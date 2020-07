‘VEĆ DVIJE GODINE BORIMO SE ZA ONO ŠTO JE NAŠE’: Ribić tvrdi da će potez Vlade skupo koštati državu

‘Riječ je o bagateliziranju odnosa vlasti prema vladavini prava na primjeru koji pogađa 700 tisuća ljudi u ovoj zemlji, a tiče se svih građana’, ističe Ribić

Sindikati već dvije godine na različitim razinama sudova pokušavaju presudom primorati Vladu na poštivanje Sporazuma o osnovici iz 2009. Sindikati ističu kako će država ovaj spor sigurno izgubiti, a s obzirom na sudske troškove i zatezne kamate, trošak za proračun bit će višestruko veći nego što bi bilo da je radnicima jednostavno isplaćeno ono što je Vlada sama potpisala.

Izbori su, i ovo mora biti vrijeme polaganja računa za stvari koje su dobre i stvari koje su loše. Ne radi se o petljanju niti stajanju na jednu stranu u izbornoj kampanji, već se radi o principijelnom odnosu prema politici u okviru onoga što bi trebao biti smisao izbora”, istaknuo je Vilim Ribič

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Sindikati već dvije godine na različitim općinskim i županijskim sudovima dobivaju sudske sporove zbog nepoštivanja Sporazuma o osnovici iz 2009. godine od strane Vlade RH. Trošak za državni proračun bit će enorman i to baš u vrijeme krize. Međutim, sav teret odgovornosti za te tužbe Vlada će htjeti prebaciti na sindikate, računajući na neupućeni dio javnosti. Već viđeno. Zlonamjernike se ne tiče mogu li uopće sindikati odustati od tužbi, jer kada bi to napravili odustali bi od svoje misije u demokratskom društvu – zaštite interesa svojih članova. Dakle, ne može se nekoga optuživati zato što ispunjava svoje demokratske zadaće, zajamčene Ustavom i zakonima. Međutim, može se optuživati one koji to doista zaslužuju jer oni svoju misiju ne ispunjavaju i time nanose štetu društvu u cjelini. Na žalost, tu se radi o Vladi RH, jer:

Misija Vlade RH je poštivanje svih ugovora, a pogotovo onih koje je sama sklopila. Vlada RH u vrijeme Tihomira Oreškovića, a kasnije Andreja Plenkovića nije isplatila u 2016. godini ono što je sa sindikatima ugovorila jedna od prethodnih HDZ-ovih vlada. Umjesto toga ona se odlučila za parničenje na sudu sa svojim zaposlenicima u javnim i državnim službama. Time je Država prevarila 250 tisuća svojih radnika (s njihovim obiteljima to je 700 000 ljudi), jer nije isplatila ono na što se obvezala.

Misija Vlade RH je unapređenje vladavine prava. Vlada Andreja Plenkovića ovime je pokazala da to nisu njene najveće vrednote, što je skandalozno za jednu demokratsku vlast.

Misija Vlade RH mora biti organiziranje efikasnog pravosudnog sustava i rasterećenje sudova. Vlada RH je odlučila već opterećene sudove još i više preopteretiti sa stotinjak tisuća predmeta.

Misija Vlade RH je čuvanje i racionalno postupanje sa sredstvima državnog proračuna. Sa zateznim kamatama i parničnim troškovima, izvršenje presuda bit će višestruko skuplje nego da je Vlada isplatila ono što je bila dužna po Sporazumu.

Misija Vlade RH je razvijati povjerenje građana u institucije vlasti, što je ovime u velikoj mjeri dovedeno u pitanje.

Misija Vlade RH je unaprijediti kolektivno pregovaranje u dobroj vjeri. Vlada je ovime potkopala vjerodostojnost kolektivnih ugovora i da nema sudova takvi postupci izvršne vlasti potpuno bi razorili sustav kolektivnog pregovaranja. Povjerenje sindikata u vlast je izgubljeno.

Vlada RH je napravila ogromnu pogrešku. Iz ovog primjera se vidi kako je upravo vlast ta koja spušta civilizacijsku razinu zemlje unošenjem nestabilnosti i osjećaja nepravde među građane. Ljudi osjećaju da žive u vilajetu, a ne u državi.

Uz više objektivnu nego subjektivnu odgovornost premijera, valja imati na umu da on za ovakve odluke ima svoje savjetnike. Savjetnici koji su mu sugerirali sudovanje su ljudi iz Ministarstva financija i Ministarstva rada, ministri Marić i Čorić, a pouzdano znamo da je njima pravno mišljenje davao savjetnik svih vlada, samozvani spasitelj vlasti protiv „moćnih i opasnih sindikata“, profesor radnih, a zapravo poslodavačkih prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, izv. prof.dr.sc. Viktor Gotovac uz potporu Stipe Mamića iz Ministarstva znanosti, a koji su javno tvrdili da Sporazum nije kolektivni ugovor i da sindikati nemaju šanse na sudu.

Država nikada ne bi smjela varati svoje građane, ali zato građani imaju prilike ovih dana reći svoju riječ o ovome skandalu.