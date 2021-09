Nakon što je u javnost izašla snimka sa sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove športski objekti iz koje proizlazi kako je splitski gradonačelnik Ivica Puljak tjednima govorio neistinu kada je govorio da je odluka o neproduženju ugovora o radu čistačici s 80-postotnim invaliditetom i majci dvoje maloljetne djece bila jednoglasna, a koju je objavio Večernji list, isti je list u posjedu još jedne snimke.

Iz te snimke proizlazi da splitski gradonačelnik ponovno nije govorio istinu o razlozima spornog neproduženja ugovora čistačici.

Na novoj snimci koju je objavio Večernji list razgovaraju Dražen Čular, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove športski objekti koje je čistačici odbilo produžiti ugovor i neidentificirani sugovornik.

Čular govori kako čistačici nije produžen ugovor jer je to bilo "politički zgodno", jer postoje "ista imena i prezimena" te da će čistačicu zamijeniti "servis ili neki ku**c".

'Onda se dogodila situacija...'

"To je sad kašeta brokava u kojoj sam se ja pokušao izboriti da svi ostanu raditi. Zato jer je bila zabrana svih produženja ugovora. Međutim onda se dogodila situacija da su svima produženi ugovori osim rednom broju 10. A zašto? Zato što se tamo puca i ovo i ono, a onda je još usput to i bilo zgodno politički napraviti ja bih rekao", kazao je Čular svom sugovorniku.

"Tamo se rušila ograda i vadile su se puške... Tamo ti se apsolutno ništa ne događa. Jer kad netko dođe on ih potjera. Što tamo itko ima raditi? Ona može samo nastradati".

"Tamo ima istih imena i prezimena. Tamo sad neće biti nitko dok se ovo ne riješi. Ili će tamo biti neki servis ili neki ku*ac", završio je Čular svoj monolog.

Puljak jučer tvrdio da do produženja ugovora nije došlo jer 'nije bilo potrebe ta tim radnim mjestom'

Spomenuta je snimka važna iz razloga što je Ivica Puljak u središnjem dnevniku HTV-a u subotu izjavio da čistačici s invaliditetom ugovor nije produžen "samo i isključivo jer nije bilo potrebe za tim radnim mjestom". No, iz Čularovih bi se tvrdnji dalo drugačije zaključiti. "Zato što se tamo puca i ovo i ono, a onda je još usput to i bilo zgodno politički napraviti", kazao je.

Spomenimo i to da je gospođa radila kao čistačica u sportskom kompleksu Pricviće u Žrnovnici gdje trenutno djeluju dva nogometna kluba - HBDNK Mosor Sveti Jure i NK Mosor Žrnovnica.

Kada je, dakle, Čular kazao da se tamo "puca" pritom je mislio na sukob između Vinka Barbarića iz HBDNK Mosora i navijača NK Mosor Žrnovnica.

Barbarić je desetljećima vodio klub HNK Mosor na predjelu Pricviće, a za vrijeme vladavine Andre Krstulovića Opare izbačen je iz posjeda klupskih prostorija u vlasništvu grada nakon što se lokalno stanovništvo pobunilo protiv Barbarićeve samovolje i nedozvoljavanja korištenja terena djeci. Tada je kompleks u Pricviću odlukom gradonačelnika stavljen pod ingerenciju Javne ustanove športski objekti.

Građani i navijači su u međuvremenu podržali ideju osnivanja novog kluba - NK Mosor Žrnovnica, kojeg je Barbarić preimenovao u Hrvatski braniteljski dragovoljački NK Mosor Sv. Jure. U tom je periodu policija zbog internih sukoba između Barbarića i osnivača novog kluba više puta intervenirala.

Iako su Puljak i njegovi suradnici odlučno demantirali da se radi o političkoj odluci, iz snimke razgovora u kojoj Čular razgovara s nepoznatim sugovornikom dalo bi se zaključiti suprotno.

Čular se, dakle, tijekom razgovora referira upravo na Vinka Barbarića tvrdeći da su se u Pricviću svojedobno rušile ograde i vadile puške te da je Barbarić tjerao svakoga tko bi i pristupio na Pricviće. A na koncu priznaje da radno mjesto čistačica nije bilo bespotrebno kao što je to jučer izjavio splitski gradonačelnik.

Čeka se reakcija Mosta i SDP-a

Otvara se i pitanje kako će na sve to reagirati Most i SDP koji Puljku drže većinu u Gradskom vijeću. Upravo je Most već u više navrata kritizirao Puljkovo postavljanje Čulara u Upravno vijeće JUŠOS-a. Nazivali su ga "hodajućim sukobom interesa" jer je svojevremeno oformio čak sedam klubova u različitim sportovima preko kojih je imao izrazit utjecaj na raspodjelu gradskog novca za sport.

Most nije bio sretan ni s time što je upravo Čular pisao predizborni program Puljku, čime je pogazio svoje obećanje o transparentnom upravljanju gradom i biranju čelnih ljudi u ustanovama preko javnih natječaja.