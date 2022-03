Uskoro će u Ukrajinu krenuti jedna oveća skupna, mahom sastavljena od veterana Domovinskog rata, koji idu braniti tu zemlju od ruske agresije, doznaje RTL.

Denis Šeler, jedan je od petnaest Hrvata koji su još 2014. otišli ratovati u Ukrajinu. U dragovoljačkoj pukovniji Azov proveo je šest godina pa ni sada, kaže, nije se mogao oglušiti na poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ovo nije rat iz holivudskih filmova

"Čovjek je pozvao isključivo ljude s ratnim iskustvom, dakle ne klince bez ratnog iskustva koji o ratu i vojsci znaju samo iz holivudskih filmova. Njih molim da budu pametni jer svojim iskustvom tamo mogu napravit samo štetu, a ne korist", kazao je Šeler za RTL.

Trenutačno je u Ukrajini jedan hrvatski dragovoljac koji se bori u postrojbi mornaričkog pješaštva. "Ni ja, a niti još jedna veća grupa ljudi nismo i ne možemo ostati sa strane, nezainteresirani na ovo što se događa", dodao je Šeler.

'Nisu plaćenici, nego domoljubi'

Protiv ruskih separatista na istoku Ukrajine prethodno se borio i Ivo Dumančić. "Ne radi se o plaćenicima, nego o ljudima velikog srca, domoljubima koji shvaćaju kroz što prolazi ukrajinski narod", rekao je.

On, međutim, ne razmišlja o ponovnom odlasku u Ukrajinu. "Prvi brak sam izgubio jer moja bivša žena nije mogla shvatiti zašto idem u rat, u Ukrajinu. Sadašnja žena mi je u osmom mjesecu trudnoće, ne bi ni ona shvatila, a ja nisam siguran da ću dvaput u životu napraviti istu grešku", objašnjava.

Na ratište u Ukrajinu stižu i dragovoljci iz drugih zemalja. Jedan od njih je Leon Dawson iz Londona.

"Obitelj mi je uznemirena, situacija je teška, a ako sam ja ovako preplašen i u strahu, kroz što tek ljudi ondje prolaze", kaže ovaj Britanac.

'Rusi će morati iskrvariti da osvoje Kijev'

Vojni analitičar Mario Galić kaže da će ruski vojnici morati iskrvariti da bi zauzeli Kijev.

"To će biti borba prsa o prsa, zgradu po zgradu i to će biti Vukovar na stotu. Zbog veličine grada to će trajati jako dugo i bit će jako krvavo", smatra Galić.

Što se tiče ruskih paravojnih skupina koje su u Ukrajinu ušle samo s ciljem da likvidiraju predsjednika Zelenskog i druge državne dužnosnike, Dubravko Gvozdanović, sudski vještak za oružje i balistiku, kaže da je takvo što bila opcija na početku ruske agresije.

'Danas da se izvede bila bi kontraproduktivna zato što je Zelenskij postao simbol otpora", kaže Gvozdanović.