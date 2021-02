Pravi vrtuljak emocija, promjena raspoloženja i odnosa izazvalo je odbijanje Damira Vanđelića da se kandidira za zagrebačkog gradonačelnika na listi HDZ-a, no čini se da mu je uvrijeđeni premijer ipak odlučio dati drugu šansu

Menadžer Damir Vanđelić odlučio se baciti u politiku. Put do toga, trebao ga je voditi preko čelnog mjesta u Fondu za obnovu Zagreba do kandidature za gradonačelnika Zagreba. No, ljubav s HDZ-om i Andrejom Plenkovićem je pukla. I taj je politički razvod bio javan.

Ipak, cijela je priča po Vanđelića imala sretan kraj. HDZ mu je javno i neslužbeno putem medija danima poručivao kako je on tek privremeni šef Fonda… Da bi ga na kraju ipak predložili i kao trajno rješenje. Sve je djelovalo idilično dok Vanđelić nije odbio HDZ – prema neslužbenim informacijama nije želio biti njihov kandidat za gradonačelnika Zagreba jer mu nisu mogli obećati dvije stvari. Prvo, da nakon izbora neće koalirati s Milanom Bandićem. I drugo, slobodu da sam bira svoje suradnike, odnosno sastavlja liste.

Plenković nije dobro primio ovu odbijenicu, iskorištavao je svaku priliku da bi tko je šef i poručivao Vanđeliću da je on na toj funkciji zbog HDZ-a te da će u slučaju bilo kakvog neposluha biti maknut. Čini se da je na kraju ipak zaradio “milost” HDZ-a, koji ga je ponovno prihvatio kao šefa Fonda za obnovu. Danas je jednoglasno izabran na mjesto ravnatelja Fonda.

U nastavku donosimo kronologiju ove političke sapunice.

MILIJUNI ZA OBNOVU ZAGREBA U NJEGOVIM SU RUKAMA: Vole ga Kolinda i Plenković, a upravo se razišao s moćnikom koji ga je vinuo u nebo

Plenković, 28. listopada: ‘Meni je drago da je tako dobro prihvaćen odabir čovjeka koji će biti na čelu fonda’

“Meni je drago da je tako dobro prihvaćen odabir čovjeka koji će biti na čelu fonda. Znači da smo dobro napravili izbor kada je tako zatitrao zagrebački kuloarski đir”, rekao je Plenković, upitan je li Vanđelić i HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika. Dodao je da mu je drago što je Vanđelić kao ugledan menadžer iz poslovnog svijeta prihvatio ulogu privremenog ravnatelja Fonda za obnovu. “Mislim da je to dužnost koja zahtijeva puno vještina. Vlada ide sutra na privremenu odluku, a nakon toga će se raspisati natječaj na kojem će se odabrati ravnatelj”, rekao je Plenković, naslutivši nešto što će tek kasnije izaći na vidjelo.

PLENKOVIĆ POTVRDIO IMENOVANJE VANĐELIĆA: Najavio povećanje minimalca, isplatu božićnica, ali i odgodu povećanja plaća

Vanđelić, 31. listopada: ‘U ovom trenutku nemam se namjeru kandidirati’

Svega dan nakon što je izabran na čelo Fonda za obnovu, Vanđelić je dao veliki intervju za Jutarnji list u kojem je odmah morao odgovoriti o kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika. “Prvu informaciju o mogućoj kandidaturi za gradonačelnika dobio sam iz medija, dotada nitko nikad sa mnom o tome nije razgovarao. U ovom trenutku nemam se namjeru kandidirati, niti je ovo kanal osmišljen da bih to stvarno napravio”, rekao je tada Vanđelić.

