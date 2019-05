VALTER FLEGO IDE U BRUXELLES: Na mjesto istarskog župana stiže njegov zamjenik Fabrizio Radin

Amsterdamska koalicija osvojila je jedan mandat na izborima za Europski parlament

Zahvaljujući 5,19 posto potpore birača Amsterdamska koalicija dobila je jedno mjesto u Europskom parlamentu. Na to mjesto će zasjesti njihov nositelj liste Valter Flego. No, stupanjem na novu dužnost Flego će se morati odreći stare, piše Dnevnik.hr. To znači da će morati napustiti fotelju župana.

Flego je, nakon Ivana Jakovčića, drugi župan koji će biti član Parlamenta u Bruxellesu. Konstituiranjem novog saziva Europskog parlamenta, Flego će napustiti svoju fotelju župana, a u nju će sjesti njegov prvi zamjenik Fabrizio Radin. S obzirom na to da Flego odlazi u drugoj polovici svog mandata, Istrijani neće morati izlaziti na izbore.

