VEĆINA ZASTUPNIKA PODRŽALA IGP, ALI ZEKANOVIĆ IMA DRUKČIJE MIŠLJENJE: ‘To je jadna odluka, jedna od najvećih prevara i obmana’

Branko Bačić (HDZ) je izlaganje Zekanovića ocijenio promašenim i da lažno kleveće Vladu za veleizdaju te pokazuje nepoznavanje problema

Većina saborskih zastupnika podržala je u četvrtak proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa (IGP), no Hrvoje Zekanović tvrdi da je to jedna od najvećih prevara, što je odbacio ministar Grlić Radman ističući da je to doprinos interesima i hrvatskih ribara i većoj zaštiti Jadrana.

”Radi o jednoj od najvećih prevara i obmana, jednoj od najjadnijoj odluci hrvatske politike ikada, najsramotnijoj jer smo opet pognuli glavu i postali sluge bruxelleskih vladara”, ocijenio je Zekanović (HRAST)u raspravi o Vladinom amandmanu na odluku o proglašenju IGP-a kojim bi ona stupila na snagu 1. veljače.

Tvrdi da se proglašenjem IGP-a na ovaj način apsolutno ništa ne mijenja jer će talijanske koče i dalje rovati hrvatsko podmorje, a to što će hrvatske koče moći ribariti na talijanskom dijelu IGP-a, mazanje je očiju javnosti jer Hrvatska takvih koča nema.

Smatra da Hrvatska nikada ne bi proglasila IGP da to Talijanima nije bilo potrebno kako bi se zaštitili od Tunižana u Sredozemnom moru.

GRLIĆ RADMAN POZVAO ZASTUPNIKE DA PODRŽE GOSPODARSKI POJAS: ‘To nam pripada po međunarodnom pravu’

‘Pokornička politika Andreja Plenkovića’

„Imate mogućnost tražiti od Europske komisije potpunu zaštitu IGP-a s kojim bi onda Hrvatska imala itekakav benefit. Nažalost, to nije u interesu pokorničke politike Andreja Plenkovića u kontekstu Bruxellesa”, zaključio je Zekanović.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman odgovorio mu je da to nije mazanje očiju javnosti, nego doprinos interesima i hrvatskih ribara i većoj zaštiti Jadrana.

„To nije mazanje očiju javnosti. Hrvatska diplomacija i ova Vlada slijedi načelo političkih interesa Hrvatske, svaka država ima pravo na proglašenje IGP-a , to činimo sada zajedno kako bi dvije obalne države, Italija i Hrvatska, unaprijedile kompletnu zaštitu na Jadranskom moru”, odgovorio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman koji je amandman predstavio zastupnicima.

Ističe da se proglašenjem IGP-a želi pridonijeti interesima i hrvatskih ribara i većoj zaštiti Jadranskoga mora te da je to velik uspjeh hrvatske diplomacije.

Zastupnicima Stephenu Nikoli Bartulici (DP) i Vilimu Matuli (Možemo), koji drže da je odluka o proglašenu IGP-a zakašnjela i dodvoravanje, ministar Radman odgovorio je kako svaka odluka traži pamet i razbor te vrijeme i proceduru.

„Odvažnost se pokazuje svojim ostankom u Ministarstvu vanjskih poslova a ne odlaskom”, poručio je Bartulici.

‘Lažno klevećete Vladu’

Matuli je kazao da kao bivši član Komunističke partije danas ne bi bio u Bundestagu, a on je evo u Hrvatskom saboru.

Branko Bačić (HDZ) je izlaganje Zekanovića ocijenio promašenim i da lažno kleveće Vladu za veleizdaju te pokazuje nepoznavanje problema. „Kod ribarenja u Jadranu ništa se od 1. veljače neće promijeniti, provodit će se zajednička ribarstvena politika EU-a, ali će Hrvatska posebno štititi Jabučku kotlinu i ostala područja za koja ocijeni da je to potrebno”, pojasnio je Bačić.

Matko Kuzmanić (SDP) ironično je ustvrdio da su hrvatski ribari s oduševljenjem dočekali da će napokon hrvatske koče moći ribariti na obalama Španjolske. „Radosno će podijeliti s vama fotografije ulova koje budu ostvarili na obalama Španjolske i na ostalim obalama na koje će sa ovim proglašenjem hrvatske ribarice napokon moći izaći”, rekao je.

‘Hajde da ludujemo…’

Njegov stranački kolega Arsen Bauk najavio je podršku amandmanu na odluku o proglašenju IGP-u a raspravu usporedio s eurovizijskim pjesmama iz 1990. „Hajde da ludujemo” i „Insieme” (Zajedno). Istaknuo je da je Hrvatskoj u interesu I proglašenje IGP-a a i dobrosusjedski odnosi s Italijom.

Na kraju je rasprava o IGP-u skrenula na političko prepucavanje o tome tko je stvorio Hrvatsku te osobnu razinu, spominjanje očeva i tko je što radio u bivšoj državi.