RAVNATELJ FONDA ZA OBNOVU JASNO PORUČIO: ‘Neću biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba’

Vanđelić, 25. siječnja: ‘O kandidaturi se razgovara već dva mjeseca, a odluku ću donijeti kroz desetak dana’

Privremeni ravnatelj Fonda je nakon dva mjeseca nećkanja, krajem siječnja ipak potvrdio da će razmisliti o kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika. “O kandidaturi se razgovara već dva mjeseca, a odluku ću donijeti kroz desetak dana”, kazao je Vanđelić, pritom odbivši komentirati napise o tome da će se naći na listi HDZ-a. “Kao prvo, mislim da sam trenutno previše zaposlen, posao je previše kompleksan i zahtijeva cijelog čovjeka, ako ne i čovjeka i pol. Smatram da obnova ne bi trebala trpjeti. Ako obnova dobro krene, onda ću razmotriti sve druge opcije koje su na stolu, koje uključuju moj daljnji privatni angažman ili bilo koju drugu opciju”, pojasnio je, a potom i procijenio svoje šanse na predstojećim lokalnim izborima: “Mislim da imam šanse na mnogim izborima.”

DAMIR VANĐELIĆ ĆE SE IPAK KANDIDIRATI ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA: ‘Odluku ću donijeti kroz desetak dana’

HDZ, 2. veljače: ‘Ništa od navedenog o nekakvim uvjetovanjima gospodina Vanđelića nije istina’

I prije nego što je Vanđelić službeno odbio kandidirati se na lokalnim izborima za zagrebačkog gradonačelnika, u medijima su se pojavili napisi kako je Vanđelić odbio ponudu HDZ-a jer mu stranka nije htjela ispuniti neke uvjete koje je on tražio – obećati da HDZ poslije izbora neće koalirati s Bandićem i da može sam sastavljati liste. “Ništa od navedenog o nekakvim uvjetovanjima gospodina Vanđelića nije istina. Bespredmetno je tvrditi da bi gospodin Vanđelić uopće postavljao bilo kakve uvjete HDZ-u vezane za lokalne izbore. Uloga gospodina Vanđelića je vođenje Fonda za obnovu nakon potresa te o operativnim aktivnostima daje obavijesti članovima Vlade. Sve ostalo su medijske spekulacije. HDZ ide na izbore u Zagrebu s namjerom da pobijedi, kao što je i pobijedio u sve četiri zagrebačke izborne jedinice na parlamentarnim izborima”, priopćili su iz stranke dodavši da će svog kandidata predstaviti na vrijeme. “On je privremeni ravnatelj Fonda, fokusiran je na obnovu, a HDZ će odlučiti o svom kandidatu na razini gradskog odbora kada odlučimo o svim kandidatima za lokalne izbore, a to će biti u sljedećim tjednima”, poručio je tada premijer Plenković.

PUKLO JE: Vanđelić ipak neće biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba: Ne žele mu popustiti u svemu što zahtijeva

Plenković, 3. veljače: ‘Vanđelić je imenovan privremenim ravnateljem Fonda jer je menadžer’

Odgovarajući na pitanje saborskog zastupnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića oko potencijalnog Vanđelićevog sukoba interesa zbog toga što je on s mjesta u upravi jedne osiguravajuće kuće došao u Fond, Plenković je ponovno pojasnio izbor Vlade. “Damir Vanđelić imenovan je privremenim ravnateljem Fonda za obnovu Zagreba jer je menadžer, a jasno je rekao da je spreman transparentno navesti svoju imovinu”, odgovorio je premijer, dodavši da čelnik Fonda ne može ulaziti u ugovorni odnos između osiguravajuće kuće i građanina koji je prije potresa osigurao nekretninu. “Ne vidim kojom bi to bravurom netko tko je na čelu Fonda, mogao ući u postojeći ugovorni odnos“, istaknuo je premijer.

Vanđelić, 3. veljače: ‘Ne razmišljam ni o čemu drugom osim o obnovi Zagreba’

Vanđelić je predstavljajući internetsku platformu za prijavu šteta, pregled radova i dodjeljivanje sredstava iz Fonda poručio kako se ne planira kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika. “Kao građanin grada Zagreba i vrlo ozbiljan čovjek sam sam donio odluku o tome što je prioritetnije za Zagreb. Trenutno je važnija obnova i ne razmišljam ni o čemu drugom osim o obnovi Zagreba. Po meni, najveći problem Grada Zagreba je potresna obnova. Ona ima potencijal rasta hrvatskog gospodarstva do jedan posto BDP-a, što je jako značajno. Zahvalio bih se svima koji su mi slali poruke podrške. Smatram da nam treba više zajedništva, a na terenu vidim da ga nema. Kad ćemo zajednički pomoći ljudima ako ne sad. O drugim stvarima, razgovorima s drugim osobama, ne bi bilo džentlmenski razgovarati. Nakon ove konferencije daljnjih pitanja o kandidaturi neće biti”, poručio je Vanđelić i odagnao sve sumnje u svoju kandidaturu. “Ako nekaj zabrljam, ja ću vam prvi reći. Naučio sam u životu da ako nekaj zabrljaš da se prvi javiš”, poručio je Vanđelić na kraju konferencije za medije.

