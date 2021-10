Spisateljica Vedrana Rudan dala je intervju za srpski portal Kurir, u kojem se osvrnula, između ostalog, i na predsjednika Aleksandra Vučića, ali i na predsjednika Zorana Milanovića.

Upitana misli li da su danas žene spremnije progovoriti o nasilju, rekla je da se nada da žene neće odustati, jer se nešto na svjetskoj razini na tu temu ipak pokrenulo.

"Mnogi "ugledni" svjetski silovatelji robijaju. Nadam se da će i naši doći pred lice pravde za jedno pedeset godina“, kazala je. Nadodala je da su i Srbija i Hrvatska ženomrzačke zemlje.

"Nisam imala nikakvu dilemu progovoriti o toj temi. Dapače, ponosna sam što sam među prvima koja je o tome javno govorila i pisala. Hrvatski mužjaci, pisci, zbog knjige koju ste spomenuli, htjeli su me poslati pred sud jer pozivam "na nasilje". Čime se zlostavljana žena može braniti od svog nasilnika u zemljama poput Srbije ili Hrvatske osim nožem?", odgovara Vedrana Rudan.

'Vučić je žilav'

Upitana kako joj kao nekome sa strane izgleda Srbija, rekla je da je Beograd za nju grad u kojem žive njezini najbolji prijatelji. "Obožavam Beograd, njegove ulice, njegov ritam, ljude", istaknula je Rudan.

Što se tiče politike, kaže da Srbija izgleda onako kako zaslužuje.

"Kada sam u Srbiji, stalno slušam da treba maknuti Vučića. Postoje izbori, maknite ga. Pitanje je samo tko će doći poslije njega i što taj koji ga misli zamijeniti nudi. S vremena na vrijeme slušam što "opozicionari" govore na vašim televizijama. Ne obećavaju ništa konkretno. Ja na srpskoj političkoj sceni ne vidim čovjeka za koga bih glasala kad bih bila kod vas i morala glasati. Ne bih glasala ni za Vučića. Ne idem na izbore jer sve političare držim gadovima. Isti su po namjerama, žele lovu i moć, razlikuju se samo po roku trajanja“, rekla je.

"Vučić je žilav. Tvrd orah. Oni kojima u Srbiji smeta morat će zgrabiti posebno veliki čekić. Ili potražiti pomoć sa strane", dodala je Rudan.

Milanovića okarakterizirala kao - nesposobnu lijenčinu

Osvrnula se i na predsjednika Zorana Milanoviića

"Nisam baš sigurna da me on iritira. Iritiraju me oni koji su za njega glasali. On je bio predsjednik vlade, dobro smo ga upoznali. Nesposobna lijenčina. Kako je bilo uopće moguće da toliki građani glasaju za čovjeka koji je, dok je bio na vlasti, vrijeme provodio jedući, pijući i lupajući gluposti?", konstatirala je Rudan.

"Kao predsjednik nastavio je u istom ritmu, samo žešće. Građani Hrvatske nemaju sreće na izborima. Svaki idući predsjednik, imali smo i predsjednicu, gori je od prethodnika. Milanović je dvorska luda na dvoru bez kralja. Bojim se da će na idućim hrvatskim izborima za predsjednika države pobijediti lobotomirani majmun", zaključila je Vedrana Rudan.