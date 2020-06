VARAŽDINCI IMAJU PROBLEMA S KRAĐOM BICIKALA, A GRADONAČELNIK IM PORUČIO: ‘Sami ste si krivi”

‘Odgovornost svakog građanina je kako ostavlja bicikl’

Nakon sjednice za prevenciju kriminaliteta u varaždinskog Gradskoj vijećnici, gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok obratio se medijima te se osvrnuo na sve češće krađe bicikala. Naime, posljednjih par tjedana broj ukradenih bicikala u Varaždinu se povećao, piše Varaždinski.hr.

“Gledano statistički, u prvih pet mjeseci imamo manje krađi bicikala nego prošle godine. Krađe jenjavaju na onim mjestima koja su pod videonadzorom. Grad Varaždin napravio ih je nekoliko novih, a sad ćemo napraviti i na Trgu slobode. Građani će tako imati tri štićena mjesta za ostavljanje bicikli i tu je znatno pao broj krađa”, rekao je Čehok.

Čehok misli da su si građani sami krivi ako im ukradu bicikl

Gradonačelnik Varaždina smatra da ljudi ne paze dovoljno na svoje bicikle u vlastitim objektima.

“Ono što nije dobro je to da su se povećale krađe po dvorištima i zgradama. I to najviše zbog toga što ljudi sami nedovoljno paze svoje bicikle. Najveći broj krađa su sa štendera ili ostavljanja ispred zgrade, ili nisu zaključana spremišta i to jednostavno nešto na što Grad ne može utjecati. Odgovornost svakog građanina je kako ostavlja bicikl. Danas smo rekli da ćemo u sklopu projekta subvencije kupnje bicikla, nakon toga razviti i aplikaciju da svaki bicikl ima kod koji će policija moći očitati. U svakom trenutku, ako policija pretpostavi ili sumnja da je netko ukrao bicikl, moći će se preko koda očitati je li to ukradeni bicikl ili nije te ući u trag počinitelju. To je jedino što možemo učiniti u suradnji s policijom. Ne možemo čuvati bicikle građana u njihovim dvorištima i spremištima”, prenosi Varaždinski.hr Čehokovu izjavu.

Tri lokacije pod nadzorom za ostavljanje bicikala u Varaždinu

Tri lokacije pod nadzorom za ostavljanje bicikli za grad bi trebale biti dovoljne.

“Najveći broj lokacija već ima videonadzor. Bit će kod meteorološkog stupa, na placu i na Trgu slobode, to su lokacije gdje će građani sigurno ostavljati bicikle i gdje im neće biti otuđen. Dio građana to ne želi koristiti jer biciklom baš želi doći do onog mjesta gdje će biti. To su tri lokacije na različitim dijelovima grada. Najveća će navala biti ujutro kod placa, kad dođu studenti i kod meteorološkog stupa, a mislimo da je ova nova lokacija Trga slobode isto dobra. Razmišljali smo i da dio podzemne garaže prenamjenimo kao parking za bicikle, ali i tu smo imali odgovore da im je to daleko ako idu na plac. Ljudi moraju mijenjati svoje navike”, rekao je gradonačelnik Varaždina.

Za kraj, Čehok je najavio projekt subvencije za kupnju bicikala koji kreće 1. srpnja. Kaže da se tom pozivu odazvalo pet trgovina biciklima i da će po trgovini vjerojatno biti po stotinu bicikala. Izvan sezone, od 1. rujna, najavljuje Čehok, građani će imati subvenciju za popravak i servis.

“Vidim da nas i ostatak Hrvatske počinje kopirati u tome”, zaključio je Čehok.