VANĐELIĆ ODUSTAO OD UTRKE ZA GRADONAČELNIKA: ‘Ne razmišljam ni o čemu drugom osim o obnovi Zagreba’

Herman, 3. veljače: ‘HDZ nikada javno nije obznanio da je gospodin Vanđelić naš kandidat’

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, Mislav Herman rekao je kako nije nikakav udarac HDZ-u to što se Damir Vanđelić odlučio ne kandidirati za gradonačelnika, podsjetivši da HDZ nije nikada ni objavio da je on njihov kandidat. “HDZ nikada javno nije obznanio da je gospodin Vanđelić naš kandidat. Ja sam svjestan toga što je gospodin Vanđelić bio govorio, ali nitko od naše stranke to nikada nije izustio pa niti ja koji sam u ovom trenutku čelnik gradske organizacije HDZ-a grada Zagreba”, rekao je novinarima N1 Herman dodavši kako ne zna da je stranka “vabila” Vanđelića i na gradonačelničku kandidaturu.

Plenković, 4. veljače: ‘Imao je prigodu napraviti za Zagreb i više nego što je mogao kao ravnatelj fonda’

Dan nakon Vanđelićeve odbijenice kandidature, sve je prokomentirao premijer Plenković. U nekoliko je rečenica kronološki pojasnio kako je Vanđelić došao na čelo Fonda za obnovu, te je iznio i svoje mišljenje o tome. “Vanđelić se našao na tržištu kada smo tražili privremenog ravnatelja Fonda za obnovu, obavili smo razgovore i on je tu dužnost prihvatio. U jednom trenutku je došla i mogućnost da se kandidira. Moj je dojam bio da je bio vrlo zainteresiran, što se dogodilo da se to promijenilo u zadnjih nekoliko dana pitajte njega. On o tome ne želi razgovarati. Propustio je Kairosov čuperak. Bili smo spremni podržati ga kao nadstranačkog kandidata i mislim da je imao prigodu napraviti za Zagreb i više nego što je mogao kao ravnatelj fonda”, poručio je Plenković. Rekao je da je netočno da HDZ želi daljnju suradnju s Bandićem, što je Vanđelić odbio. “HDZ će odrediti kandidata u sljedećim tjednima”, dodao je Plenković.

Vanđelić, 7. veljače: ‘Ne smatram da je premijer imalo ljut na mene’

Četiri dana nakon svoje odluke Vanđelić je pokušao objasniti zašto je odbio gradonačelničku kandidaturu. Iako nije odgovorio zbog čega je odbio biti na HDZ-ovoj listi, spremno je pojasnio zašto mu je bolje na poziciji privremenog ravnatelja Fonda. “Najjači motiv mi je bio da napravimo obnovu grada Zagreba što brže i što kvalitetnije”, kazao je dodavši kako mu nije plan da obnova od posljedica potresa bude samo konstrukcijska, nego i energetska obnova te da jednim dijelom nosi i elemente urbane obnove. Smatra da Plenković nije ljut na njega zbog odbijenice. “Apsolutno ne smatram da je premijer imalo ljut na mene. S obzirom na količinu pitanja i način kako su ga zasuli, mislim da to nema nimalo veze sa mnom. Mislim da je naš odnos i dalje dobar, da to što radim on cijeni. Dopuštam da (Plenković) vidi stvari i drugačije. Možda je on i u pravu. Ali ja sam svoju odluku donio sam”, kazao je dodavši da “nije želio trošiti energiju na dvije strane”.

