VEĆINA KOALICIJSKIH PARTNERA JE ZA STEČAJ ULJANIKA: Ministar financija i ministar gospodarstva imaju različita mišljenja

Većina predstavnika političkih stranaka – partnera HDZ-a u vladajućoj koaliciji, uoči koalicijskog sastanka u Banskim dvorima u srijedu je izjavila kako je stečaj Uljanika bolje rješenje od restrukturiranja.

Ivan Vrdoljak iz Hrvatske narodne stranke kaže kako danas želi vidjeti računicu što za građane znači stečaj, a što restrukturiranje, te što nosi nastavak proizvodnje i je li ona moguća u stečaju.

Darinko Kosor (HSLS) upozorio je kako Vlada, a ne koalicija, donosi odluku između stečaja i restrukturiranja, a da koalicijski partneri iznose svoje mišljenje.

Kosor kaže kako će danas pitati gdje je između 7 i 8 milijardi kuna izvučenih iz Uljanika zadnjih deset godina, tko je za to odgovorao i što je po tom pitanju radio MUP.

Zanima ga i tko bi platio daljnjih, po njegovoj procjeni 5-6 milijardi kuna potrebnih za restrukturiranje i je li taj novac osiguran u proračunu te tko bi plaćao daljnja jamstva za gradnju brodova bez kojih, kako je rekao, oni ne bi mogli biti građeni.

Upitan je li dakle i dalje za stečaj, odgovorio je kako je “sve rekao u brojkama i to više nego jasno”.

‘Najbolje rješenje je stečaj’

Reformist i gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović kaže kako je njegov stav da treba ići u stečaj, te da tako smatra poučen propašću sisačke željezare, rafinerije i petrinjskog Gavrilovića, u kojima je ukupno izgubljeno 30 tisuća radnih mjesta.

Kažimir Varga iz saborskog kluba Milana Bandića i nezavisni Ivan Mišić također smatraju da je najbolje rješenje stečaj, no potpredsjednik Sabora i zastupnik talijanske manjine Furio Radin kaže da je njegov stav “oduvijek restrukturiranje”.

“Apsolutno sam sa sobom raščistio – stečaj. Mislim da je to jedino rješenje”, rekao je saborski zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke Branko Hrg. Ponovio je kako je apsolutno protiv toga da se više i jedna kuna državnog novca daje na neviđeno.

Po njegovim riječima, 15,5 milijardi kuna je “upumpano u ta dva brodogradilišta, nitko ne odgovara za novce, novaca nema, a firme su u problemima”.

“Konačnu odluku i svu odgovornost snose oni koji donose odluke”, poručio je Hrg, ponavljajući kako će konačnu odluku donijeti Vlada, ali će joj sigurno biti puno lakše kad čuje mišljenje koalicijskih partnera.

Horvat i Marić različito o Uljaniku

Različite stavove o sudbini Uljanika u srijedu su iznijeli i ministri gospodarstva Darko Horvat i ministar financija Zdravko Marić.

Horvat je izjavio kako će se prvotno pokazati da je stečaj Uljanika jefitniji od restrukturiranja, no da je dugoročno to predmet polemike.

Marić je pak izjavio kako porezni obveznici imaju pravo dobiti na uvid što je u konačnici sve plaćeno do sada i što treba biti plaćeno.

“Stvari su vrlo ozbiljne, govorimo o poprilično velikim iznosima koje smo do sada platili. Neki dan sam rekao zadnje brojke – 3,1 milijarda kuna je do sada plaćeno protestianih jamstava za gradnju brodova kojih mahom nema”, rekao je Marić.

“Sigurno je i da se financijski aspekt cijele priče treba uzeti u obzir, jer on nije mali, ali ja ne gledam samo financijski aspekt već onu širi sliku, a to je i značaj, vrijednost i važenje brodograđevne industrije svih ovih godina. Svi govorimo da je to strateška grana, brojke DZS-a i neke druge brojke otkrivaju neko drugo svjetlo i sve to skupa treba uzeti u obzir”, rekao je Marić.