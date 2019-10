VAPAJ SUPRUGA ‘HRABRE MAME’: ‘Vrijeme curi i treba nam pomoć. Samo želim da Ana Mari što duže bude s našom djecom’

‘Ponuda koju smo dobili iz klinike kreće se oko 500.000 kuna, a to je novac koji mi nemamo. Ja samo želim da Ana Mari što duže boravi uz našu djecu’, kaže Dino Ljutić čija je supruga, oboljela od agresivnog raka koji je metastazirao po cijelom tijelu, uspjela preživjeti porod svoga djeteta, ali s trajnim oštećenjem mozga

Prije dvije i pol godine Dino i Ana Mari Ljutić iz Zagreba shvatili su, nažalost, što znači kada te u trenucima bezbrižne sreće iza ugla zaskoči nesreća. Tada 38-godišnja Ana Mari nosila je drugo dijete kada joj je u trudnoći dijagnosticiran vrlo agresivan rak dojke koji je već metastazirao po cijelom tijelu, ponajviše na kralježnicu. Jedan joj je kralježak već bio posve izjeden tumorom, a drugi dobrano načet.

“Prvo što nam je dežurni kirurg rekao bilo je: Idemo pokušati spasiti bebu, a s majkom što bude! Metastaze su joj zahvatile cijelo tijelo, imala je edem na mozgu i bila je u tako lošem stanju da su liječnici kazali kako će biti biti čudo ako preživi. A ako i preživi, bit će ‘biljka’ i invalid“, prisjeća se Dino Ljutić.

Prognozirali su joj najgore, ali je ostala živa

Nakon žurnog poroda carskim rezom, rođen je mali Matias kojem također nisu davane velike šanse za preživljavanjem. Rodio se kao neurorizično dijete s krvarenjem u mozgu prvog stupnja. Srećom, danas dvogodišnji dječak je pod svakodnevnom paskom liječnika i stanje mu je dobro. Njegova majka, Dinina supruga, usprkos svim crnim prognozama liječnika uspjela je preživjeti, ali uz teške posljedice. Njezina primarna bolest je pod kontrolom no pojavio se niz drugih komplikacija.

“Višestruki epileptični napadi prerasli su u neepileptičke psihogene napadaje koji iziskuju dodatna istraživanja i liječenje u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Ona, nažalost, ni danas, dvije i pol godine kasnije još ne zna čitati, pisati, kuhati, voziti automobil, prati rublje… Sve što je ranije znala”, kaže njezin suprug.

Ana Mari su prozvali “hrabrom mamom“ jer se, usprkos lošim prognozama i četveromjesečnoj komi uspjela oporaviti. Međutim, izgubila je dio pamćenja, zaboravila je čitati i pisati te obavljati neke uobičajene radnje. Stoga je sve morala ispočetka učiti,a j velikoj mjeri je i uspjela. No, ne posve.

“Praktički bila “biljka”, a sada sama uspijeva obaviti neke stvari – obaviti higijenu, skuhati si kavu. No, i dalje ne zna čitati i pisati . Bez dva kralješka teški je invalid i jedva se kreće, ali ipak ne u kolicima”, kaže njezin suprug ističući kako je, s obzirom na prve dijagnoze, Ana Mari danas u prilično dobrom stanju. Ipak, zbog učestalih epileptičkih napada mozak joj je trajno oštećen.

‘U jednom trenutku u kući smo imali dvoje djece i mamu u pelenama’

“Preživjela je pakao. Bila u komi, četiri mjeseca u bolnici, s pelenama. Ja sam u to vrijeme, možda zvuči čudno, svako jutro započinjao razgovarajući s njezinom slikom na zidu. Tada sam jedino to i mogao . U jednom trenutku u kući smo imali dvoje djece i mamu u pelenama. Na usta nije mogla jesti pa bi je njezin otac i ja naizmjence nosili u bolnicu na hranjenje. Kada je nakon četiri mjeseca pojela kocku Bajadere skakao sam od sreće. Bila je to obična Bajadera, ali i znak da počinje jesti na usta. Bio je to veliki korak“, priča nam Dino Ljutić.

Sve dok Ana Mari nije dijagnosticirana zloćudna bolest, obitelj je živjela normalnim i sretnim životom. Otad se sve okrenulo naglavačke. Troškovi liječenja, života, svakodnevne skrbi za Anu, dječjih potrepština, a uz to otplata stambenog kredita bacili su Ljutiće u dugove i doveli ih do ruba.

Ana mari je u međuvremenu dobila rješenje o trajnoj nesposobnosti za rad te prima invalidsku mirovinu u iznosu od 2.100 kuna, dok Dino radi pola radnog vremena kako bi mogao skrbiti o supruzi te dvogodišnjem Matiasu i četverogodišnjem Marku.

Dino nam kaže kako je primarna bolest njegove supruge “u mirovanju”, ali ne i neepileptički psihogeni napadi koji ponekad traju i po dva sata.

“Prošloga petka bili smo na kontroli u bolnici. Primarna bolest je stacionirana i liječnici su uglavnom zadovoljni. Međutim, ona ima česte napade, a jedan je imala dok smo u petak bili u čekaonici. Počne joj se tresti desna ruka i odjednom padne u nesvijest. Što se toga tiče, liječnici uglavnom sliježu ramenima i ne znaju što napraviti. Nekog posebnog lijeka nema“, kaže.

Šansa postoji, ali vrijeme im nije saveznik

Ipak, javila se nada.

“Budući da ne postoji tim u bolnici koji bi s njom radio na kognitivnoj neurorehabilitaciji, bili smo primorani privatno tražiti liječnike spremne raditi s njom. Našli smo zainteresiranu kliniku i liječnike, a njihova je procjena da bi neurorehabilitacija trajala minimalno godinu dana. Kada je mozak u pitanju, vremena ima tri godine da se spasi što se spasiti da, a nama su dvije godine već prošle. Klinike u inozemstvu tu nam ne mogu pomoći jer radi se o vježbama koje se izvode na hrvatskom, tako da ovisimo samo o ovoj jednoj ponudi. U tih minimalno godinu dana vježbanja bili bi uključeni neurolozi, logopedi, fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi, psihijatri…”, objašnjava nam Dino Ljutić.

Šansa, dakle, postoji iako vrijeme nije saveznik “hrabre mame” Ana Mari. Ljutićima za liječenje, k tomu, treba iznos koji oni nemaju.

“Ponuda koju smo dobili kreće se oko 500.000 kuna, a to je novac koji mi nemamo i ne možemo ga priuštiti“, kaže Dino i dodaje: “Ja smo želim da Ana Mari što duže i kvalitetnije boravi uz našu djecu.”

Stoga se i obratio za pomoć vjerujući da se malim koracima može doći do velikih stvari, a nemoguće učiniti mogućim.

Svi koji žele hrabroj mami Ana Mari i njezinoj obitelji pomoći, mogu to učiniti uplatom na račun:

HR 9423400093112557332 u Privrednoj banci Zagreb (na ime Dino Ljutić)

ili

PBZGHR2X (SWIFT za uplate iz inozemstva).