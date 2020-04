VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ŽELI UKINUTI PROPUSNICE: Ako svi gradovi i općine to prihvate, odluka stupa na snagu u četvrtak

Županijski stožer civilne zaštite Varaždinske županije krenuo je u ishođenje prijedloga svih gradova i općina za ukidanjem propusnica na teritoriju županije, a očekuje se da bi ih Nacionalni stožer trebao prihvatiti do ponoći

Županijski stožer civilne zaštite Varaždinske županije danas je obznanio kako će početi primjenjivati izmijenjene odluke o propusnicama koje je objavio Nacionalni stožer. Njome je omogućeno da se građani više jedinica lokalne samouprave sa zajedničkim stožerom civilne zaštite kreću bez propusnica na tom teritoriju. Još je ranije županija za pojedine općine i gradove omogućila putovanje bez propusnica, a sada se ta odluka širi na cijelu županiju.

“Inicijative su došle iz ludbreškog kraja, i iz drugih gradova i općina kao opcija. Na tu mogućnost se nadovezalo više općina, a ivanečki je krenuo i u realizaciju. Jučer poslijepodne Nacionalni stožer civilne zaštite RH donio je odluku o Dopuni odluke napuštanja mjesta prebivališta prema kojem se mjesto prebivališta može shvatiti i kao administrativno područje više jedinica JLS-a koje su prostoru povezane u jednu cjelinu”, rekao je za Varaždinski Robert Vugrin, načelnik Županijskog stožera civilne zaštite.

Onima koji odbiju propusnice ostaju

Za ostvarenje tog plana potrebno je ishoditi prijedloge svih općina i potpisati sporazum. U županijskom stožeru očekuju da bi taj proces trebao biti danas gotov te da bi Nacionalni stožer u tom slučaju mogao odobriti njihov plan već do ponoći. To znači da bi se već sutra građani mogli bez propusnica kretati po teritoriju cijele županije. Ipak, ako do toga i ne dođe, postoji rješenje.

“To znači da će stanovnici svih općina i gradova u Varaždinskoj županiji bez propusnica kretati u istim općinama i gradovima koji prihvate sporazum. Za one općine i gradove koji ne prihvate sporazum, još uvijek će trebati propusnica koja će se izdavati po istim uvjetima kao i do sada. Svako ograničavanje je nepopularna mjera, ali sve dosadašnje mjere pokazale su dobro obuzdavanje širenja koronavirusa na području županije”, potvrdio je Vugrin.

