VAS DVOJICA, DOSTA! HND pozvao Plenkovića i Jelića da se suzdrže od napada na novinare; Reagirala i ravnateljica HINA-e

Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo je premijera Andreja Plenkovića i glasnogovornika predsjednika RH Nikolu Jelića te sve javne dužnosnike da se suzdrže neprimjerenoga komentiranja, prijetnji dociranja novinarima, a u raspravu se uključila i ravnateljica HINA-e

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) pozvalo je premijera Andreja Plenkovića i glasnogovornika predsjednika RH Nikolu Jelića te sve javne dužnosnike da se suzdrže neprimjerenoga komentiranja novinarskog rada, prijetnji i dociranja novinarima. “HND smatra kako je jučerašnja izjava u Petrinji premijera Andreja Plenkovića, da mediji pokušavaju zamagliti činjenice, još jedan u nizu neprimjerenih ispada najmoćnijeg političara u Hrvatskoj prema novinarima i medijima”, priopćilo je u utorak to novinarsko udruženje.

Povod takvoj izjavi, navode, bilo je novinarsko pitanje premijeru hoće li predložiti Dubravki Šuici da se ispriča nakon što je objavljeno kako je europska pučka pravobraniteljica osudila Šuičin svojedobni ispad na Dubrovačkoj televiziji. Toj Plenkovićevoj izjavi, kažu u HND-u prethodila je konferencija za novinare u Zagrebu na kojoj je premijer prvo poručio kako će braniti medije i slobodu govora, da bi se potom obrušio na novinarku N1 Katarinu Brečić rekavši joj nakon njezina pitanja da “podsjeća na Milanovića”.

DUBRAVKA ŠUICA DOBILA PACKU IZ EU: Pravobraniteljica njenu kritiku dubrovačkog novinara ocijenila – neprimjerenom

‘Pritisak i pokušaj diskreditacije novinarke’

HND je pozvao predsjednika Vlade da samo odgovori na novinarska pitanja umjesto da se ponaša kao glavni urednik svih hrvatskih medija i da im docira. Krajnje neprimjerenim smatraju i postupak glasnogovornika predsjednika republike Nikole Jelića, koji je putem Twittera javno prozvao Sandru Bartolović, dugogodišnju honorarnu suradnicu Hine, novinarku koja već desetljećima prati rad Hrvatskog sabora i političkih stranaka.

“Osoba koja radi i prima plaću u javnom informativnom servisu, Hini prostački sustavno vrijeđa predsjednika Republike. Pozivam sve novinare Hine i djelatnike svih javnih ustanova da oderu po premijeru. I to se valjda smije, neće vam nitko ništa zamjeriti. Ajmo!”, napisao je Nikola Jelić, reagirajući na oštre komentare koje je na svom privatnom Twitter profilu objavila Bartolović o ponašanju predsjednika Zorana Milanovića.

MILANOVIĆ NAPAO HRT, NAZIVA IH JUTELOVCIMA: Njegov glasnogovornik se na Twitteru okomio na novinarku: ‘Sustavno vrijeđa’

Osoba koja radi i prima plaću u javnom informativnom servisu, Hini, @sanbartolovic prostački sustavno vrijeđa Predsjednika Republike. Pozivam sve novinare Hine i djelatnike svih javnih ustanova da oderu po premijeru. I to se valjda smije, neće vam nitko ništa zamjeriti. Ajmo! — Nikola Jelić (@NikolaJeli2) March 28, 2021

“Takvo prozivanje s pozicije predsjednikova glasnogovornika može se okarakterizirati kao pritisak na novinarku i pokušaj diskreditacije njezina profesionalnog rada, što je potpuno nedopustivo”, upozorio je HND, ustvrdivši da je javnost ta, a ne političari, koja će ocijeniti rad novinara i medija, dok političari i svi drugi javni dužnosnici samo trebaju odgovoriti na postavljena pitanja.

Jelić se nije zaustavio te je na svome Twitteru i tijekom utorka ponovno prozvao istu novinarku. “Reče Plenković jučer svima koji ne misle k’o on da su “talog”. Pa ja čekah, od jučer, što će na to reći slobodnomisleća Sandrica. Uzalud. Tick tock..Al ništa ne reče. Ne smije se valjda..ipak je to predsjednik Vlade. E, to sam ja pitao, to te ja pitam i sada. I ništa više”, napisao je Jelić na Twitteru.

STANKOVIĆ OTKRIO TKO JE SVE TRAŽIO DA MU DAJU OTKAZ: ‘Tri generala, admiral, biskup, metar akademika i neki Vrkljan’

Reče Plenković jučer svima koji ne misle k’o on da su “talog”. Pa ja čekah, od jučer, što će na to reći slobodnomisleća Sandrica. Uzalud. Tick tock..Al ništa ne reče. Ne smije se valjda..ipak je to predsjednik Vlade. E, to sam ja pitao, to te ja pitam i sada. I ništa više. — Nikola Jelić (@NikolaJeli2) March 30, 2021

‘Hina nije niti će ikada biti cenzor privatnih izjava’

Ravnateljica Hine, Branka Gabriela Vojvodić, odvratila mu je, ali putem Facebooka. Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

“Prekjučer kad je moj bivši kolega i glasnogovornik Predsjednika RH Nikola Jelić napao honorarnu suradnicu Hine, usput odličnu novinarku – Sandru Bartolović zbog nečega što je objavila na svom privatnom twitter računu, nisam smatrala da kao ravnateljica Hine trebam odgovarati i uzimati kolegicu u obranu. Osobno, nisam fan ničijih uvredljivih objava u javnom prostoru, ali mi ne pada napamet polemizirati s privatnim objavama, jer mi je kao poslodavcu isključivo bitno ono što novinarka ili novinar pišu i objavljuju kroz Hininu emisiju.

Međutim, kako u svom današnjem twitteru Nikola nedvojbeno insinuira da Sandra, valjda po nekom diktatu, šuti na izjave Predsjednika Vlade, te kako Hrvatsko novinarsko društvo nije smatralo potrebnim reći ni riječ o svemu, moram napisati sljedeće: Sandra Bartolović kao i svaka druga novinarka ili novinar, suradnica ili suradnik Hine – na svom profilu smije pisati što hoće.

Hina nije niti će ikada biti cenzor privatnih izjava svojih zaposlenika ili suradnika. Ni u jednom slučaju. Stoga lijepo molim kolegu Jelića da neovisnost Hine prestane dovoditi u vezu s bjelodano privatnim mišljenjem. Time se Hini nepošteno nanosi šteta i nacionalnu agenciju u javnom prostoru pokušava prikazati kao pristranu, cenzorsku ili na bilo koji način nesukladnu Zakonu koji veoma precizno propisuje tko u Hini što radi.

Dakle, ovom objavom odbacujem insinuaciju da urednici ili uprava Hine na bilo koji način utječu na privatno mišljenje novinara koji u njoj ili za nju rade. Također, uzimam u obranu pravo Sandre Bartolović kao i svakog drugog na svoje mišljenje. To je, valjda, neki minimum demokratskog standarda”, napisala je ravnateljica Hine.