Vatrogasci Lopar izvijestili su da su u ponedjeljak spasili 38 putnika s turističkog broda koji se nasukao na hrid Vela Sika kod Lopara na otoku Rabu, javlja Morski.hr.

“Brod je prevozio američke i belgijske turiste. Dojavu da se brod nasukao dobili smo u 9.36. Kontaktirala nas je Lučka kapetanija jer mi imamo vatrogasno plovilo. Bila je jaka bura i uvjeti za prilaz tome brodu bili su gotovo nemogući. U 10.36 donijeli smo odluku da ćemo isploviti, pošto na brodu ima 38 putnika. Zbog velikih valova bilo je iznimno teško, a kako je brod nasukan na hridi, bilo je dosta plitko i morali smo paziti i da se sami ne nasukamo”, ispričao je za Morski.hr u ponedjeljak zapovjednik DVD-a Lopar, Stanislav Franelić.

Franelić je kazao kako su svih 38 putnika prebacili u Lopar i smjestili u vatrogasni doma gdje su dobili okrjepu. Nakon toga vatrogasci su dobili došlo do prodora mora u nasukani brod. Tada su se ponovno uputili na teren.

Vatrogasci su se u utorak oglasili na svojem Facebook profilu i izvijestili da je intervencija završena.

“Nakon cjelodnevne intervencije rezime je 38 spašenih putnika, jedan spašen i otegljen brod. Sudjelovalo je 10 vatrogasaca s četiri vozila i jednom brodicom. Nažalost, jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen. Vatrogasci su odradili lavovski posao po orkanskoj buri i velikim valovima”, napisali su uz snimke intervencije.

Pomorci složni: Po ovakvom vremenu treba izbjegavati plovidbu

Okranska bura i veliki valovi su možda i bili razlog nesreće.

Jedan od skipera kazao je, za Morski.hr, kako postoji mogućnost da je mini kruzer na pličinu odbacio reful bure: "Turistički brodovi imaju veliko nadgrađe, a ne baš prejake motore. Ja sam više puta išao više od milje u vitar da dobijem bolju poziciju za ući u valu niz vitar. Znalo je biti i cik-cak ako je put dulji."

"Nemaju ti mini kruzeri nešto jake motore - to ti je sve manje-više do 750 kW. A bura (i jugo) gore kod nas (sjever) znaju biti izazov i prekaljenim pomorcima. Po tom vremenu i domaći izbjegavaju plovidbu jer znaju što je to, tako da lako moguće da se čovjek zeznuo u procjeni. Šteta kako god, ipak mi je žao i ljudi i broda. Više ljudi nego broda", ocjenjuje drugi.

Što se zapravo dogodilo?

Naime, nesreća se dogodila odmah pored vidljive oznake opasnosti. Odnosno znaka koji označava pličinu, opasnost u zapadnom kvadrantu. Kapetan je krivo zaobišao kardinalnu plutaču zapad i nasukao se na hrid. Jesu li ostali bez pogona ili se dogodio previd? Pokazat će istraga koja je u tijeku.

