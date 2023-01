"Od početka smo govorili da u slučaju obnove od potresa treba slijediti najbolju svjetsku praksu i prepustiti je stručnjacima. Iz stručnog savjeta je čak i dekan Arhitektonskog fakulteta izašao jer nije bio zadovoljan ni tehničkim, a upozoravao sam i na proces", rekao je za N1 televiziju Damir Vanđelić, bivši predsjednik Fonda za obnovu nakon potresa kojeg su novinari upitali za komentar rekonstrukcije Vlade i hoće li to pomoći ubrzanju obnove.

'Ne vjerujem da će ova promjena donijeti veliko poboljšanje'

"Proces obnove po upravnom postupku je kompleksan, na 80 stranica i danas imamo situaciju da je samo 24 posto zahtjeva građana obrađeno u upravnom postupku u Ministarstvu graditeljstva. Ne vjerujem da će ova promjena donijeti veliko poboljšanje. Radi se o Bačiću, čovjeku od povjerenja premijera, ali nedostaje struka i usklađivanje zakona. Stvar je jednostavna. Kad se postupak pojednostavi, imat ćemo promjenu. Naš prijedlog od prije dvije godine – dva ključna konceptualna problema – za javne zgrade treba imati jedinstveno tijelo umjesto njih 20; za privatne zgrade treba ići samoobnova, a država u tome treba krenuti od elaborata i utvrđenja odštete i država treba osigurati financije i unutar roka od pet godina kontrolu je li sve napravljeno kako treba", rekao je Vanđelić.

'Na Baniji je veći problem što ljudi nemaju razlog ostati'

Istaknuo je također da je na Baniji veći problem što ljudi nemaju razlog ostati.

"Gospodarski objekti su oštećeni. Obnovi se stan, a nema razloga zašto bi tamo stanovao. Ljudima treba dati novac, neka krenu sami. Sjetimo se, zgrada Sabora još nema projekte i ništa nije napravljeno", rekao je Vanđelić.

'Natječaji moraju biti javno objavljeni! Nešto tu ne štima'

Napomenuo je i da bi javni natječaji trebali biti i javno objavljeni.

"Obnova od potresa je javni interes, interes RH, novac je manji problem, natječaji moraju biti javno objavljeni. Oko 4000 eura po četvornom metru su građevinski obrtnički radovi! Pa luksuzni stanovi se rade po 1500 eura po kvadratu, nešto tu ne štima", zaključio je Vanđelić za N1.

Premijer je obavijestio Sabor o razrješenju ministara

Inače, Hrvatski sabor, kojem bi idući tjedan, kada počinje redovan proljetni rad, trebala biti predstavljena dvojica novih ministara, Branko Bačić i Šime Erlić, premijer Andrej Plenković u četvrtak je i formalno izvijestio o razrješenju njihovih prethodnika. Riječ je o razrješenjima Ivana Paladine, ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, i Nataše Tramišak, ministrice regionalnog razvoja i fondova EU.

Premijer ih je razriješio u srijedu, a umjesto njih za nove je ministre predložio Bačića i Erlića, s tim da je Bačiću namijenio i dužnost potpredsjednika Vlade. O tim prijedlozima svoje će mišljenje reći i Hrvatski sabor čiji će nadležni odbori, 'saslušati' Bačića i Erlića. Oni bi im trebali predstaviti svoj program i budući rad, o kojima će ih moći propitivati i zastupnici. Sabor o povjerenju Bačiću i Erliću plenarno neće raspravljati, nego samo glasovati. Za povjerenje su potrebni glasovi 76 zastupnika, HDZ s partnerima ima 77.

Miletić o rekonstrukciji: 'Plenkovićeva politika potpunog rasula'

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najnovije promjene u Vladi ocijenio je u četvrtak nastavkom politike rasula premijera Andreja Plenkovića.

"To je Plenkovićeva politika, politika potpunog rasula”, komentirao je Miletić u Saboru najnoviju rekonstrukciju Vlade.

"Gledao sam emisiju u kojoj Branko Bačić šeta kroz vinograd zamišljenog pogleda u daljinu prema moru i kaže kako misli da je vrijeme za mirovinu. Dakle, Bačić je čovjek koji u 14 sati istog dana misli da ide u zasluženu mirovinu i da mu je ovo zadnja godina, a u 14.30 saznaje da će biti novi ministar", kazao je Miletić ilustrirajući svoju tezu o politici rasula.

Smatra da je to zadnji Plenkovićev pokušaj spašavanja - ne stranke, nego vlastite pozicije da si osigura mjesto u Bruxellesu.

"Imali smo nekoliko ministara, Paladinu, Horvata, a sada Bačića, to je jedna ekipa upitnih i nesposobnih ljudi, koji su imali moć u rukama da promjene stvari, ali se nisu baš pokazali", ustvrdio je Miletić.

