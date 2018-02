VEČERAS STIŽE POLARNI VAL: Temperature padaju daleko ispod ništice, evo gdje će biti najhladnije i do kad će sve potrajati

Osim pada temperature, ponegdje će padati i snijeg, i to ne samo u unutrašnjosti nego i na Jadranu

Dugonajavljivani hladni val koji može djelovati na zdravlje uskoro počinje, i potrajat će do početka ožujka. Već u nedjelju će temperatura zraka diljem Hrvatske biti relativno niska – najniža na kopnu uglavnom od -10 do -5 °C, u gorju i niža, a Jadranu između -3 i 2 °C, pri čemu će u Dalmaciji najniže vrijednosti biti navečer, najviše – ujutro.

Osim pada temperature, ponegdje će padati i snijeg, i to ne samo u unutrašnjosti nego i na Jadranu. Snježni pokrivač najvjerojatnije će biti tanak, no i takav može stvarati probleme. A nevolje će do utorka biti i zbog jake, često i olujne bure, pa i s orkanskim udarima, piše HRT u vremenskoj prognozi.

Nedjelja – hladnije, bura, snijeg i na Jadranu

U istočnoj će Hrvatskoj prevladavati oblačno. Sunčana su razdoblja prijepodne moguća uglavnom u Podravini, a malo snijega će vjerojatno pasti u Posavini. Temperatura će zraka tijekom dana biti uglavnom od -6 do -2 °C, uz umjeren, na udare i jak sjeveroistočnjak.



Relativno vjetrovito bit će i u središnjoj Hrvatskoj, te većinom oblačno, uz moguća sunčana razdoblja uglavnom u Međimurju i Podravini, a malo snijega može pasti većinom oko Save i južnije. Temperatura zraka od -8 do -4 °C.

U gorskim područjima još hladnije uz povremen snijeg mjestimice. Negativnih vrijednosti temperature bit će ujutro i na sjevernom Jadranu, a danju će temperatura biti uglavnom od 0 do 3 °C. Puhat će sjeveroistočnjak, na moru bura, i dalje jaka i olujna, ponegdje s orkanskim udarima, pri čemu mjestimice vjetar može donijeti snijeg i na obalu.

Jake i olujne bure bit će i u Dalmaciji, uz pad temperature tijekom dana pa će jutro biti najtopliji dio nedjelje. Pritom će biti i povremene oborine, najprije kiše, zatim i snijega, i to ne samo u unutrašnjosti Dalmacije nego i ponegdje na obali i otocima.

Snijega će uz kišu biti i na jugu Hrvatske, posebice u unutrašnjosti. Jutro će biti toplije od poslijepodneva, a osjećaj hladnoće pojačavat će umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna, uz koju će more biti valovito i jače valovito.

Do četvrtka još hladnije pa…

Vrlo hladno zadržat će se do četvrtka, u ponedjeljak još uz jak sjeveroistočni vjetar. Povremenog će snijega biti u ponedjeljak i vjerojatno četvrtak, a u utorak većinom samo u gorju. Sredinom tjednaprolazno razvedravanje, uz još hladnije noći i jutra, tijekom kojih se najniža temperatura može spustiti i na oko -20 °C. Prema kraju tjedna očekuje se porast temperature i topljenje snijega, a mjestimice je moguća i kiša.

Na moru u ponedjeljak još ponegdje snijeg, mjestimice vjerojatno i kiša, te jaka i olujna bura, ponegdje i s orkanskim udarima. U utorak i srijedu većinom suho i sunčano, uz slabiju buru. Od četvrtka jačanje juga i porast temperature, ali i vjerojatnosti za kišu.

Plenković u nedjelju u Delnicama

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će u nedjelju Delnice koje je pogodilo snježno nevrijeme. Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U 10.00 sati sastat će se sa županom Primorsko-goranske županije Zlatkom Komadinom i gradonačelnikom Grada Delnica Ivicom Kneževićem. Potom će, u 10.30 sati, sudjelovati na sastanku Kriznog stožera Grada Delnica, a po završetku sastanka obići će zimske službe na terenu.

