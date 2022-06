Guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić proteklih je dana pokušao uvjeriti javnost kako inflacija ne nosi nužno samo loše efekte za građane i poduzetnike. Tako je predvidio i rekordne zarade od turizma, jer je buking na razini od 2019., a cijene su od 20 do 40 posto veće.

“Mi jesmo opet profitirali od tuđe nedaće jer smo cestovna destinacija. Šest sati od Krka se nalazi se milijuni najbogatijih, jug Njemačke, Švicarska, sjever Italije, Austrija, jer je avion opet neatraktivan. No mislim da se ipak ne može govoriti o nikakvim zaradama, jer nemamo pojma što nas čeka drugi tjedan, a kamoli za par mjeseci.

Naravno, mislim na cijelo more problema koje se pojavilo. Gmižu već od 2016., neki su došli naglo, desila se savršena oluja okolnosti. Nakon dvije godine zatvorenosti ekonomije došli smo do toga da bismo trebali punim plućima raditi, a sad imamo problema s isporukom roba, ratom u Ukrajini, energentima, problem je doći do nečega, sve košta više i teško je previdjeti išta”, demantirao je Vujčića Vedran Jakominić iz Nacionalne udruge ugostitelja gostujući na N1.

Ugostiteljstvo nije turizam

Za N1 je objasnio da ugostiteljstvo nije grana turizma, već samostalna djelatnost. “Mi kao udruga pokušavmao naglasiti destruktivnost činjenice da se na ugostiteljstvo gleda samo kao turističku granu. Onda se tih 60 dana ljeta nešto dogodi, ali samo onima koji rade u turizmu, a ostatak Hrvatske, pogotovo kontinent, koga briga, nek' krepa sve.

Mislim da je to loša politika, trebali bismo se pozabaviti time da stvorimo strukturno otpornu ekonomiju koja nije ovisna o turizmu, ali da koristi turizam kao pogonsko gorivo. Godinama pričamo o tome, a sada smo došli do smiješnih situacija: nema ljudi, nema ih se čime platiti, plaće u ugostiteljstvu premašile su sve druge struke. Lakše je možda dobiti veće novce u ugostiteljstvu nego odlaskom na platformu. To nije ni smiješno ni lijepo. Porezi su ekstremno visoko, ulazni troškovi rastu, sve je poskupilo”, tvrdi Jakominić i dodaje da je dizanje cijena dvosjekli mač.

“Strani turisti su tu došli, moraju platiti, nekud izaći, imaju više, a za domaće je to povećan trošak. Njima je isto sve poskupilo. Mi možemo dići cijene, ali tko će doći potrošiti? Vi možete dizati cijene, ali neće to dovesti do porasta potrošnje, a bez porasta potrošnje imate problem. Hrvatsku treba prestati gledati kao republiku glasača i prestati bacati sve na sljedeće izbore. Treba poskupljenje struje, energenata prevaliti jednako na teret građana i poduzetništva. Građanstvo više troši, a kompletno poskupljenje je prebačeno na poduzetnike. U EU poduzetnici manje plaćaju, jer ih se motivira da stvaraju nove vrijednosti, da proizvode. Ako trošite bogatstvo domovine na to da održite glasače na životu, onda žrtvujete puno toga”, upozorio je šef ugostitelja.

'Gore nego što je bilo, bolje nego što će biti'

Poručio je da nam je gore nego što je bilo i bolje nego što će biti. “Realno je da idemo iz zla u gore, već od 2016. Mi smo pokušavali komunicirati to vrlo agilno i mislim da smo svima počeli ići na živce. Sad nas je praktički strah izaći u medije i nešto reći jer to već ima osobnu žrtvu i posljedicu po naše poslove.

Ja sam vrlo izložen posljednjih godina. Sada već ljudi povezuju moj objekt s mojim pojavljivanjem: 'Jao, ovaj debeli stalno nešto kuka…' Ali gore je nego što je bilo i bolje nego što će biti. Ne vidim neku nadu. Ja bih svim svojim kolegama preporučio: ako možete prodati, prodajte, ako možete zatvoriti, zatvorite, bježite glavom bez obzira”, zaključio je Jakominić.