VARGINOM ODVJETNIKU POZLILO U KAFIĆU UOČI RASPRAVE: Otkazali su pripremno ročište u aferi SMS

Blaž Curić i Franjo Varga stigli jutros na Županijski sud u Osijeku na pripremno ročište o aferi SMS

Pripremno ročište u aferi SMS trebalo se održati jutros na Županijskom sudu u Osijeku. Optuženi Blaž Curić i odvjetnik Krešimir Vilajtović stigli su na sud, no drugi optuženik, Franjo Varga stigao je bez svog odvjetnika, Marija Poljaka, navodeći kako mu je pozlilo u kafiću netom prije početka rasprave, javlja N1.

Nove komplikacije

Prije toga je odvjetnik Vilajtović, na upit novinara hoće li se danas odrediti datum početka suđenja, rekao kako je to moguće, ali i da se može očekivati da će to biti na jesen. No, zbog Poljakove bolesti ročište je odgođeno. Zanimljivo je i to što nije određen novi termin za održavanje pripremnog ročišta, jer su još u veljači odvjetnici predali zahtjev za izuzećem spisa sa Županijskog suda u Osijeku te će se nastavak pripremnog ročišta odgoditi sve dok Vrhovni sud ne odredi hoće li se uopće spis seliti i na kojem će se sudu dalje voditi postupak.

