VAPAJ HRVATA IZ EUROPSKOG SREDIŠTA PANDEMIJE: Nemam novca, ostao sam bez posla, prijevoz je stao. Kako da se vratim kući?

‘Znamo da nas čeka još 15 dana izolacije kad dođemo u Hrvatsku, no samo želimo kući’, kaže naš sugovornik koji je zaglavio u Tirolu gdje je proglašena karantena. Iz veleposlanstva im sugeriraju da uzmu taksi, i to ako ih Austrijanci puste…

Nakon što su austrijska skijališta tajila slučajeve zaraze, Tirol je postao rasadnik koronavirusa u Europi, a kada je Austrija konačno reagirala, 13. ožujka je stavila određena mjesta u karantenu, a dva dana kasnije i čitavu pokrajinu. No ona je vrijedila samo za neke.

„Gosti su smjeli napustiti mjesto, ali ne i zaposlenici“, ističe Hrvat koji je već više godina svaku sezonu radi u St. Antonu (podaci poznati redakciji). Za razliku od nekih u Hrvatskoj koji su svoje kontakte i putovanja prešutjeli, kako bi zaštitio i sebe i druge, mirno je odradio dva tjedna samoizolacije, usprkos priličnom financijskom trošku.

„Ugovori su nam raskinuti. Imamo smještaj ali ne i prehranu, što znači da svu prehranu, higijenu i sve ostalo potrebno sami financiramo“, ističe te dodaje da u najštedljivijoj varijanti troši 15-ak eura na dan, i to kao kuhar koji se lakše od većine može snaći sa skromnim namirnicama.

No austrijske vlasti su potom produljile karantenu za još dva tjedna. Kontaktirao je i Ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo RH pa i lokalni krizni stožer u St. Antonu i nitko mu zna reći kako i kada bi konačno mogao barem krenuti kući. „Znamo da nas u Hrvatskoj čeka još dva tjedna izolacije i to ćemo spremno odraditi, no mi samo želimo doma“, kaže naš sugovornik.

Iz Veleposlanstva im sugeriraju – taksi

Bez pomoći Hrvatske, iz mjesta jednostavno ne može. „Busevi, vlakovi i sav javni prijevoz su ukinuti, čak se ne može dobiti ni rent-a-car“, opisuje. Jedini odgovor je dobio iz Veleposlanstva, koji su poručili da rade sve što je u njihovoj moći te mu sugeriraju da uzme taksi, pa njime nekako dođe do austrijsko-slovenske, pa potom i slovensko-hrvatske granice . I podsjećaju ga na njegova prava kao građanina EU.

U našem veleposlanstvu su mu kazali kako kao državljanin EU može otputovati u matičnu zemlju ako lokalne vlasti dopuste izlazak iz pokrajine. Pojasnili su mu i kako bi taj put trebao izgledati.

Taksijem, lokalnim busom ili vlakom koji još vozi unutar Austrije trebao bi se prevesti do najbližeg graničnog prijelaza prema Hrvatskoj, onog između Austrije i Slovenije ili do prijelaza između Slovenije i Hrvatske. Tamo bi ga netko trebao dočekati i prevesti u Hrvatsku gdje bi ga čekala 14 dnevna izolacija.

Iz Veleposlanstva mu je poručeno kako s austrijskom Vladom pokušavaju dogovoriti neke modalitete povratka hrvatskih građana iz zaraženog karantenskog područja Tirola te ga mole za strpljenje dok ne uspiju riješiti situaciju.

Trošove nemoguće ni izračunati

Organiziranje prijevoza, nadoknadu troškova koju su odjednom nezaposleni Hrvati morali plaćati ako su željeli ostati odgovorni ili bilo kakvu konkrentnu pomoć ne spominju. Koliko bi stajao taksi koji bi ih vozio 600 km teško je uopće izračunati, jer sve i kada ne bi postajala ograničenja zbog epidemije, jedan bi ih morao voziti do austrijsko-slovenske granice, drugi do slovensko-hrvatske…

„S ova nova dva tjedna, troškovi minimalnog preživljavanja će se ukupno popeti i na 500-injak eura. A to je nekima mjesečna plaća“, kaže. “Ishodite dozvolu da idemo kući, ishodite da autobus dobije propusnicu i dođe po nas. Nije kao da smo na drugom kraju svijeta, udaljeni smo 600km od svojih domova., apelira i dodaje kako je član Civilne zaštite u Hrvatskoj te kako bi ovdje mogao i volontirati nakon što odradi izolaciju.

“Radije bi bio u pogonu volontirajući nego da boravim u sobi koja s kuhinjicom i wc-om ima 12 kvadrata“.

Ministarstvo moli za strpljenje

Na naš upit, Ministarstvo vanjskih poslova ponovilo je kako Hrvati u Tirolu trebaju biti strpljivi. Njihov odgovor cijelosti:

“Veleposlanstvo RH u Beču u stalnom je kontaktu s hrvatskim državljanima koji se privremeno nalaze u saveznoj državi Tirol, a koji su se javili hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Beču. Napuštanje savezne zemlje Tirol trenutno je otežano ili krajnje nemoguće obzirom da je od strane nadležnih austrijskih vlasti pojedinim hrvatskim državljanima izrečena osobna 14-dnevna karantena, a istodobno se sama savezna zemlja Tirol nalazi pod strogom karantenom što ne omogućava slobodno kretanje ili napuštanje odnosno slobodni ulazak u tu saveznu zemlju.

Konzularni odjel Veleposlanstva RH u Beču od prošlog tjedna prikuplja podatke hrvatskih državljana koji su izrazili želju napustiti Tirol. Veleposlanstvo RH u Beču istodobno je u stalnom kontaktu s austrijskom stranom kako bi se pronašlo sustavno rješenje za organizirani povratak hrvatskih državljana u Hrvatsku, koji trenutno samo pojedinačno mogu napustiti Tirol, a kojima je istekla 14-dnevna karantena te im je nadležno austrijsko tijelo izdalo dozvolu za napuštanje te austrijske savezne zemlje. Veleposlanstvo RH u Beču nastavit će davati konzularnu i svaku drugu potporu svim hrvatskim državljanima, kako u saveznoj državi Tirol tako i diljem Austrije”

