti poručila, danas ću opet: „Hrči, Zorane, hrči, Zorane, hrči, Zorane. U tome si najbolji.“