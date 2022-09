Poplava na Kupskoj magistrali napravila je kaos koji se raščišćava i danas. Brod na Kupi i Čabar koje ta cesta inače spaja, voda je razdvojila.

Zato više od deset ekipa peti dan radi punom parom. "Odvezeno je do sada, u sljedećem potezu od 500-tinjak metara, nekakvih stotinjak kamiona materijala", rekao je Josip Jerčić, poslovođa tvrtke Ceste-Rijeka za RTL Danas.

No to je tek kap u moru posla. Blato, kamenje, drveće-bujice su nagurale na prometnice i na području grada Delnica uništile 25 kilometara lokalnih cesta. Šteta je milijunska, tražit će proglašenje elementarne nepogode.

Čabar teško pogođen

"Evo borimo se, radimo, ide, ali puno je zemlje, nanosi su bili od metar do dva metra", rekao je Robert Novinc, djelatnik tvrtke Ceste-Rijeka.

U Kuželju je prije poplave, Bjelica svugdje izgledala ovako, sada je silina vode od kamenja napravila otok. "Jabuke nam je odnijelo. Sve je uništilo repu, kaj je bilo posijano. Kelj, nešto je kelja, tamo susjedu je, ma sve", rekao je Josip Turk iz Kuželja.

Čabarski kraj teško je pogođen, najgore je u Kuparima. Ova daska jedina je veza sa svijetom malog sela u kojemu je odsječeno sedmero ljudi. Voda je odnijela pristupnu cestu.

"Znači do same kuće ne može nitko, ali uvijek smo se snalazili pa ćemo se snalaziti i dalje, kažem danas će to biti sanirano, ali ima još drugih problema dole koje treba rješavati nakon ovoga! Kakvih? Pa znači imamo dole odrone od zemlje također, postoji mogućnost da padne jedan dio asfalta", rekao je Josip Turk iz Kupara.

Sad je prilika...

Radnici preusmjeravaju vodeni tok, a rupu gdje je bila cesta zatrpavaju. Bit će bez asfalta jer Grad Čabar za njega novca nema. Štete su ogromne.

"Sav sadržaj septičkih jama se izlio u izvor Čabranke i izvor Trbuhovice što je katastrofa i tu apeliramo ponovno na pomoć države jer su nam pročistači otpadnih voda itekako potrebni", kaže Antonio Dražović, gradonačelnik čabra.

Sada je prilika, poručuju Gorani, da država pokaže koliko joj je stalo do toga kraja.