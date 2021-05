VAŽNA OBAVIJEST IZ POREZNE UPRAVE: Evo kada možete očekivati povrat poreza

Obavijest o izdanim privremenim poreznim rješenjima u svezi povrata poreza na dohodak za 2020. građani su počeli dobivati od 27. travnja u svoje osobne korisničke pretince putem sustava eGrađani, a danas je Porezna uprava putem Hrvatske pošte započela i fizičku otpremu rješenja

Porezna uprava oglasila se priopćenjem u vezi povrata poreza na dohodak za 2020. godinu, koji ove godine posebno nestrpljivo iščekuju mlađi od 30 godina, pod uvjetom da ostvaruju dohodak.

Priopćenje Porezne uprave prenosimo u cijelosti.

Obavijesti stižu već od 27. travnja

“Ove godine će po prvi puta temeljem godišnjeg obračuna povrat poreza na dohodak dobiti i mlade osobe do 30 godina života s osnove umanjenja poreza na dohodak obračunatog na plaću, a slijedom izmjena u okviru 4. kruga porezne reforme s primjenom od 1. siječnja 2020. kojima je cilj smanjenje poreznog opterećenja rada te stvaranje poticajnog okruženja za mlade kroz povećanje plaća. Pritom mladi do 25 godina života ostvaruju pravo na 100% umanjenja porezne obveze, a mladi od 26 do 30 godina života na 50% umanjenja porezne obveze.

Obavijest o izdanim privremenim poreznim rješenjima u svezi povrata poreza na dohodak za 2020. građani su počeli dobivati od 27. travnja 2021. u svoje osobne korisničke pretince putem sustava eGrađani, a danas je Porezna uprava putem Hrvatske pošte d.d. započela s fizičkom otpremom 48.586 navedenih rješenja.

Prve isplate kreću već 10. svibnja

Do kraja ovoga tjedna planirana je otprema oko 175 tisuća privremenih poreznih rješenja, s time da će prve isplate povrata poreza na dohodak krenuti u ponedjeljak 10. svibnja 2021.

Udio povrata poreza i prireza porezu na dohodak za mlade unutar posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. godinu iznosi gotovo 40% u odnosu na ukupan iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike – građane u posebnom postupku.

​Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza izvršit će se negotovinski na tekući ili žiro-račun otvoren kod poslovne banke. Iznimno, povrat više uplaćenog poreza i prireza isplatit će se u gotovom novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren tekući ili žiro-račun kod banke, odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruju primitke za koje postoji obveza isplate na račun.