NESUĐENI HDZ-OV GRADONAČELNIČKI KANDIDAT: ‘Nije Plenković ljut na mene, čudilo bi me da me makne iz Fonda’

Plenković, 8. veljače: ‘Ako je netko privremeni, znači da će potrajati neko vrijeme’

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a nije otkrio kandidata za lokalne izbore, no rekao da se radi o “kandidatu koji je jako dobar”. “Bit će sigurno član HDZ-a, i to kandidat koji je jako dobar i za kojeg mislim da može ostvariti sjajan rezultat, i sigurno biti u igri da bude novi gradonačelnik. Mislim da je to na kraju i bolji izbor nego ovo što smo razgovarali s gospodinom Vanđelićem”, poručio je Plenković, bocnuvši pritom Vanđelića nekoliko puta. Dodao je kako je novi kandidat osoba “koja ide s motivacijom i ozbiljnim pristupom da pobijedi”. Upitan hoće li Vanđelić ostati ravnatelj Fonda za obnovu, Plenković jer ustvrdio kako je Vanđelić sam rekao da želi privremeni i dodao da “ako je netko privremeni, znači da će potrajati neko vrijeme”. Dodao je kako to nema veze s Vanđelićevim odustajanjem od kandidature, već je to plod pregovora iz listopada.

PLENKOVIĆ KAŽE DA JE ODLUKA ZA ZAGREB PALA: ‘Riječ je o kandidatu koji je jako dobar, mislim da će biti bolji izbor od Vanđelića’

Horvat, 9. veljače: ‘Mi smo i njemu jasno rekli da će to biti javni natječaj, a ne odluka Vlade’

Nakon što je Damir Vanđelić, šef Fonda za obnovu Grada Zagreba, odbio biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba na predstojećim lokalnim izborima, čeka ga ponovni izbor čelnika Fonda na četverogodišnji mandat. Naime, Vanđelićeva je pozicija privremena, a on je jedan od četiri kandidata. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat poručio je kako je o tome razgovarao i s Vanđelićem.

““U dosadašnjim razgovorima smo ga zamolili da se tog posla primi da bismo tu organizacijsku arhitekturu postavili na noge i stavili je u funkciju. Tu smo pri kraju, svi akti i registracije su gotove. Javni natječaju su pri kraju, četiri su kandidata za ravnatelja i 24 za zamjenika”, rekao je Horvat i dodao: “Mi smo i njemu jasno rekli da će to biti javni natječaj, ne odluka Vlade, kao što je bila u pripremnoj fazi i izboru privremenog ravnatelja. Jasno su propisani poslovi koje privremeni ravnatelj mora obaviti, a koja je uloga ravnatelja na punom mandatu. Narednih dana ću s onima koji zadovolje formalne uvjete natječaja, a potom kroz stručno povjerenstvo ostave najbolji dojam i imaju najbolje reference, obaviti ponaosob razgovor. Potom ćemo upravnom vijeću predložiti što smatramo da je najbolje.” Osvrnuo se i na Vanđelićevu odbijenicu sudjelovanja na lokalnim izborima. “Razgovori su se vodili u kontinuitetu, no želje se očito nisu poklopile, te je on rekao da neće biti kandidat HDZ-a. Hoće li biti samostalan ili neki drugi kandidat, ne znam”, rekao je Horvat.

VANĐELIĆ ODBIO PLENKOVIĆA I SAD MU VISI POZICIJA ŠEFA FONDA? ‘Jasno smo mu rekli da je to javni natječaj, a ne odluka Vlade’

Plenković, 10. veljače: ‘On ništa ne objašnjava pa ću ja. Njegova je želja da do ljeta vodi Fond, to je sam rekao’

Premijer se nakon odabira Davora Filipovića kao HDZ-ova kandidata za gradonačelnika metropole još osvrnuo na ranija nagađanja o Vanđelićevoj kandidaturi. “Nismo koketirali s Damirom Vanđelićem, mi smo razgovarali. On ništa ne objašnjava pa ću ja, te razgovore smo vodili u četiri oka, to je važno. Njegova je želja da do ljeta vodi Fond, to je sam rekao. U njegovoj viziji je odmah bilo da to bude privremeno, a zašto nije htio ići u utakmicu, to samo on zna. Teza o tom da nije išao u kandidaturu zbog nekog aranžmana HDZ-a s Milanom Bandićem je neistinita, stvar je sasvim jasna”, tvrdi Plenković.

