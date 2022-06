Proteklog tjedna osnovana je udruga Zrin - Znanstveno-razvojnu inicijativa, za koju se već naveliko raspisalo da bi mogli biti nova politička opcija u Hrvatskoj koja bi mogla okupiti nezadovoljne trenutnim političkim stanjem.

Pod okriljem udruge djelovat će neke dosta poznate osobe: tu su Damir Vanđelić, odmetnuti demograf Damir Strmota, ekonomistica Vedrana Pribičević, dekan zagrebačkog FER-a Gordan Gledec. U studiju RTL Direkta gostovao je Damir Vanđelić.

Predlaganje politika

"Mogla je biti slobodno formirana grupa, ali udruga se bavi javnim politikama. Imam listu preko 50 think tankova u Europi i svijetu koji se bave javnim politikama. Javna politika je zadatak svih nas građana da u njima participiramo i dijelimo takva razmišljanja", kazao je Vanđelić.

S obzirom da će se udruga Zrin baviti predlaganjem politika, Vanđelić je komentirao što bi napravili u ovoj situaciji cjenovnih šokova i inflacije. "Cjenovni šokovi su došli iz nekoliko razloga. Imamo prošlu krizu koju još nismo prevladali, Europa nije naučila lekciju iz 2014. kad se prvi put dogodio prekid opskrbe plinom zbog aspiracija Rusije prema Ukrajini, dogodila se pandemija i imamo rat u Ukrajini puno većih razmjera nego 2014. Imamo niz negativnih situacija koje su se dogodile. Postoje neke kojih nismo svjesni, a inflacija u Europi je jednim dijelom uzrokovana otpuštanjem koji je radila Centralna europska banka i to isto dolazi na napravu. Procjena inflacije za iduću godinu u Europi na razini svih zemalja je oko 8,8 posto, a kad gledate strukturu inflacije 42 posto je rast cijena energije, a 15 posto rast cijena hrane. Na ta dva ključna parametra bilo tko tko odlučuje o odgovoru mora voditi najviše brigu", kazao je.

Na pitanje je li pametno zamrzavati cijene, Vanđelić je kazao da treba pogledati oko sebe jer smo mi mala zemlja na razini svijeta.

"U siječnju je austrijski kancelar uveo vaučere za svaku obitelj i ukinuo određene naknade. Donio sam račun za električnu energiju i pogledao koliko je naknada ukinuo i koliko bi to kod nas značilo. On je ukinuo naknadu za obnovljive izvore u ovoj godini, ona u mom računu iznosi 27 posto. Također taj dio novca je usmjerio prema obiteljima i sitnim obrtima i to bi skupa iznosilo preko 35 posto. Trebamo slijediti primjere dugih. Osobno sam protiv regulacije cijena osim u iznimnim uvjetima. Možda je bolje rješenje pred sezonu ne držati cijene goriva niskima, jer u toj cijeni goriva osim samog troška proizvodnje i cijena goriva postoji marža, ali i trošarine i PDV na ta goriva. Trošarine i PDV su prihod države. Ako snizimo cijenu goriva pred sezonu, ovih skoro 13 milijuna turista i 70 milijuna noćenja, da jednom napune spremnik kada dođu tu, a to je statistički vjerojatno, izgubit ćemo 2 i pol do 3 milijarde kuna. Trebamo držati cijene kakve jesu, a kroz vaučere vratiti građanima što je država pokupila u prihode na druge načine. Izgubit ćemo 3 milijarde, na kraju će to građani u prihodima države morati platiti", kazao je.

Trebali smo pričekati s uvođenjem eura

Što se tiče uvođenja eura, kaže da su oni za prihvaćanje eura kao valute dugoročno, no da smo to trebali napraviti ranije ili pričekat i sad i napraviti to za godinu ili dvije. "Ulazimo u pogrešnom trenutku. Zašto je takva dinamika ne znam, ali smatraju mnogi s kojima smo razgovarali da sada nije pravi trenutak. Trebali smo ili ranije ili pričekati godinu dvije", kazao je.

Vanđelić je kazao i da ljudi koji su u Zrinu su realizirali svoje ambicije. "Stekli smo iskustva, a ona su takva da znamo da zemlje poput Poljske, Češke i Slovačke su promijenile nagibe krivulja napredaka. Imali ste spori napredak, došla je ekipa koja je promijenila nagibe. To je moguće i u Hrvatskoj", kazao je Vanđelić.

Na pitanje izlazi li Zrin na parlamentarne izbore, Vanđelić je kazao da je Zrin udruga koja će pružati javne politike. "Nadam se da ćemo kao mnogi think tankovi u našoj grupi angažirati što više mladih ljudi. Imao znanstvenike, ljude koji su radili u poduzetništvu, htjeli bi da se mladi pridruže i da će se angažirati na politici, samo ne na izborima nego svaki dan", kazao je.

"Da sam htio ući u politiku mislim da sam imao više od jedne šanse. Radimo na pokušaju da se oko jedinstvene nove paradigme koja nema ideologiju u sebi. Nadam se da sve stranke od njih 169 žele da je Hrvatska bogatija, ako je bogatija da imao ravnopravnost, od Platona bi san svih političara trebao biti pravednost. Smatram da ovaj tren ljudi u Hrvatskoj nisu pravedni. Naša ideja je svakodnevno bombardirati političare našim mišljenjem kako bi se povećala uključivost građana. Imate eSavjetovanje gdje se 80 posto primjedbi građana odbije. Ali koji je kriterij? Da je dao netko tko nije vaš", kazao je Vanđelić.

Iako Zrin ne ide na parlamentarne izbore, to ne znači da će neki pojedinci ići na izbore.