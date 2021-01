VANĐELIĆ TVRDI DA ON NIJE UTJECAO NA IZMJENE ZAKONA: ‘Javnost će me upoznati, mislim da ćete biti zadovoljni’

Znam da je politika važnija od svega, pa i od obnove. Ali ja se s time ne slažem. Meni su ljudi važniji, odgovorio je Vanđelić

Prvi čovjek Fonda za obnovu nakon potresa Damir Vanđelić odgovorio je na pitanje novinara o tome da se posljednjih dana u medijima piše da su Izmjene zakona o lokalnoj samoupravi pripremljene zbog njega.

“Ja na to nisam utjecao, moguće je da je to zbog mene”, rekao je Vanđelić i podcrtao:

“Ja to nisam utjecao niti sam to želio. Nemojte mene s tim… Javnost će me upoznati, mislim da ćete biti zadovoljni”, dodao je, što je novinare ponukalo da ga pitaju znači li to definitivno da će se kandidirati na narednim lokalnim izborima u svibnju.

“Pričekajte, vidjet ćete. Sigurno jednog dana da. Za što, ne znam, ali budete vidjeli. Strpite se, please. Znam da je politika važnija od svega, pa i od obnove. Ali ja se s time ne slažem. Meni su ljudi važniji”, odgovorio je Vanđelić, a prenosi N1.