Grbin: Plenković je kočničar svega što se u Hrvatskoj treba promijeniti na bolje

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u četvrtak je, komentirajući mini rekonstrukciju Vlade, ustvrdio da je premijer Plenković kočničar svega što se u Hrvatskoj treba promijeniti na bolje i da zaustavlja sve reforme te da su mu poslušnost i lojalnost jedini kriteriji pri izboru ministara.

"Sada je potpuno jasno da je kočničar svega onoga što se u Hrvatskoj treba promijeniti na bolje jedino i isključivo Andrej Plenković, to je rečeno crno na bijelo. On zaustavlja sve, kao što je svojedobno, prije dvije godine, zaustavio i zdravstvenu reformu pa do dana današnjeg nije ništa napravljeno", ustvrdio je Grbin u izjavi novinarima u Saboru. To je, kaže, cirkus Vlade koja ne zna što bi napravila kako bi pomogla svojim ljudima.

"Potpuno je svejedno je li Bačić ili Paladina, Erlić ili Tramišak ako nemamo apsolutno nikakve politike kako bismo pomogli ljudima koji i dalje žive u kontejnerima i kako bismo osigurali da se povlači više sredstava iz fondova EU za dizanje standarda hrvatskih građana", rekao je. Dodao je da od Plenkovića, koji je odgovoran za sve što se događa u ovoj Vladi, nije čuo nijednu riječ o tome, ali je čuo od njegovih, sada već bivših ministara da ništa nisu mogli sami poduzeti jer za to nemaju odriješene ruke.

Nevažno je - Bačić, Paladina, Erlić, Tramišak - jer jedino što ćemo govoriti je da je ovaj nosio crne torbe, a da ovog drugog već istražuju tijela EU-a i Hrvatske, i to dok još nije ni zasjeo u ministarsku fotelju. To je realnost HDZ-ove Vlade koja hrvatskim građanima neće donijeti apsolutno ništa dobro, smatra Grbin.

'Plenković je predložio 22 ministra koja su otišla, a rezultat je - nula'

Na upit hoće li Bačićeva stranačka 'težina', autoritet i iskustvo dinamizirati obnovu, Grbin je odgovorio da je Bačić već jednom bio ministar, kada nije trebalo provoditi obnovu i "ničega pozitivnog iz njegova mandata se ne sjećamo". Sada, dodao je, dolazi u puno teže okolnosti, a jedan je od onih koji u Saboru kontinuirano glasao protiv svih prijedloga za ubrzanje obnove koje smo upućivali.

"Andrej Plenković je taj koji je imenovao i Paladinu i Horvata i Štromara i Kuščevića i predložio 22 ministra koja su otišla iz Vlade, a rezultati – nula. Po povlačenju iz europskih fondova smo zadnju u Europi, a Erlić je bio državni tajnik u tom ministarstvu i čitamo u medijima da se protiv njega već sada provode neke istražne radnje. Bitno je jedino da su ljudi Plenkoviću potpuno lojalni, a jesu li sposobni ili korumpirani, njegovi radari to ne primjećuju", istaknuo je.

Kazao je da je 'definicija gluposti raditi cijelo vrijeme jednu te istu stvar, a očekivati različite rezultate'. Od kada je Plenković premijer 22 ministara, a samo u ovom mandatu sedam, više nego što je kuća na Baniji obnovljeno, a rezultata nema i zašto sada očekivati da bi rezultati došli, zapitao je Grbin. U cijelom ovom cirkusu oko zamjene Paladine i Tramišak ni od koga iz HDZ-a nismo čuli što će napraviti da se obnova ubrza, a Plenković nije imao hrabrosti otići na Baniju i reći ljudima što će napraviti da im osigura dostojanstven život i da se i sljedeće godine ne smrzavaju na zimi, a kuhaju ljeti. Iz riječi Paladine i Tramišak jasno da je da ministri u ovoj Vladi nisu slobodni u odlučivanju nego odluke donosi Plenković. On je odgovor za loše stvari koje se događaju, poručio je šef SDP-a.

Ocijenio je i da nikome nije jasno zašto je smijenjena Tramišak nego da je očito da je jedini razlog za to pitanje lojalnosti, jer, kaže, vidimo u slučaju Bačića i Erlića da crne torbe i istrage nisu sporne. Traži se poslušnost i lojalnost i osobe koje će pristati da imaju zavezane ruke, da ne traže i ne rade ništa, da sjede u ministarskoj fotelji, kako bi imali recku u biografiji ili tu poziciju iskoristili da se dodatno obogate pa da i oni sutra završe kao Horvat, Žalac, Tolušić, Kuščević i brojni drugi, zaključio je Grbin.