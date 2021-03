VANJSKOPOLITIČKI ANALITIČAR: ‘Moguće je da druge kompanije žele unišititi reputaciju cjepiva koje je najpovoljnije’

‘Zajednička nabava cjepiva na razini EU je bila odlična stvar, bez nje bi situacija bila puno gora’, kazala je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić

O zahuktalom ratu oko isporuke cjepiva, korištenju cjepiva kao oruđa geopolitičke borbe i pokazatelja moći na političkoj pozornici te o tome je li Europska unija gubitnik i je li zakazala solidarnost među njenim članicama, govorilo se u emisiji “U mreži Prvog” Hrvatskog radija.

‘Iako je odobren u 50 zemalja, Sputnik V dočekan je na nož’

Istaknula je kako dogovorene doze ne stižu, ali to je drugi problem jer cjepiva ima malo, a potrebe su velike. Pojasnila je kako je EU nabavljala velike količine uz povoljne cijene, dok su neke države bile spremne platiti više. Metelko Zgombić je dodala i da se intenzivno radi na tome da proizvođači ispune svoje obveze, ali i razmatraju sve druge opcije.

Vanjskopolitička analitičarka i stručnjakinja za Rusiju, Jelena Jurišić, komentirala rusko cjepivo Sputnik V kazavši kako je, iako registrirano u 50 zemalja, dočekano “na nož”.

“U kolovozu 2020. se govorilo da to cjepivo smrdi, da nije pouzdano, no to je jedino cjepivo za koje nema informacija o teškim nuspojavama ili smrtnim slučajevima”, kazala je Jurišić.

Infodemija u kojoj živimo sada je dodatno eskalirala

Vanjskopolitički analitičar Goran Bandov govorio je o sukobima oko cjepiva u medijima i na društvenim mrežama, rekavši da je infodemija u kojoj živimo cijeli niz godina sada dodatno eskalirala.

“Stručnjaci i ljudi koji si utvaraju da su stručnjaci često razgovaraju o nuspojavama koje su negdje pročitali i ta informacija se vrti, rekao je.

Osvrnuo se na AstraZenecino cjepivo te rekao kako je bilo mnogo tvitova o nuspojavama i da ima jako puno proturječnih informacija te da ne možemo biti sigurni što je točno.

“Informacije se najbrže šire putem društvenih mreža. WhatsApp je najpodobniji zbog raznih grupa u kojima smo uglavnom s ljudima kojima vjerujemo. Ima cijeli niz scenarija i moguće je da su druge kompanije osjetile mogućnost da unište reputaciju onog cjepiva koje je najpovoljnije”, rekao je Bandov.

‘Ispred sebe imamo godine i godine cijepljenja’

Što se tiče priče oko nuspojava AstraZenecinog cjepiva, Bandov ne smatra kako je riječ o tome da EU vrši pritisak na AstraZenecu.

“Dugoročno je problematično to što građani gube povjerenje u to cjepivo i to ne može biti dobro za EU. Interes da građani gube povjerenje u AstraZenecu može imati neka druga korporacija”, rekao je Bandov te dodao da ovo nije situacija koja će se rješavati kroz mjesec ili dva.

“Ispred sebe imamo godine i godine cijepljenja”, naglasio je.

Metelko Zgombić smatra, pak, da građani vjeruju nadležnim tijelima te ističe da znanstvenici tvrde kako su nuspojave normalne i kod Pfizerovog cjepiva kao i kod AstraZenecinog i iznose oko 0.5 posto.

Jurišić je kazala kako su Rusija i Kina situaciju oko koronavirusa shvatile kao sigurnosni problem pa sada već imaju tri gotova i registrirana cjepiva kojima se građani cijepe.

‘Mnoge države će pokušati ovo iskoristiti’

Bandov je tomu dodao da je Indija jedna od najznačajnijih farmakoloških industrija na svijetu s velikim kapacitetima te da će pomagati najsiromašnijim državama u cijepljenju.

“Nitko to ne radi jer je dobar, pokazat će se da države koje daju svoje cjepivo ili ga prodaju vrlo povoljno su tehnološki iznad drugih i njima se otvara novo tržište. Mi smo u geopolitičkoj igri gdje onaj tko ima ovaj resurs, to je novo pozicioniranje na svjetskoj sceni i mnoge države će to pokušati iskoristiti, što je logično”, kazao je.

Što se tiče COVID putovnica, Metelko Zgombić je rekla da je prijedlog Europske komisije u formi uredbe, što znači da bi ona bila obavezna za sve države članice.

