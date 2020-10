VAŽNA PROMJENA ZA SVE VOZAČE OD 1. STUDENOG: Svjetla na vozilima moraju se upaliti i preko dana

U policiji napominju da su vozači mopeda i motocikala dužni tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu ili će u suprotnom biti kažnjeni s 300 kuna

Ravnateljstvo policije izvijestilo je u četvrtak da je od 1. studenog do 31. ožujka u prometu obvezno i preko dana koristiti dnevna ili kratka svjetla na vozilima kako bi bili uočljivija u prometu.

Zimsko računanje vremena započelo je u nedjelju, u noći s 24. na 25. listopada. Do 2018. je početak korištenja dnevnih ili kratkih svjetala na vozilima danju bio je vezan uz računanje vremena no, izmjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama datumski je određeno obavezno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala na vozilima danju od 1. studenog do 31. ožujka.

Pravila i za bicikliste

Također i vozači bicikala, od prvog sumraka do potpunog svanuća te u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla ili će biti kažnjeni s novčanom kaznom od 500 kuna.

Policija poručuje vozačima motornih vozila da budu oprezni i da im svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a obavezno od nedjelje, 1. studenog do 31. ožujka.