Snažan potres prije dvije je godine probudio Zagrepčane. Iako se znalo da će obnova biti dug i mukotrpan proces, ni dvije godine nakon potresa država nije obnovila ni jednu kuću. Od obnove svi peru ruke; otišli su i bivši ministar graditeljstva Darko Horvat i Damir Vanđelić, bivši direktor Fonda za obnovu.

Vanđelić je za RTL Danas komentirao događaje oko obnove. Na početku je odgovorio na pitanje tko je odgovoran za obnovu.

'Problemi' obnove

"Ponovno se pokazuje da je osnovni problem funkcioniranje organizacije i nedostatak procesa koji zapravo mogu u datom vremenu organizirati obnovu. U Zagrebu ovog trenutka ima oko 4 tisuće zahtjeva, šest od sedam još uvijek stoji u ministarstvu i čeka upravno rješenje, dakle nekakvu potvrdu ili odbijenicu", kazao je Vanđelić za RTL Danas.

Kazao je da je Fond zadužen za obnovu četvrtine privatnih zgrada, dok tri četvrtine treba obaviti Središnji državni ured koji obuhvaća i Karlovac i Veliku Goricu te Sisak, Petrinju i Glinu. "Sam fond ima svoju internu efikasnost. On je odluke koje je dobio od ministarstva odradio 83 posto zaključno sa prošlim mjesecom", poručio je.

Kazao je i da se ne osjeća odgovornim za trenutnu situaciju. "Šest od sedam odluka još uvijek stoji u ministarstvu. Problem je zakonodavni okvir i procesi koji su predviđeni Zakonom o obnovi", rekao je i potvrdio da je problem i na ministarstvu.

Osvrnuo se i na odnos s Darkom Horvatom, rekavši da su bili u dobrim odnosima te da nikad nikoga nije prozivao imenom, već da cijelo vrijeme govori da je problem u zakonodavnom okviru i podzakonskim aktima.

"Neki akti su kasnili. Primjerice program mjera koji je omogućavao i definirao kriterij javne nabave za izvođenje radova je donesen tek u rujnu prošle godine. Prema tome, do rujna prošle godine nikakva obnova nije mogla ni nastupiti jer je nedostajao podzakonski akt. O tome smo mi govorili od siječnja prošle godine", dodao je.

O novom ministru graditeljstva

Upitan je može li novi ministar graditeljstva Ivan Paladina ubrzati cijeli proces. "Moram priznati da ne vidim kako. Prvo, on će se suočiti s onim s čime su se suočili i drugi, a to je da je zakonodavni okvir vrlo čvrst i zadan - sastoji se od tehničkih propisa, programa mjera, pravilnika i Zakona o obnovi. Plus, zahtjevi građana; 14 tisuća koji čekaju za grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju. Šest sedmina još uvijek nije riješena. On bi trebao ubrzati sve procese kod donošenja odluka, a tek onda se baviti time kako središnji državni ured i Fond za obnovu to obnavljaju. Ali nemojmo zaboraviti javne zgrade", kazao je.

Komentirao je i imenovanje Paladina na poziciju ministra. Smatra da bi obnova "manje trpjela" i da "ne bi bilo mjesec dana zastoja" kad bi obnovu preuzeo "netko tko je već uhodan", odnosno, prema Vanđelićevim riječima, netko iz ministarstva, Središnjeg državnog ureda ili Fonda za obnovu. "Netko tko je ovlašteni inženjer, voditelj projekata i već je upoznat s problematikom", dodao je, pojasnivši pritom da on nije preuzeo tu ulogu jer ni prije nije bio zainteresiran za to te da mu ta pozicija nije bila ni ponuđena.

"Naš Zakon nije sukladan najboljim svjetskim praksama obnove od katastrofa, barem u dva ključna elementa. Jedan je taj da se privatne zgrade obnavljaju na način da se podržava sama obnova, a da država osigurava financiranje i tehničku kontrolu takve izgradnje u konceptu 'build back better'. To znači da bi sve zgrade koje obnavljamo trebale biti otporne na barem sedam Richtera u Zagrebu. Mi sada imamo propisano da ćemo neke zgrade obnavljati na niže standarde od toga", rekao je.

Vanđelić smatra da će, ne primijeni li se cijeli koncept zakona, organizacije i procesa, obnova trajati više desetaka godina. Ubrzati bi se sve moglo, smatra, donošenjem svih odluka koje čekaju u ministarstvu kako bi one došle u provedbena tijela.

Komentirao je zatim uhićenje Darka Horvata, rekavši da je bio iznenađen. "Podržavam rad svih institucija i DORH-a i divim se tim ženama koje tamo rade jer su i one same pod velikim pritiskom", rekao je.

'Još nam samo treba Godzilla sa Sljemena'

Vanđelić je poručio da mu nije žao što je odbio Plenkovićevu ponudu da bude kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba te se osvrnuo i na svoj potencijalni politički angažman.

"Živimo u najtežem vremenu za Hrvatsku od njenog stvaranja, treba nam još samo da Godzilla izađe sa Sljemena, to bi bio valjda kraj. Nemamo efikasno upravljanje državom i nemamo zajedništvo. Ono što mi radimo i pripremamo je da će određena grupa ljudi formirati udrugu koja će nuditi javne politike svima", rekao je.

"To će biti jedan institut koji će se baviti prijedlozima poboljšanja javnih politika, recimo poboljšanja Zakona o obnovi. Mi bi htjeli da imamo uši koje će nas slušati i da ljudi koji se žele baviti politikom slušaju naše prijedloge", rekao je, dodajući da se radi o vrlo stručnim ljudima koji su pretežito nestranački ili dolaze iz različitih stranaka.