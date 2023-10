Vatrogasci DVD-a Sarvaš na svojem su Facebook profilu napisali poduži post o požaru koji se već nekoliko dana gasi na istoku zemlje, a koji je, kako navode, jednak "ekološkom armagedonu".

"Dana 04.10.2023. godine u 01:40h zaprimili smo poziv za vatrogasnu intervenciju - požar na prostoru za ostale komunalne djelatnosti (Drava International d.o.o.). Na intervenciju se iz našeg DVD Sarvaš odazvalo 10 članova sa dva vozila (zapovjedno vozilo i kamion). Ova intervencija nije bila još samo jedna u nizu standardnih intervencija, tako da ni sama objava neće biti takva", navode na početku.

"Danas Vam se ne obraćamo kao DVD Sarvaš nego kao VATROGASCI, bez zemljopisnog porijekla, titula, činova. Poštujući standardnu proceduru uputili smo se prema požarištu ni ne sluteći što bi mogli vidjeti ili osjetiti svojim dolaskom. Ulazeći u krug spomenute tvrtke primjetili smo gusti, crni dim koji se kreće iznad tvrtke i širi prema okolnim selima kao da ima namjeru progutati cijelu Slavoniju, a u središtu te crne mase izdizala se plamena buktinja - kao da svjedočimo rađanju legendarne mitološke ptice Phoenix".

"Zasljepljeni plamenim udarima, plavim rotacijskim svjetlima nebrojenih vozila te oglušeni zvukovima sirena, hukom vjetra koji usmjerava buktinju, smrad i dim, lomom stakla i zavijanjem metalnih i limenih konstrukcija koje se izvijaju pod utjecajem visokih temperatura zapitali smo se u sebi vjerujem svi: "Što ja, ovako mali uopće mogu napraviti ovdje i što ja ovdje radim?!" Baciš pogled oko sebe i vidiš stotine KOLEGA vatrogasaca sličnog zabrinutog izraza lica, razmišljanja i ozbiljnog pogleda koji korak po korak kreću naprijed u borbu, jer ako ne krenemo mi vatrogasci, nema tko drugi da se ispriječi plamenoj nemani koja jača iz minute u minut. U tom trenutku zaboravljaš svoje početne misli i krećeš, odlučno, bez ustrajanja, bez pomisli o povlačenju, znaš da za strah nije bilo vremena ni mogućnosti, a poraz NIKAD nije bio opcija, u mukotrpnu borbu sa vatrenom stihijom do konačne pobjede", pišu.

"Tada shvaćaš i uviđaš koliko smo svi mi zapravo mali i obični ljudi a ujedno i veliki! Mali smo iz prostog razloga što se u ovakvim situacijama potvrdi spoznaja da smo mi svi ljudi od krvi i mesa, neovisno bili dobrovoljci ili profesionalci, te da je plamen i požar uvijek veći i jači od svakog pojedinačnog vatrogasca. Iz istog razloga spoznaješ i da smo veliki; jer uviđaš da nije presudan stupanj usavršavanja, pripadnost određenoj postrojbi ili porijeklo, nego jedino to kako možeš doći do ostvarenja glavnog cilja i pobjede u ovoj borbi je udruživanjem ZAJEDNIČKIH snaga i zajedničkim djelovanjem. I tako, poštujući kodeks djelovanja i časti, krećete u bespoštednu borbu s nadmoćnijim neprijateljem gdje ste jedan drugome i štit i mač. Tek tada dolazite do spoznaje istinskog značenja onog našeg uvijek korištenog pozdrava "VATRU GASI - BRATA SPASI". U vatru i požar ulazite s kolegama vatrogascima, a vraćate se s istinskom BRAĆOM!".

Neodgovorno ponašanje

"Sve ovo je nastalo zbog neodgovrnog ponašanja i (NE)brige rukovodećih i odgovornih ljudi predmetne tvrtke. Ovaj put ne želimo se suzdržavati niti cenzurirati ništa jer vjerujemo da se sve ovo moglo spriječiti i izbjeći na vrijeme da se imalo samo malo razuma i odgovornosti. No, nije na nama da sudimo ikome jer smo sigurni da će to odraditi druge nadležne službe. Ono što je na nama, je sljedeće obećanje: Naša djela, izjave, vrijeme i misli su podređeni preveneciji, zaštiti i spašavanju života SVIH živih bića, materijalnih i nematerijalnih dobara i očuvanju moralnih vrijednosti cijelog društva!"

"Moramo posvetiti i kratki osvrt na našu braću heroje koji nažalost ozljeđeni u ovoj bjesomučnoj borbi jučer, te im ovim putem poželimo što uspješniji i brži oporavak, te povratak u svoje domove i među svoje sestre i braću vatrogasce! VELIKO HVALA SVIM SESTRAMA I BRAĆI VATROGASCIMA NA HRABROSTI I POŽRTVOVNOSTI U OVOJ BORBI KOJA JOŠ UVIJEK TRAJE! Također veliko HVALA svim pripadnicima Civilne zaštite, te djelatnicima Hitne Medicinske Pomoći, MUP-a kao i "običnim" djelatnicima tvrtke Drava International d.o.o. na koordinaciji, suradnji i pomoći prilikom suzbijanja širenja ove katastrofe. VATRU GASI - BRATA SPASI!", napisali su, uz nekoliko fotografija s mjesta nesreće.

