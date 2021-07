Ono što se prije tridesetak godina još činilo nemogućim, prije dvadesetak godina mogućim, ali neizvjesnim, a prije tri godine napokon izvjesnim, danas će se konačno i obistiniti - Hrvatska će večeras biti spojena. Bit će to jedan od završnih koraka k povezivanju krajnjeg juga zemlje i Dubrovnika kao turističkog bisera s ostatkom Hrvatske, bez prolaska Neumskim koridorom kroz Bosnu i Hercegovinu,

Večeras u 23 sata će, naime, biti postavljen posljednji segment čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta koji će spojiti kopno od mjesta Komarne s Brijestom na poluotoku Pelješcu. Iako vozila neće do lipnja sljedeće godine prelaziti novim mostom, večerašnje spajanje njegove konstrukcije bit će jedan do najvažnijih datuma u kalendaru ovoga, kako ga je nazvao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković - projekta svih projekata.

Jedan od najvećih građevinskih pothvata

Velebna konstrukcija premostit će Malostonski zaljev i kad sa završnim radovima i dovršetkom pristupnih cesta bude u cijelosti dovršen, bit će to – nakon izgradnje autoceste od Zagreba do Splita - najveći građevinski pothvat otkako je samostalne Hrvatske.

Projekt je u više navrata započinjao, ali iz raznih razloga i zapinjao sve dok u travnju 2018. godine nije potpisan ugovor težak pola milijarde eura, od čega je Europska unija dala čak 85 posto. Ugovorom je izgradnja povjerena kineskom konzorciju China Road and Bridge Corporation (CRBC), jednim od globalno najvećih i najiskusnijih u takvim poslovima. Bio je to ujedno prvi takav projekt neke kineske kompanije na tlu Europske unije.

Danonoćni rad u vrlo zahtjevnim uvjetima

Da Hrvatska nije postala članicom EU, da uskoro ne ulazi u Schengenski prostor i da, na koncu, posao nije povjeren jednoj od ponajboljih svjetskih tvrtki u tom poslu, čijih je 680 radnika, uključujući tehničko osoblje, danonoćno i pandemijskim nevoljama usprkos radilo na gradnji mosta, pitanje je koliko bismo još čekali na to zdanje.

A ono, dugo 2404 metra i visoko 55 metara, građevinski izuzetno zahtjevno jer je podizano na vjetrometini snažnih, nerijetko orkanskih vjetrova i na seizmički najaktivnijem području, spojeno je u čeličnu konstrukciju znatno prije postavljenih rokova.

Kada smo potkraj svibnja bili na gradilištu mosta radeći reportažu za Net.hr i snimivši iz zraka video ekskluziv, inženjer Ivica Granić, naš čovjek iz Metkovića s angažmanom u kineskom CRBC-u kao voditelj radova na montaži čelične rasponske konstrukcije, kazao nam je da se dovršetak spajanja konstrukcije očekuje sredinom kolovoza "u skladu s trenutnim planom očekivane dinamike i končanim predviđenim rokom završetka radova u siječnju 2022. godine".

Dovršetak konstrukcije znatno prije roka

No, već tada, dok su dvije trećine rasponske konstrukcije bile dovršene, čuvši da kineski radnici rade i noću – što zbog vrućina, a što zbog hitanja da se ispoštuju rokovi - bilo je jasno da će konstrukcija mosta biti gotova znatno ranije. Proteklog tjedna ministra Butković potvrdio je da će se to dogoditi danas, 28. srpnja.

Naznaka toga bila je već i vijest s početka lipnja da je u Luku Ploče uplovio brod Development Way s posljednjim dijelovima konstrukcije mosta, napravljenima u kineskim čeličanama. I tada su inženjeri na mostu oprezno spominjali da bi konstrukcija mogla biti spojena "prije jeseni". A bit će, eto, čak i prije kolovoza.

Drugi najveći ovješeni most u Europi

Nakon što rasponska konstrukcija večeras bude spojena, na red dolaze 'fini' radovi na mostu: postavljanje hidroizolacije, asfalta, zaštitnih ograda protiv vjetra, odbojnih ograda... Sve kako bi u siječnju most bio posve dovršen, a u lipnju iduće godine, pred početak turističke sezone, svečano pušten u promet.

Kada se to dogodi Pelješki most bit će, kako nam je proljetos na gradilištu rekao njegov glavni projektant, slovenski inženjer Marjan Pipenbaher, drugi najveći ovješeni most u Europi i jedan od pet najvećih mostova u svijetu izgrađenih u ovome stoljeću.

Impozantna, ali u prostor suptilno uklopljena građevina tada će svojom bjelinom zacakliti nad velikim plavetnilom Malostonskog zaljeva.