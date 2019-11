VAKULINO NOVO UPOZORENJE: Za vikend bi se mogle ponoviti katastrofične scene otprije nekoliko dana

Osim juga, vrijeme će na moru tijekom ovog vikenda obilježiti i promjenjiva naoblaka te mjestimična kiša

Već noćas će pojačati jugo na Jadranu, pa bismo tijekom vikenda mogli ponovno svjedočiti katastrofičnim scenama otprije nekoliko dana. Naime, vjetar će ponovno često biti jak, čak i olujan, pa bi visoki valovi ponovno mogli uzrokovati probleme u pomorskom prometu, poplaviti rive i širiti onečišćenje, pogotovo na srednjem i južnom Jadranu.

Ponedjeljak na moru bez kiše

“U ponedjeljak, kada bura barem kratkotrajno zamijeni jugo, povećava se vjerojatnost za jedan od rijetkih dana ovoga studenoga bez kiše uzduž cijeloga Jadrana. A diljem Hrvatske takav se ovoga mjeseca nije dogodio, a najvjerojatnije – ni neće. More je pak i ovaj vikend dobro hvaliti, ali još bolje – držati se kraja”, upozorava prognostičar Zoran Vakula.

Osim juga, vrijeme će na moru obilježiti i promjenjiva naoblaka te mjestimična kiša. Tako se na sjevernom Jadranu očekuju temperature od 10 do 13 ujutro, a poslijepodne od 14 do 18 stupnjeva. Na srednjem Jadranu, temperatura će se kretati od 12 do 19, a u unutrašnjosti Dalmacije, od prohladnih pet do osam, mogla bi se popeti i na 17 stupnjeva.

Maglovito i iznadprosječno toplo

Što se tiče ostalih krajeva Hrvatske, subota će biti maglovita. Bit će djelomično sunčano uz jutarnje temperature na istoku zemlje od tri do šest, a popodnevne od 12 do 17 stupnjeva, ovisno o trajanju magle. Još se više magle očekuje u središnjim krajevima, gdje bi temperature trebale biti niže, iako i dalje iznadprosječne, a nije isključena ni pojava mraza pri tlu. Slično će vrijeme prevladavati i u gorju te unutrašnjosti Istre.

“Iznadprosječna će se toplina nastaviti i sljedećih dana, u unutrašnjosti većinom maglovitih, barem ujutro. Kiše će biti uglavnom u južnijim krajevima, osobito u nedjelju, a iz niskih oblaka i ponegdje guste magle vjerojatno i izmaglice i rosulje, osobito u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Sredinom sljedećega tjedna sve je veća vjerojatnost ponovne kiše diljem unutrašnjosti, a i Jadrana, gdje je mjestimice moguća već do kraja utorka”, prognozirao je Vakula za HRT.