VEČERAS JE SUČELJAVANJE PLENKOVIĆA I BERNARDIĆA; Niski udarci uoči debate: ‘Njegova kampanja se svodi na cendranje i zapomaganje’

Deset dana kampanje. Od sjevera do juga, preko pitanja samoizolacije do otkazivanja skupova. Zadnji tjedan napetost raste

Odbrojavamo do vrhunca kampanje: prvog velikog duela kandidata za premijera, šefa HDZ-a Andreja Plenkovića i šefa SDP-a Davora Bernardića na RTL-u.

Večeras u 20 sati naći će se licem u lice, na propisanoj socijalnoj distanci u studiju RTL-a. Nisu se libili prozivati jedan drugoga u kampanji. RTL dosje analizirao je obojicu.

“Pa on nema ništa. Nema program, nema tim jer je tim izgubio zbog korupcije, jedanaestero ministara. On je Pale sam na svijetu, one man show i jedino na što se svodi njegova kampanja je kukanje, cendranje, zapomaganje”, izjavio je Bernardić.

Od razmaka do srednjeg prsta

Kampanja po mnogočemu drukčija. Od razmaka na skupovima do srednjeg prsta.

“Što se tiče bivše predsjednice, drago mi je što iz HDZ-a poručuju da nisu protiv zabrane pobačaja kao što mi je drago što je HDZ glasao za Istanbulsku konvenciju. Hoće li to naštetiti Škori i kampanji? Ono što je jasno da Škoro i HDZ licitiraju s funkcijama premijerskim, ministarskim tako da je glas za Škoru glas za HDZ i glas za HDZ glas za Škoru”, poručio je Bernardić.

“Način na koji reagiraju mnoge žene na društvenim mrežama u hrvatskom društvu, koliko čujem od svojih suradnika pa im se eto priključila i bivša predsjednica, je njihov način odgovora na to. Moj način borbe protiv toga je politički način i upućivanje hrvatskim biračima da jako dobro vide razliku”, rekao je Plenković.

Tko bi rekao da će ljubljenje i grljenje u kampanji 2020. biti za svaku osudu.

“Bernardić i SDP su, kada je krenula epidemija koronavirusa, podcjenjivali taj problem te se, unatoč epidemiološkim preporukama za distancu, grlili i ljubili”, izjavio je Plenković.

“Mi smo disciplinirani koliko je to moguće u ovim okolnostima, i sami ste svjedočili, veliki broj ljudi želi kontakt, trudimo se ne rukovati, to je pravilo broj jedan, ovako malo po ramenu mislim da je to korektno”, rekao je.

Dodir po ramenu tema broj 1

Mali dodir po ramenu i to ramenu prvog tenisača svijeta, postao je tema broj jedan.

“Evidentno je da je predsjednik Vlade bio u direktnom kontaktu s Novakom Đokovićem, evidentno je da su ostvarili kontakt. Po svim pravilima struke, inkubacija traje 14 dana, i sasvim sigurno bi trebao ići u izolaciju”, poručio je Bernardić.

Tri minute razgovora nije rizično, nije riječ o bliskom kontaktu odgovorili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nakon Đokovića, pozitivan i Ivanišević. Oporba opet traži samoizolaciju.

“Virus ne skače iz ramena, prenosi se kapljično, onda to nije bliski kontakt”, kazao je Plenković.

Hrvatska treba novi početak i sigurna Hrvatska. Kampanja spotovima. RESTART koalicija bez lica s lista, HDZ baš s njima.

“Hrvatska je nesigurna država”, rekao je Bernardić.

“Hrvatska je sigurna zemlja”, kazao je Plenković.

Dva oštra protivnika, uz drukčiji životni i politički put, nešto ipak imaju zajedničko. Hobi.

Fizičar protiv pravnika

Davor Bernardić napunio je 40 godina. I to baš kad je Zoran Milanović postao predsjednik. Diplomirao je fiziku, bio proglašen studentom generacije. Sa 18 godina odlučio se baviti politikom. Govori engleski i francuski jezik. Bio je igrač A2 seniorske košarkaške lige.

Fizičar za protivnika ima pravnika. Andrej Plenković je rođen 1970. Zagrebu, dalmatinskih korijena. Diplomirao je na Pravnom fakultetu. Od 2011. je član HDZ-a. Govori dva jezika više od protivnika i, da, isto igra košarku.

Ljubav mu je i diplomacija. Do 2002. radio je u Ministarstvu vanjskih poslova. Prihvatio je mjesto državnog tajnika u Vladi Jadranke Kosor, a 2011. ona ga je učlanila u HDZ. Na unutarstranačkim izborima bio je kandidat za njezina zamjenika. 2016. jedini se indirektno suprostavlja Tomislavu Karamarku. Na izvanrednim stranačkim izborima preuzima HDZ, a kasnije sastavlja i Vladu.

Bernardić je u stranci prošao sve, od tajnika lokalnog foruma, preko saborskog zastupnika do predsjednika stranke. Stranački mentor bio mu je Milan Bandić. Dok je On na čelu SDP-a, stranka je dala predsjednika države, a na europskim izborima mandate izjednačila s HDZ-om. Od otpisanog čak iz vlastite stranke do neočekivanog obrata. šef SDP-a uzvraća udarac i ide naprijed.

‘Da odem u samoizolaciju pa da on pobjegne sa sučeljavanja’

Ova kampanja sada ulazi u drugu brzinu.

“To što bi njima bilo draže da ja odem u samoizolaciju pa da Bernardić pobjegne sa još dva sučeljavanja, to je drugo pitanje. To je ključ te teze”, poručio je Plenković.

“Ja jedva čekam sučeljavanje. Što se mene tiče, sučeliti se možemo putem videolinka. Ako će mu olakšat, ja ću se isto uključit putem videolinka” izjavio je Bernardić.

Sučeljavanje se približava, cilj je protivniku zabiti gol.

“Vjerujem da će ekipa s RTL-a, jer je prvo sučeljavanje na RTL-u, osigurati sve nužne pretpostavke”, rekao je Bernardić.

“Veselimo se, veselimo se susretu na vašoj televiziji u ponedjeljak. Sučeljavanja su bitan dio kampanje”, kazao je Plenković.

Ključno pitanje: Zašto je jedan bolji od drugog?

“Pa znam skupiti dobar tim, znam pobijediti na izborima i imamo najbolji plan i program gdje ćemo Hrvatsku izvući iz krize”, poručuje Bernardić.

“Koje su vaše prednosti? Dobro, sad ćemo to ostaviti za sučeljavanje, to ćete vi zaključiti. Ovo je prvi put da imamo aplauz na presici. Nisam do sada nikad imao aplauz na presici”, pohvalio se Plenković.