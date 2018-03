Vojković dobio posao bez natječaja; Ministarstvo: Sve je po zakonu

Iz HDZ-a u utorak su upozorili na netransparentnost odabira tvrtke Gras Savoye Croatia za usluge posredovanja u sklapanju osiguranja za 42 bolnice, u vrijednosti 50 milijuna kuna, ocijenivši to još jednom u nizu afera ministra zdravlja Siniše Varge, te su pozvali institucije da raspetljaju ‘gordijski čvor sumnjivih poslova ministra zdravlja’

Nakon što su mediji objavili da je za usluge posredovanja angažirana tvrtka Gras Savoye Croatia, u kojoj je prokurist i dioničar bivši čelnik Croatia osiguranja Hrvoje Vojković, iz HDZ-a su upozorili da je taj posao, vrijedan sedam milijuna kuna, sklopljen netransparentno, bez natječaja.

“Zašto je Varga nedodirljiv i do kada će to trajati”, upitao je član predsjedništva HDZ-a Andrija Mikulić na konferenciji za novinare. Rekao je da je riječ o ministru koji je u samo osam mjeseci izbio u Vladi u prvi plan po produciranju afera, od sukoba interesa, do odlaska na skijanje službenim automobilom i vozačem te nabave stola od 90.000 kuna, koliko, naveo je, stoji i održavanje Vargina automobila. Rekao je kako je Varga, dok je bio na čelu HZZO-a, isplatio jednoj PR agenciji medija 90.000 kuna za neobavljene usluge.

“Pitamo se je li ovo taj novi početak kojim se SDP hvali te pozivamo institucije da preispitaju i raspetljaju gordijski čvor njegovih sumnjivih poslova”, rekao je Mikulić.

Član HDZ-ova Odbora za zdravstvo Pavo Kostopeč rekao je kako je posao javne nabave osiguranja bolnica, u sklopu objedinjene javne nabave u zdravstvu, najprije dobio KBC Zagreb, koji je u suradnji s drugim ustanovama trebao formirati ponudu i uputiti je Ministarstvu. No, prije nekoliko mjeseci iz Ministarstva, bez ikakvog obrazloženja, stigla je obavijest da KBC Zagreb prestane sa svim aktivnostima i da posao javne nabave iz područja osiguranja bolnica preuzima direktno Ministarstvo.

Bez natječaja

Vojkovićeva tvrtka, istaknuo je Kostopeč, odabrana je za posrednika netransparentno, mimo javnog natječaja i pravila tržišnog natjecanja. Riječ je, kaže, o tvrtki osnovanoj tek prije dvije godine, a u 2013. nije imala nikakvog prihoda i samo jednog zaposlenika i nije poznato je li se ikada bavila posredovanjem u poslovima osiguranja bolnica.

Upozorio je i kako je u javnost plasirana pogrešna informacija da su s tih 50 milijuna kuna bolnice osigurane od svega, a istina je, kaže, da su osigurane samo u ograničenim iznosima, i to od liječničke pogreške za cijelu Hrvatsku do 20 milijuna kuna, a osiguranje za zaposlenike iznosi 10 milijuna kuna.

“Ako se dogodi neplanirani trošak, sav preostali rizik ostaje na bolnicama, Ministarstvu i proračunu. S druge strane, vrlo pomno bolnice su osigurane od poplava, otjecanja vode pa čak i od pada zrakoplova. Ministar nas je osigurao od svega i svačega, a najvažniju stvar nije stavio u ugovor: da zdravstvo osigura od samog sebe. Svaka premija za to bi bila premalena, zbog svega što je dosad napravio, a bojimo se i zbog onoga što je tek ispred njega”, rekao je Kostopeč.

Ustvrdio je i kako je jedina osoba u Hrvatskoj koja vjeruje da Varga može obnašati funkciju ministra zdravlja, premijer Zoran Milanović kojega, kaže, treba pitati što misli o ovih 50 milijuna kuna i je li to taj novi početak SDP-a.

Kostopeč je upozorio i na javni natječaj koji je raspisao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje s ciljem smanjenja liste čekanja. Pritom su, kaže, zanemarene liste čekanja djece i onkoloških bolesnika, a raspisan je natječaj za 900 usluga barokomora.

“Cijelo hrvatsko zdravstvo postaje barokomora Siniše Varge”, zaključio je Kostopeč.

Dok Hrvoje Vojković nema komentara, iz Vargina kabineta tu ne vide ništa sporno.

“Angažman tvrtke Grass Savoy od strane Ministarstva zdravstva je zakonski reguliran i uobičajen i opisan svim zakonskim propisima koji se odnose i na Zakon o javnoj nabavi i na Zakon o osiguranju, i u njemu nema ništa sporno”, izjavio je za HRT glasnogovornik Ministarstva zdravlja Josip Jagić.