VATRENO ŽELI ZABRANU POBAČAJA, ALI ČINI SE DA NIJE BAŠ UPOZNATA S TEMATIKOM: ‘Pola stvari koje ste rekli ne razumijem’

Osim toga, aktivistica Katarina Kovačević uvjerava da znanstvene stvari nisu temeljene na istini

U dvoboju TNT-a N1 televizije sudjelovale su u nedjelju ginekologinja Jasenka Grujić Koračin i Katarina Kovačević, predsjednica Hrvatskog pokreta za život i obitelj, raspravljajući o pobačaju.

Kovačević kao protivnica pobačaja kaže da svaka osoba ima pravo na život te da nakon tih prava počinju ostala prava pa i prava žena na reproduktivni život. “Često nas nazivaju konzervativcima, da želimo vratiti u vrijeme kočija. Mi se zalažemo za život. Svaka žena ima pravo odlučiti kako će dostojanstveno živjeti”, rekla je.

‘To je proces, ne eksplozija’

Liječnica Grujić Koračin pak ističe da nema konsenzusa o početku života: “U našem udžbeniku stoji da je početak života proces koji počinje oplodnjom. To je proces, ne eksplozija. Mi ne možemo u isti rang staviti oplođenu jajnu stanicu i jedno formirano ljudsko biće. To je posebnost toga da suradnja između ploda i majke je nevjerojatno komplicirana. Mi ginekolozi smatramo da je pobačaj moguć dok postoji ovisnost ploda o majci, dok ne postoji mogućnost ex-uteralnog života. Taj proces danas određuje uvelike tehnologija…

To je negdje do kraja drugog tromjesječja, oko 24. tjedna. Tek je nakon toga omogućeno extrauterilno disanje. Mogu preživjeti i mlađi plodovi. Ravnamo se prema spoznajama o neuroanatomskim datostima, koje omogućuju razvoj osobnosti tjedna, to se ne događa prije 24. tjedna”, pojasnila je liječnica.

‘Pola stvari ne razumijem’

Kovačević pak kaže da život počinje začećem. “Znanstvenici su potvrdili, čak mnoge bolnice u Zagrebu i cijelome svijetu. Pola stvari ne razumijem što je ginekologinja rekla jer sam laik. Majkama i ženama je teže razumjeti ove pojmove. Sve je dosta kazano u neistini. Od početka plod ovisi o majci. U Americi plod pobacuju s devet mjeseci, govoreći da plod, ne dijete ne ovise o majci. Do zakona o pobačaju nije trebalo doći. Svaka žena se može dovesti u situaciju da ima ili nema dijete, zbog plodnih dana. Ne trebaju nam stvari poput zakona o kojem razgovaramo, previše je laži”, rekla je protivnica zaključivši da “znanstvene stvari nisu temeljene na istini”.

Jasenka Grujić Koračin pak ističe da se mora definirati što znači život i što je istina: “Razvoj se događa oplodnjom… Za vjernika je istina Božja objava, za nas sekulariste je istina ona koja je znanstveno dokazana istraživanjima koja se može mijenjati ovisno o dokazima. Božja objava to nije. Katolički kler slavi pedesetu godinu enciklike koja kaže da je jedina svrha spolnog života začeće. Prije donošenja enciklike mnogi katolici su se nadali da će se Crkva otvoriti svijetu i prihvatiti mogućnost efikasne kontracepcije. Prirodne metode dovode do trudnoće u roku od dvije do tri godine. To nije pouzdana metoda”, poručila je liječnica.

‘I neke silovane žene su prigrlile tu djecu’

Kovačević pak kaže da je protiv kontracepcije koja se ne odvija prirodnim putem i da je protiv pobačaja. “Ovo nije pitanje religije nego pitanje života za koju se svaki čovjek mora opredijeliti. Da su se vaši roditelji odlučili za pobačaj, ne bi bili tu zajedno. Laži koje se govore da dijete ne živi jer ga mi ne vidimo, neka gledateljstvo prosudi”, rekla je protivnica pobačaja.

Povela se rasprava i o pobačaju u slučaju silovanja ili malformacije ploda. Kovačević ističe da postoje silovane majke koje su prigrlile svoju djecu. “Postoje žene koje su silovane i danas su prigrlile tu djecu. To nije dijete samo od silovatelja nego i dijete te žene. Manipulira se na način da je to nešto, a ne osoba”, poručila je.