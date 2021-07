Ulošci i tamponi u današnjem su vremenu čisti luksuz. I ne, to nije samo obično naklapanje, već i potvrđena činjenica u opsežnom istraživanju o menstrualnom siromaštvu koje je ne tako davno objavila udruga PaRiter.

Pomalo i šokantni podaci iz istraživanja koje je odjeknulo Hrvatskom govore da čak trećina ispitanica kupuje menstrualne higijenske potrepštine koje su lošije kvalitete zbog cijene. Njih 11,9% nije u mogućnosti kupiti ih dovoljno kako bi ih redovito mijenjale, dok podjednak postotak priznaje da si ih ne može priuštiti. Poražavajuće je da je 3,6% ispitanica primorano koristiti improvizirana sredstva poput toaletnog papira, gaza, izrezanih majica, krpa ili vata.

To je situacija u Hrvatskoj, u zemlji koja je članica Europske unije u 21. stoljeću. U javnom se prostoru nedovoljno govori o tome, a neki ovu temu i dalje nazivaju tabu temom. No, od prije dvadesetak dana, konačno možemo reći – Eppur si mouve! - prema boljem. Naime, nakon što su samoinicijativno neke škole u Hrvatskoj svojim učenicama osigurale besplatne higijenske potrepštine za žene, a prva među njima bila je Prometna i strojarska škola iz Varaždina, jedan grad odlučio je prelomiti te krenuti u sustavno rješavanje ovog problema. Riječ je o Varaždinu, gdje je donesena odluka o financiranju higijenskih potrepština u osnovnim školama koje se nalaze na području grada za sve djevojčice slabijeg imovinskog stanja, odnosno za one koje si ove nužne potrepštine jednostavno ne mogu priuštiti.

Amandman uložio 23-godišnji vijećnik

Ta je odluka donesena na sjednici Gradskog vijeća gdje se raspravljalo o rebalansu proračuna, a amandman za ovu hvale vrijednu odluku uložio je 23-godišnji Lovro Lukavečki koji dolazi iz kvote SDP-a. Lukavečki je inače najavio da će se u svojem radu usmjeriti na obrazovanje i položaj mladih, a ovo je jedna tema, govori u razgovoru za Net.hr, koja mu je zapela za oko nakon što je objavljeno spomenuto istraživanje o menstrualnom siromaštvu.

"Istraživanje je pokazalo da si velik dio žena u Hrvatskoj ne može priuštiti higijenske potrepštine za vrijeme menstruacije. Vidio sam da u nekim zemljama postoje takvi neki modeli, a i da su neke škole u Hrvatskoj uvele besplatne menstrualne potrepštine u školama", kaže nam ovaj mladi gradski vijećnik.

Do iznosa je došao tako da je napravio okvirnu računicu temeljem iznosa kojeg imaju u školama za financiranje školske kuhinje za djecu koja su socijalno ugrožena.

"Došao sam do te brojke kada sam vidio koliko je djevojčica obuhvaćeno time i na temelju toga sam predložio amandman da se osigura toliko financijskih sredstava. Sad je u principu na upravnom odjelu i na Gradu da nađu najbolji model da bi se na neki diskretan način potrepštine distribuirale", govori Lukavečki, pa napominje da je diskrecija važna jer se radi o djevojčicama kojima je o tome teško pričati.

'Higijenske potrepštine ne smiju biti luksuz'

"Prije nego sam dao amandman, konzultirao sam se i pričao s dosta socijalnih radnika koji su mi potvrdili da bi to nevjerojatno puno pomoglo, pogotovo jer postoje obitelji s više ženske djece kojima je to veliko opterećenje".

Ono što je možda interesantno jest da se za tu temu zapravo založio jedan muškarac, no Lukavečki u tome ne vidi ništa sporno.

"Mislim da tu nije toliko bitno hoće li se za to založiti žena ili muškarac, već da je bitna sama ideja i da se ona izrealizira. Vidimo po istraživanju da je problem, čak ne vidim tu niti svoju neku ulogu spektakularno", kaže nam.

"Jako mi je drago da je baš Varaždin prvi grad koji će sustavno krenuti u rješavanje ovog problema, jer je do sada bilo samo neke škole", govori nadalje pa nadodaje kako vjeruje da će to biti i šira priča u zajednici, jer je nakon što je vijest izašla u javni prostor dobio ogroman broj poruka podrške i čestitaka za ideju.

"Higijenske potrepštine ne smiju biti luksuz i mi ne smijemo dozvoliti da učenice zbog toga izostaju iz škole. To nisu sredstva koje je nemoguće osigurati. Usprkos svim problemima s kojima se grad suočava, mislim da su tu pokazali kojim smjerom žele ići – progresivne, socijalne politike koje su u trendu s nekim od najrazvijenijih zemalja u svijetu", kaže Lukavečki.

"Na pitanje kako komentira činjenicu da Vlada RH po pitanju toga nije napravila još neke konkretne pomake, a inicijativa od strane saborskih zastupnica u Saboru je postojala (pokrenula ju je zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš), Lukavečki govori da ga to žalosti jer u Europskoj uniji postoji i direktiva da države smanje PDV na higijenske potrepštine za žene ili ga potpuno ukinu, a Plenković je taj koji se s druge strane stalno poziva na Europsku uniju.

"Žao mi je da na razini države još nije bilo sluha za to. Varaždin je jedna od razvijenijih sredina Hrvatske. Ako je tu problem, onda zamislimo kakav je problem negdje drugdje, a i samo istraživanje nam na koncu i pokazuje", zaključuje Lovro Lukavečki.

Preporuke postoje, kao i apeli, no naša Vlada ih ne čuje

Zastupnica u Europskom parlamentu i stranačka kolegica Lovre Lukavečkog, Biljana Borzan, Vladu je već nekoliko puta pozivala da smanji stopu PDV-a na ženske higijenske potrepštine.

"U Europskom parlamentu smo još u prošlom mandatu izglasali preporuku državama članicama EU da na takve proizvode stave minimalan PDV. Prema pravilima EU minimalna stopa PDV-a je pet posto", odgovara Borzan na naš upit kakav je stav Europske unije po tom pitanju.

"U nekoliko navrata sam pozivala Vladu da spusti PDV na minimalnu stopu. Isto tako, unutar skore revizije Direktive o PDV-u na razini EU, namjeravam predložiti da se stopa na takve proizvode dodatno spusti", kaže nadalje.

U Europskoj uniji jedna od deset žena i djevojaka si ne može priuštiti osnovne higijenske proizvode poput tampona i uložaka, nadodaje, a često se događa da djevojčice izostaju s nastave zbog toga.

"To pitanje je iznimno važno pogotovo jer je taj trošak najveći problem osobama s invaliditetom i naravno ženama slabijeg imovinskog stanja", zaključuje Biljana Borzan.