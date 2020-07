VAPAJ HRVATICE IZ NIZOZEMSKE: ‘Stavljena sam u jako ružnu poziciju zbog narančaste liste, još uvijek ne znam što ću’

Za RTL Direkt se iz Amsterdama javila hrvatska studentica Melita Kaltak koja još uvijek razmišlja hoće li ili neće doma na godišnji odmor jer bi pri povratku morala u dvotjednu samoizolaciju

Nizozemska je stavila Hrvatsku na naračanstu listu zemalja, a sve građane koji su kod nas na odmoru pozvala da se što prije vrate u domovinu. Na to su reagirali Krunoslav Capak i Davor Božinović, ali i sami Nizozemci koji su pokrenuli peticiji da se Hrvatsku vrati na žutu listu.

No dok je njima najveći problem kamo će na odmor uoči udarnog turističkog vikenda, Hrvatima u Nizozemskoj odluka tamošnje vlade predstavlja ozbiljan problem.

‘Ima ljudi koji oštro gledaju na to’

Za RTL Direkt se iz Amsterdama javila hrvatska studentica Melita Kaltak koja još uvijek razmišlja hoće li ili neće doma na godišnji odmor jer bi pri povratku morala u dvotjednu samoizolaciju.

“Stavljena sam u jako ružnu poziciju zato što imam osjećaj da bih na neki način žonglirala s poslom kad bih rekla da odlazim u Hrvatsku i pristala u startu na tu karantenu od 14 dana. Još uvijek ne znam što ću napraviti. Prvo sam bila jako tužna i onda me sve to malo pustilo. Možda bih ipak to odradila i došla jer nisam bila doma sigurno godinu dana”, podijelila je Melita.

“Reakcije su zapravo podijeljene. Ima ljudi koji oštro gledaju na to, dok s druge strane ljudi koji su planirali ići u Hrvatsku ne odustaju od toga. Pitaju kakva je situacija i je li stvarno toliko ozbiljno, kakav je naš zdravstveni sustav i je li u redu da ipak dođu u Hrvatsku”, kazala je Melita.

