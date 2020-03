VARAŽDINAC PREKRŠIO SAMOIZOLACIJU I MORA PLATITI 8000 KUNA: ‘Samo sam otpeljal’ gnoj u polje i bio sam sam!’

Zbog kršenja samoizolacije Dragutin Hanžek je dobio 8.000 kuna kazne što ga iznimno frustrira jer smatra da je ono što je on učinio bilo bezazleno

Samoizolacija je samo jedan od pojmova koji je došao skupa s pojavom koronavirusa, a za kršenje samoizolacije u Hrvatskoj mogu se dobiti novčane kazne te kazna zatvora u trajanju od tri godine. Dok su neki građani to shvatili ozbiljno pa se samoizolacije pridržavaju i policiji prijavljuju one koji ju krše, neki su frustrirani jer su dobili kaznu.

Jedan od njih je 51-godišnji Dragutin Hanžek iz Maruševca kod Varaždina. Kako piše Jutarnji list, on je uhvaćen u kršenju samoizolacije koju je dobio nakon povratka iz Italije. Zbog kršenja samoizolacije Hanžek je dobio 8.000 kuna kazne što ga iznimno frustrira jer smatra da je ono što je on učinio bilo bezazleno.

‘Nisam nikome bio blizu ni na sto metara’

U nalogu na koji se 51-godišnjak osvrnuo piše da “16.ožujka oko 11 sati nije postupio po izvršenom rješenju službene osobe, odnosno da nije poštivao pravilo samoizolacije u kućnoj karanteni čime je postupao protivno mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti pa da je time počinio prekršaj iz čl.71 ZDI, a kažnjih po čl.127.st.1 točka 4 istog zakona”.

“Otpeljal sam gnoj u polje. Bio sam sam samcat i u kabini traktora. Policija veli da je netko dojavio. Ma ja u to ne vjerujem jer nitko u mojoj okolini nije znao da ja imam rješenje o samoizolaciji. Pratili su moj signal mobitela pa su mi zato u ponedjeljak došli doma na moju adresu. I nisu me zatekli u polju nego sam kod kuće već bio. Nisam imao što sakriti. Uostalom, nikom nisam od ostalih građana bio blizu ni na sto metara”, prenosi Jutarnji list Hanžekov osvrt na prekršajni nalog Državnog inspektorata.

‘Kad bi znali kakvu sam kalvariju preživio na putu kući iz Italije i koliko se samo štitim, ne bi me nitko osuđivao’

Rok za plaćanje Hanžekove kazne je tri dana te bi nakon toga odmah morao Državnom inspektoratu dostaviti dokaz o uplati. Kako je napisao na Facebooku, on tri puta tjedno ode u Italiju, no ističe da se pridržava mjera zaštite kao da je u operacijskoj sali.

“U ponedjeljak su bili kod mene, a u utorak su mi donesli rješenje. Pisat ću prigovor na kaznu iako mislim da je uzalud. Kazna je astronomska. Toliko brzo ne stignem ni sredit si kredit jer sam u kreditima do ušiju. Mogli su me barem opomenuti jer doista nikog nisam ugrozio. I nisam bolestan. Uostalom, dali su mi rok za plaćanje od tri dana, a moja izolacija traje još 11 dana. Kad bi znali kakvu sam kalvariju preživio na putu kući iz Italije i koliko se samo štitim, ne bi me nitko osuđivao. Jer da se ne štitim, moja okolina bi već bila zaražena. Nepojmiljivo mi je da se mene lupa po džepu sa 8.000 kuna, a sav tranzit kroz Hrvatsku za Srbiju i BiH su pustili bez ikakvog nadzora i to sam vidio svojim očima”, prenosi Jutarnji Hanžekovu objavu.

Budući da je svoj komentar napisao na Facebooku, korisnici ga u komentarima nisu štedjeli te su ga pojedinci vrijeđali jer svojim ponašanjem ugrožava druge ljude.