PLENKOVIĆ PROGOVORIO O POPUŠTANJU MJERA PA KOMENTIRAO ČOVJEKA KOJI GA JE ODBIO: ‘Kad on ništa ne objašnjava, ja ću’

Filipović, 10. veljače: ‘Ponekad trener uvede igrača u zadnjoj minuti utakmice koji pogodi tricu za pobjedu’

Konačni HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Davor Filipović odgovorio je u razgovoru za RTL kako je to biti “rezerva” na tako važnoj poziciji, aludirajući na raniju Vanđelićevu odbijenicu. “To ću komentirati u športskom kontekstu. Često ste mogli vidjeti da ponekad trener uvede igrača i u zadnjoj minuti utakmice koji pogodi tricu za pobjedu. Ili u sudačkoj nadoknadi uđe nogometaš, zabije gol, pobjedi se i taj čovjek postane stožerni igrač te momčadi. To je priča koju ćete gledati na lokalnim izborima”, poručio je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika.

HDZ-OV KANDIDAT DAO PRVI INTERVJU: Bilo je i neugodnih pitanja, ali on je baš samouvjeren: ‘Ja ću biti novi gradonačelnik’

Horvat, 22. veljače: ‘Vanđelić će biti ravnatelj

Ministar Horvat je po završetku javnog natječaja za odabir ravnatelja Fonda za obnovu poručio kako će predložiti da to ipak bude Damir Vanđelić. “Natječajni postupak koji smo provodili je gotov. Naš prijedlog ide prema Upravnom vijeću, naš će prijedlog biti gospodin Vanđelić. Na osnovu javnih kriterija se bodovalo. Ako donesemo takvu odluku na sjednici Upravnog vijeća, Fond će imati svog ravnatelja, a to će biti gospodin Vanđelić”, kazao je Horvat i istaknuo kako vjeruje da su odabrali i Upravnom vijeću predložili najkvalitetnijeg kandidata.

Horvat, 23. veljače: ‘Vanđelić je jednoglasno izabran. Čestitke na hrabrosti’

“Slijedom svih analiza pristigle dokumentacije i slijedom intervjua koje smo obavili sa svim kandidatima, u Upravnom vijeću predložili smo gospodina Vanđelića za ravnatelja Fonda za obnovu. Jednoglasnom odlukom gospodin Vanđelić je na to mjesto i potvrđen. Ja mu želim puno sreće, uspjeha. Čestitka na hrabrosti i ulasku u jedan takav zahtjevan posao”, rekao je u utorak ministar Horvat.

Vanđelić, 23. veljače: ‘Ovo je prikladniji zadatak za mene’

Zahvaljujem se gospodinu Horvatu i Upravnom vijeću na jednoglasnom izboru. Mislim da je to odluka koja je u cilju kontinuiteta obnove i nastavka onog što smo počeli raditi. Smatram da je potres danas zaista najbitnija tema koju imamo u državi – najzahtjevnija i financijski najveća. Podsjećam da je procjena ukupnih troškova obnove koju je napravio Centar za potresna istraživanja – 97 milijardi kuna samo za Zagreb. Za ove naknadne potrese procjene se tek rade i zato smatram da je najvažnije ono čega sam se i primio. Da to upogonimo i da krenemo. I to na ponaj način koji je efikasan, na način koji je transparentan i na način koji će pokazati da se može putem dinamičkog sustava javne nabave i drugih mjera napraviti to na jedan antikoruptivan način”, rekao je Vanđelić.

Na pitanje hoće li se ipak kandidirati kao nezavisni kandidat na lokalnim izborima, kazao je: “Ja za nezavisnu listu ne znam, svašta se spominjalo. Ono što mogu reći, rekao sam 3. veljače na konferenciji, dotad sam promišljao bi li se angažirao kao gradonačelnik Zagreba koji bi prvenstveno bio kandidat HDZ-a, a zatim eventualno i nekih drugih stranaka koje bi to podržale. 3. veljače sam rekao da smatram da je ovo teži zadatak, odgovorniji i da sam ja zapravo prikladniji za ovaj zadatak kojeg sam se i primio.”