Mnogi turisti i ove bi sezone mogli iz Splita odlaziti s gorkim okusom u ustima nakon preskupe vožnje taksijem. Naime, jučer je zabilježen slučaj kada je dvoje stranaca vožnju od Trajektne luke Split do Zračne luke Split dugu dvadesetak kilometara platilo gotovo 180 eura.

"Radim u 'rent a caru' i maloprije dolazi stranka u Zračnoj luci Split i žele od nas preuzeti osobni automobil. Gledam ljude, izvan sebe su, pitali su me je li normalno da se iz Splita (Trajektna luka) do aerodroma naplati 180 eura!!? Na to mu kolega kaže da zove policiju jer da to nema veze s mozgom", prepričao je za Dalmaciju Danas anonimni čitatelj.

Dakle platili su do zračne luke 6 eura po kilometru, a iako su cijeli slučaj prijavili i policiji, nisu im mogli pomoći.

"Već 4-5 godina mi govorimo da je ovo katastrofa i jednostavno ne znam što bih rekao. Ovo je dno dna, ali je nažalost država omogućila da se to radi. Država je omogućila da on stavi taksi oznaku na krov i da je taksist. Sa kopijom dozvole za taksi da je legalan, on ne treba imati apsolutno ništa nego tu taksi oznaku na krovu. I nažalost, on kada izda taj fiskalni račun, on je apsolutno jedan kroz jedan ispred zakona. Ispred očiju javnosti on je dno dna, ispred očiju normalnih prijevoznika on je dno dna, ali pred zakonom je jedan kroz jedan", kaže Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika pri Obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije.

Nekad je cijene određivao grad

Nekada je, kaže Topić, cijene taksija određivao Grad.

"Meni je žao ljudi, ali njemu je to omogućio Zakon o cestovnom prijevozu gdje on sam može formirati svoju cijenu. Prije je Grad određivao zimsku i ljetnu tarifu, zima je bila 30 kn ili sada 4 eura do tri kilometra po gradu, a ljetna je bila 20 kuna start, deset kuna po kilometru i tada su ljudi govorili da je skupo. Jedini način na koji ljudi mogu doći do jeftinijeg prijevoza su udruženja poput Žutog taksija, Radio taksija", kaže Topić i dodaje:

"Recimo Uber je u jednom trenutku jeftin, da bi privukao putnike, a onda kad vidi da njihovih vozača nema, on softverski podigne cijenu i ta cijena bude varijabilna, a kada je cijena varijabilna, znamo svi što se događa. Uber ili neka druga digitalna platforma koja posluje u Hrvatskoj može biti u nekom trenutku povoljnija, ali nije baš uvijek tako. Ne mogu reći da je u ovom slučaju bio neki vozač koji radi preko platforme, ali to nije isključeno. Digitalna platforma je neka startna pozicija da bi vi uopće bili na tržištu i to je to".