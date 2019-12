VAKULINA ANALIZA: Kad je kraj ekstremima? Upozorio je: ‘Meteoropati bi mogli biti još nervozniji, umorniji i manje koncentrirani’

“Što se tiče prognoze za Božić, kaže kako sigurno neće biti tako toplo kao ovih dana, moglo bi biti i jutarnjih minusa’

Meteorolog Zoran Vakula gostovao je u Studiju 4 HRT-a gdje je govorio o temperaturama rekordnim za ovo doba godine, ali i ekstremima te predsjedničkim izborima koji će se održati u nedjelju.

Vakula kaže kako apsolutni rekordi za prosinac još nisu nadmašeni, no tvrdi kako imamo razdoblje iznadprosječno visoke temperature. “Štoviše, srednja temperatura zraka – i najniža jutarnja, i najviša poslijepodnevna – prošlih 4-5 dana, a i do vikenda – oko rekordne je za ovo doba godine, a ponegdje čak i rekordna, kao primjerice u Splitu srednja najviša temperatura zraka od 14. do 18. prosinca, koja je 15,8 °C, a i srednja najniža od ovoga ponedjeljka do danas, koja je čak 14,5 °C. A prosječne su vrijednosti 11 °C, odnosno 7 °C”, kazao je Vakula.

Južina i loše biometeorološke prilike

On prognozira kako će južina potrajati do nedjelje, a biometeorološke prilike bit će dotad sve nepovoljnije. mogla smetati i kiša, osobito na Jadranu i obilniji pljuskovi i grmljavina, ponajviše tijekom vikenda, kaže Vakula.

Meteorolog kaže kako su ovi ekstremi u skladu s klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem. “I na globalnom nivou, i na našem lokalnom, ova je godina još jedna u nizu toplijih, čak među 5 najtoplijih, a ponegdje će vjerojatno biti i 1. ili 2. najtoplija. A u odviše zagrijanoj atmosferi događaju se ekstremi. I to u svim smjerovima – i u obilnoj oborini i u suši, i u vrućini i hladnoći. Sada imamo razdoblje toplo kao rijetko koje u ovo doba godine, ponegdje čak iznimno, a u rujnu smo imali razdoblje hladnoće kao rijetko kada tako rano u godini. Klima nam se klima. Priroda teži ravnoteži. I u toj “težnji” k nekom prosječnom, “normalnom” stanju – ide iz ekstrema u ekstrem”, objasnio je Vakula.

Što se tiče snijega, ipak ga je manje, subjektivno je procijenio. No, i tu je bilo ekstrema, kazao je i podsjetio na rekorde koje su 2018. zabilježili Ogulin, Delnice i Sljeme.

U Studiju 4 bilo je riječi i bioometeorologiji. “Djelovanje vremena i pojedinih meteoroloških elemenata na ljudski organizam dokazana je odavno. Biometeorologija nije neka pseudoznanost, nadriliječništvo i slično nego znanstveno dokazana grana meteorologije koja već desetljećima, pa možda bismo mogli reći i stoljećima proučava utjecaj vremena i klime na žive organizme. Neki promjene u prirodi osjećaju više, neki manje, ali djelovanje neprijeporno postoji”, rekao je Vakula i dodao kako bi meteoropati mogli biti još lošije raspoloženi nego prošlih dana – nervozniji, umorniji i manje koncentrirani.

Vremenska prognoza za predsjedničke izbore

“Detaljne prognoze i upozorenja tek slijede, ali već sada se može prognozirati kako je vrlo velika vjerojatnost da će baš u nedjelju iznad Hrvatske i okolice prolaziti ciklona i frontalni poremećaji. Stoga će biti česte, u mnogim krajevima i obilne kiše, i to vjerojatno ponajviše u Dalmaciji. Mjestimice u višem gorju može biti i snijega. No, sigurno će biti povremeno umjerenog i jakog vjetra, na Jadranu vjerojatno mjestimice i olujnog, koji će baš u nedjelju mijenjati smjer – od juga i jugozapadnjaka na buru i tramontanu. Naravno, pritom će i biometeorološke prilike biti iznimno nepovoljne jer će tlak do poslijepodneva padati, vjerojatno ponovno i na ispod 990 hPa… Ukratko, izborni gubitnici moći će za rezultat izbora kriviti i vrijeme”, rekao je Vakula.

Kako će biti za Božić?

Što se tiče prognoze za Božić, kaže kako sigurno neće biti tako toplo kao ovih dana. “Štoviše, na kopnu će mjestimice biti i jutarnjih “minusa”. Gotovo sigurno neće biti ni ovakvog jugozapadnjaka i juga kakvog imamo ovaj tjedan. No, još se ne može pouzdano prognozirati koliko će gdje biti sunčanog vremena. Djeluje mi najvjerojatnije da ćemo u većini Hrvatske od Badnjaka do blagdana Svetoga Stjepana imati nadmetanje oblaka i sunca, uz povremene mjestimične oborine, u najvišem gorju možda čak i povremene pahulje. Ako je bude, “ozbiljnija” kiša vjerojatno će se ispadati na Jadranu i područjima uz njega do Badnjeg poslijepodneva pa bi polnoćka mogla proći uz uglavnom suho vrijeme. No, promjene su još moguće. Ipak je to prognoza za tjedan dana unaprijed. I valja pričekati razvoj situacije do nedjelje. I atmosferske-vremenske, i neke druge”, zaključio je Vakula.