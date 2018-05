NOVA PROGNOZA ZORANA VAKULE: Varljiv tjedan se nastavlja, čak ni popularni meteorolog ne može točno reći gdje će i kada padati kiša

Svibanj nastavlja ritmom ekstremno toplog travnja, barem do sredine mjeseca. No, ništa bez kiše…

Kiše sljedećih dana neće biti posvuda, ali je, nažalost, teško tvrditi gdje će i kada izostati. I dok je s njom neizvjesno, kao i s munjama i gromovima, može se jamčiti kako će posvuda svakodnevno biti barem nekoliko sunčanih sati, a nastavit će se i iznadprosječna toplina. Svibanj nastavlja ritmom ekstremno toplog travnja, barem do sredine mjeseca. Prognoza je to poznatog hrvatskog meteorologa Zorana Vakule.

Prema njegovim riječima, u srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, prijepodne i vedro, samo ponegdje uz sumaglicu. Poslijepodne će biti razvoja oblaka, ali je vjerojatnost za kišu vrlo mala. Najniža temperatura od 8 do 10 °C, najviša oko 25 °C.

U središnjoj će Hrvatskoj poslijepodne biti samo malo manje toplo nego na istoku, ali i nestabilnije pa postoji velika vjerojatnost za poslijepodnevne i večernje pljuskove i grmljavinu, osobito u Posavini i uz granicu sa Slovenijom.



Promjenjivo vrijeme očekuje i gorje te sjeverni Jadran. Tako će prijepodne biti suho, pa i većinom sunčano, zatim oblačnije, ponegdje uz kišu i grmljavinu. Vjetar slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, promjenjiva smjera, a u noći i ujutro podno Velebita je još moguća jaka bura. Najniža temperatura zraka od 6 do 10 °C, uz more oko 15 °C, a najviša od 22 do 24 °C, u gorju oko 20 °C.

Na srednjem Jadranu, kao i u unutrašnjosti Dalmacije bit će promjenjivo oblačno, već prijepodne uz povremenu mjestimičnu kišu, a moguća je i grmljavina. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 °C, poslijepodnevna od 23 do 26 °C.

I na jugu Hrvatske bit će relativno toplo, ali manje nego u utorak, uz više oblaka te vrlo vjerojatnu mjestimičnu kišu, gdjegod i grmljavinu, i uz uglavnom slab jugoistočni i južni vjetar.

Nestabilnost i do kraja tjedna

I nakon srijede nastavit će se nestabilno vrijeme. Uvjeti za kišu postojat će svakodnevno, ali posvuda neće i pasti, ni na Jadranu, ni u unutrašnjosti, gdje se također kiša “mora” spominjati za sva područja, iako će u nekima vjerojatno izostati.

Uz barem djelomice sunčano vrijeme ne i iznadprosječna toplina. Malo gdje će jutarnja temperatura biti niža od 10 °C, a poslijepodnevna će uglavnom biti između 21 i 25 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i malo viša, naveo je Vakula za HRT