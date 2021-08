Hrvatsku je zahvatio val poskupljenja, a on bi se mogao i nastaviti. Nakon poskupljenja ulja, šećera, voća i povrća, najavljuje se da će poskupjeti i meso, i to čak 5 do 10 kuna po kilogramu. Ekonomisti tvrde kako će se cijene do zime stabilizirati.

"Mi smo jedno izuzetno glup narod, a ni Vlada nam nije baš pametna", kazao je jedan građanin za N1 pa dodao: "Imam veliku familiju, sin mi ima petero djece. Mi točno znamo gdje idemo kupovati, gdje je nešto jeftinije. 150 litara mlijeka mjesečno moj sin treba, neka je jedna kuna, to je 150 kuna na samo jednom artiklu. A da ne govorim o svemu drugome. Užasno me uzrujava što nema kvalitetnog povrća više, a sve je uvozni lobi kome je Vlada dozvolila da to radi. Pogledajte ove paprike, to je smeće."

Različiti uzroci za poskupljenje

Mlijeka i jaja u Hrvatskoj ima dovoljno i cijena se neće povećavati zbog toga što je domaća proizvodnja veća od potražnje.

Rast cijena počeo je s drastičnim poskupljenjem ulja i šećera, poskupjelo je i voće i povrće i žitarice, a čini se da će i meso.

"Još nisu poskupjele, trenutno još nisu, ali u najavi će biti da će otići od 5 do 10 kuna po kilogramu. Za suho meso još ne znam, ali svježe sigurno par kuna", ističe Krešo Sabljić, poslovođa mesnice Miramar.

Uzroci su ili vanjske ili unutarnje prirode, od pandemije, globalnih, ali i lokalnih poremećaja u proizvodnji hrane, klimatskih promjena, pada svjetskih zaliha pa sve do povećane potražnje Kine.

Do kraja godine će se cijene smiriti

"Danas bi minimalna košarica iznosila negdje oko 7.800 kuna, međutim ona nekakva prosječna košarica koja je dostojna življenja, ne pretjerana, nekakva koja bi zadovoljila normalne potrebe kućanstva, kreće se negdje oko 10 i pol tisuća kuna", dodaje sindikalist Krešimir Sever.

"Cijene će se smiriti do kraja ove godine, već vidimo sada stabilizaciju energenata, nafta je pala danas u odnosu na prošli tjedan. Tako će se to do kraja godine polako smiriti jer treba neko vrijeme da proizvođači hrane odgovore na veliku potražnju. Proizvodni kapaciteti nisu mogli brzo reagirati", rekao je Damir Novotny, ekonomski stručnjak.