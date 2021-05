Čisto i bistro more jedan je od glavnih aduta Hrvatske za privlačenje stranih gostiju tijekom ljeta. No, žitelji jadranske obale, koji ugošćuju turiste, često se prema moru odnose neodgovorno i nesavjesno, smatrajući ga svojevrsnom kantom za smeće.

Svjesno ili ne, tako zagađuju veliki ekosustav iz kojeg neki od njih love ribu koju kasnije prodaju ili stavljaju na stolove svojih domova i ugostiteljskih objekata. Osim sitnog otpada, u moru se znaju naći pokvareni kućanski aparati, dijelovi vozila, pa čak i čitave karoserije.

Zbog toga je gotovo stotinu članova Udruge podvodnih aktivnosti Rostrum i Plivačkog vaterpolskog društva Mornar, odlučilo očistiti mali djelić Jadrana, Športsku lučicu Mornar, javlja Slobodna Dalmacija. Nisu morali zaroniti preduboko da bi pronašli čitavo podvodno smetlište.

Naime, sa samo metra i pol izvukli su stare bojlere, četrdesetak guma i dvjestotinjak vreća različitog otpada, od plastike i stakla do bačvi i tepiha. No, more će, unatoč njihovoj višesatnoj akciji i dalje skrivati ružne prizore.

"Nismo sve uspjeli očistiti. Ima toga još", priznali su umorni ronioci i vaterpolisti.