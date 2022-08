Knin, koji je nekoć bio važno prometno čvorište, prvotno željezničko jer se upravo tamo susreće nekoliko pruga iz različitih smjerova, gotovo svakodnevno ostaje bez prometne povezanosti. Posljednja u nizu ona je sa Šibenikom i Drnišom jer je prošlog tjedna ukinuta linija Knin-Drniš-Šibenik prijevoznika Autotransport Šibenik. Lokalnim medijima rečeno je kako je to zbog visokih troškova, prvotno cijene goriva te niskog prometa.

Knin već neko vrijeme nema autobuse za Zadar i Split, druga veća dalmatinska središta, a ostao je povezan još samo sa Zagrebom, Beogradom te dijelom Bosne i Hercegovine, piše RTL.hr. Na makarsku obalu pak moguće je stići beogradskim autobusom koji putem staje i u Knin. Do Splita je moguće samo vlakom. Inače, vlakom se iz Knina davno nekada moglo do Drvara, a onda i Prijedora. I danas je zagrebačkom linijom povezan s Gračacem, Gospićem i Ogulinom dok je prije nekoliko godina prestala voziti linija Knin‒Kistanje‒Benkovac‒Zadar.

Čeka se projekt koji će financirati prijevoznike iz europskih i županijskih sredstava

Iz Grada Knina kažu da su svjesni teške situacije u kojoj su se našli sugrađani ukidanjem autobusne linije Knin-Drniš-Šibenik. "Prijevoz je u nadležnosti Županije i prema našim saznanjima u završnoj fazi je izrada projekta javnog linijskog prijevoza putnika na području Šibensko-kninske županije, prema kojemu će prijevoznici biti financirani iz europskih i županijskih sredstava", kažu pa dodaju:

"Ono što ova gradska uprava može učiniti i čini već godinama je da kroz Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju sufinancira prijevoz predškolske djece, prijevoz učenika srednjih škola koji žive u prigradskim naseljima (Golubić, Pađene i Oćestovo), a nastavu pohađaju u Kninu i prijevoz svih učenika s područja Grada Knina koji srednju školu pohađaju u Šibeniku te kroz Program socijalnih davanja sufinancira cijenu prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

Iz Autotransporta Šibenik d.d. uvjeravaju da organizacija prijevoza od 5. rujna, kada kreće nova školska godina, neće biti sporna.

Traženje rješenja za prijevoz osobama oboljelim od malignih bolesti

Istini za volju Knin je svoj "prometni kolaps" doživio izgradnjom autoceste Zagreb-Split, no svakako nije ugodno ostati bez ionako rijetkih prijevozničkih usluga. "Mi u Gradu Kninu, koji smo na neki način već godinama prometno izolirani, čemu smo se svi nažalost već prilagodili i živote uredili sukladno tome, svjesni smo važnosti održavanja redovnih međugradskih autobusnih linija, pogotovo sa središtem naše Županije, ali smo također svjesni i problema s kojima se susreću prijevoznici, što je i bio razlog da smo 2020. godine Autotransportu d.d. Šibenik donirali 20.000,00 kn za održavanje redovne autobusne linije Knin-Šibenik-Knin, a što je od iznimne važnosti bilo ne samo za Grad Knin nego i za susjedne općine.

Također, sukladno preporuci Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, za iznalaženje rješenja za prijevoz onkoloških bolesnika, Grad Knin je iskazao spremnost, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave na našem području te uz pomoć Šibensko-kninske županije, pristupiti iznalaženju zajedničkog rješenja za osiguranje prijevoza osobama oboljelima od malignih bolesti do zdravstvenih ustanova u kojima ostvaruju potrebne im medicinske usluge (kemoterapija, zračenje, pregled)", ističu iz Grada te zaključuju kako kninski autobusni kolodvor uredno nastavlja s radom.

Zamalo ostali i bez autobusnog kolodvora

Podsjetimo, nekoć je i to bilo upitno jer 2017. godine prijetilo je kolodvoru zatvaranje jer nalazio se pod podzakupom tvrtke "Čazmatrans", a pričalo se kako isti nije isplativ pa će se 2018. godine zatvoriti. Sve je tada demantirao tadašnji gradonačelnik Marko Jelić koji je rekao i da će, ako se Čazmatrans na to odluči, autobusni kolodvor preuzeti grad jer on je stvarni zakupnik. "Zbog prometne izolacije u koju smo gurnuti nema dovoljno rentabilnih linija, a tada ni kolodvorska usluga nema ekonomske opravdanosti", govorio je tada Jelić.

Inače, o samom prekidu linija s Kninom i Drnišom RTL je poslao upit i Autotransportu Šibenik, ali do objave teksta nisu odgovorili.